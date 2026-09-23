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UEFA Nations League B
team-logoİrlanda
Aviva Stadium
team-logoKosova
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İrlanda - Kosova biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar B Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
İrlanda
Kosova

İrlanda, UEFA Uluslar Ligi B'de Kosova ile karşı karşıya gelecek. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

UEFA Uluslar Ligi, İrlanda Cumhuriyeti'nin Dublin'deki ikonik Aviva Stadyumu'nda Kosova'yı ağırlanmaya hazırlandığı kritik bir milli maçla devam ediyor. Her iki takım da turnuvada yükselme hedefi doğrultusunda gruptaki konumunu güçlendirmek için maksimum puan mücadelesi veriyor.

GOAL, tüm temel maç günü bilgilerini, bilet kategorilerini, fiyat aralıklarını ve koltuğunuzu nasıl alacağınıza dair doğrudan rehberi sunuyor.

İrlanda - Kosova UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

İrlanda - Kosova maçı, Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda oynanacak. Resmi başlama saatiyle ilgili detaylar tarihe yaklaştıkça netleşecek.

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UEFA Nations League B - Hafta 6
Aviva Stadium

İrlanda - Kosova biletleri nereden alınır?

Resmi birincil biletler, Aviva Stadyumu'ndaki iç saha maçları için İrlanda Futbol Federasyonu'nun resmi bilet ortağı olan Ticketmaster Ireland üzerinden doğrudan dağıtılıyor. Taraftarların, genel satış kontenjanı açıldığında standart genel giriş biletlerini alabilmek için resmi platformu erkenden kontrol etmesi gerekiyor.

Birincil kontenjan tamamen tükenirse veya resmi internet sitesinde belirli oturma kategorileri kullanılamaz hale gelirse, Ticombo gibi ikincil pazar platformları, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurulacak seçenek oluyor.

İrlanda - Kosova biletleri ne kadar?

Resmi bilet portalındaki standart tek maçlık biletler, kategori seçimine bağlı olarak Aviva Stadyumu'ndaki genel giriş tribünlerinde yaklaşık 35 € ile 50 € arasında başlıyor.

Ticombo gibi ikincil pazarlarda giriş fiyatları, standart kontenjanların birincil bilet satış noktalarında tükenmesi halinde yaklaşık 115 €'dan başlıyor.

İrlanda - Kosova UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

İrlanda - Kosova form durumu

İrlanda, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; dokuz gol atıp dört gol yedi. Takımın en son maçı, haziranda Kanada ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma oldu. Bu sonuç, Katar ve Grenada karşısında alınan üst üste galibiyetlerin ardından geldi. Grenada karşısındaki 5-0'lık galibiyet, bu süreçteki en farklı sonuç olurken; Dünya Kupası elemelerinde Czechia'ya 2-2 kaybetmesi tek yenilgisi olarak öne çıkıyor.

Kosova ise son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı; dokuz gol atıp beş gol yedi. Takımın en son sonucu, haziranda Andorra karşısında alınan 3-0'lık galibiyetti. Dünya Kupası elemelerinde deplasmanda Slovakya'ya karşı gelen 3-4'lük galibiyet, rahat gol bulabilme kapasitesini ortaya koyarken; Czechia ve Türkiye'ye karşı art arda alınan yenilgiler savunmasız kalabildiklerini gösteriyor.

IRL

IRL - Form

CZE
K2-2
MKD
B0-0
GRE
K5-0
QAT
K1-0
CAN
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
KOS

KOS - Form

SUI
B1-1
SVK
K3-4
TUR
K0-1
CZE
K2-1
AND
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

İrlanda - Kosova: Son kafa kafaya maç kaydı

İrlanda ile Kosova arasındaki önceki karşılaşmalara ilişkin kafa kafaya veri bulunmuyor. Bu maç, bu veri setinde iki takım arasındaki kayıtlara geçen ilk karşılaşma olacak.


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