UEFA Uluslar Ligi, İrlanda Cumhuriyeti'nin Dublin'deki ikonik Aviva Stadyumu'nda Kosova'yı ağırlanmaya hazırlandığı kritik bir milli maçla devam ediyor. Her iki takım da turnuvada yükselme hedefi doğrultusunda gruptaki konumunu güçlendirmek için maksimum puan mücadelesi veriyor.

GOAL, tüm temel maç günü bilgilerini, bilet kategorilerini, fiyat aralıklarını ve koltuğunuzu nasıl alacağınıza dair doğrudan rehberi sunuyor.

İrlanda - Kosova UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

İrlanda - Kosova maçı, Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda oynanacak. Resmi başlama saatiyle ilgili detaylar tarihe yaklaştıkça netleşecek.

UEFA Nations League B - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Aviva Stadium

İrlanda - Kosova biletleri nereden alınır?

Resmi birincil biletler, Aviva Stadyumu'ndaki iç saha maçları için İrlanda Futbol Federasyonu'nun resmi bilet ortağı olan Ticketmaster Ireland üzerinden doğrudan dağıtılıyor. Taraftarların, genel satış kontenjanı açıldığında standart genel giriş biletlerini alabilmek için resmi platformu erkenden kontrol etmesi gerekiyor.

Birincil kontenjan tamamen tükenirse veya resmi internet sitesinde belirli oturma kategorileri kullanılamaz hale gelirse, Ticombo gibi ikincil pazar platformları, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurulacak seçenek oluyor.

İrlanda - Kosova biletleri ne kadar?

Resmi bilet portalındaki standart tek maçlık biletler, kategori seçimine bağlı olarak Aviva Stadyumu'ndaki genel giriş tribünlerinde yaklaşık 35 € ile 50 € arasında başlıyor.

Ticombo gibi ikincil pazarlarda giriş fiyatları, standart kontenjanların birincil bilet satış noktalarında tükenmesi halinde yaklaşık 115 €'dan başlıyor.

İrlanda - Kosova UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

İrlanda - Kosova form durumu

İrlanda, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; dokuz gol atıp dört gol yedi. Takımın en son maçı, haziranda Kanada ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma oldu. Bu sonuç, Katar ve Grenada karşısında alınan üst üste galibiyetlerin ardından geldi. Grenada karşısındaki 5-0'lık galibiyet, bu süreçteki en farklı sonuç olurken; Dünya Kupası elemelerinde Czechia'ya 2-2 kaybetmesi tek yenilgisi olarak öne çıkıyor.

Kosova ise son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı; dokuz gol atıp beş gol yedi. Takımın en son sonucu, haziranda Andorra karşısında alınan 3-0'lık galibiyetti. Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda Slovakya'ya karşı gelen 3-4'lük galibiyet, rahat gol bulabilme kapasitesini ortaya koyarken; Czechia ve Türkiye'ye karşı art arda alınan yenilgiler savunmasız kalabildiklerini gösteriyor.

İrlanda - Kosova: Son kafa kafaya maç kaydı

İrlanda ile Kosova arasındaki önceki karşılaşmalara ilişkin kafa kafaya veri bulunmuyor. Bu maç, bu veri setinde iki takım arasındaki kayıtlara geçen ilk karşılaşma olacak.



