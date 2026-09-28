İrlandalı taraftarlar milli maç özlemi çekiyor ve bu bekleyiş, 1 Ekim Perşembe günü İrlanda Cumhuriyeti’nin UEFA Uluslar Ligi’nde Aviva Stadyumu’nda Avusturya’yı konuk etmesiyle nihayet sona erecek. Bu maç, organizasyonda Kosova’ya karşı Priştine’de ve İsrail’e karşı Macaristan’da oynanan iki deplasman karşılaşmasının hemen ardından gelecek.

İrlanda Cumhuriyeti, lig aşamasında üç rakibin tamamıyla iç sahada ve deplasmanda karşılaşacak; toplamda altı maç oynayacak. Yaklaşan İrlanda maçları için biletlerinizi bugün alın.

League B’de her grubun lideri 2028-29 UEFA Uluslar Ligi A’ya yükselecek, her grubun dördüncüsü ise 2028-29 UEFA Uluslar Ligi C’ye düşecek. Ayrıca her grubun ikinci ve üçüncü sıradaki takımları, iç saha ve deplasmanda iki ayak üzerinden oynanacak yükselme/düşme play-off’larına kalacak.

GOAL, İrlanda Cumhuriyeti - Avusturya UEFA Uluslar Ligi maçının biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere sizler için derledi.

İrlanda Cumhuriyeti - Avusturya UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

İrlanda Cumhuriyeti - Avusturya maçı, 1 Ekim Perşembe günü Dublin’deki Aviva Stadyumu’nda oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati 19.45 (IST) olarak planlandı.

UEFA Nations League B - Hafta 3 1 Eki 2026 - 14:45 Aviva Stadium

İrlanda Cumhuriyeti - Avusturya UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

İrlanda Cumhuriyeti - Avusturya UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının resmi maç biletleri, İrlanda Futbol Federasyonu’nun (FAI) resmi biletleme ortağı olan Ticketmaster Ireland üzerinden satışa sunuldu.

Biletler ilk olarak 27 Haziran’da saat 10.00’da özel Fan Republic ön satışıyla satışa çıktı, ardından 28 Haziran’da genel satış başladı.

Son dakika koltuk bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transferler - Ticombo, TixProtect adlı yerleşik güvenlik programı aracılığıyla tüm bilet transferlerini ve satın alımları korur. Bu program, biletlerinizi zamanında alacağınızı ve etkinliğiniz için geçerli olacağını garanti eder; aksi takdirde %100 para iadesi alırsınız.

İrlanda Cumhuriyeti - Avusturya UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

İrlanda Cumhuriyeti - Avusturya UEFA Uluslar Ligi maçı için resmi standart biletler, temel yetişkin girişi için €50,00’dan başlarken, premium resmi ağırlama seçenekleri kişi başı €275,00’dan satışa sunuldu.

Aviva Stadyumu’ndaki oturma düzeni belirli kategorilere ayrılıyor:

Uzun kenar (Doğu ve Batı tribünleri) : Bu bölümler taç çizgilerine paralel uzanır. Alt katlar (300 serisi), sahanın tamamını net ve kesintisiz gören en iyi açıyı sunar ve en pahalı bölümlerdir. Üst katlar (500 serisi) ise daha uygun bir fiyatla oyunu panoramik açıdan izleme imkanı verir.

Kısa kenar (Kuzey ve Güney tribünleri) : Kale arkalarında yer alır. Güney Tribünü en gürültülü ev sahibi taraftarlara ev sahipliği yaparak inanılmaz bir atmosfer oluştururken, Kuzey Tribünü tek katlı yapısıyla bilinir.

Ek bilgi için milli takımın resmi sitelerini maç tarihi yaklaştıkça takip edin; ayrıca güncel bulunabilirlik için Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerine de göz atın.

Aviva Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Aviva Stadyumu, diğer adıyla Lansdowne Road veya Dublin Arena, Dublin’de bulunan bir spor stadyumudur. 2007’de yıkılan eski Lansdowne Road Stadyumu’nun bulunduğu alana inşa edildi ve hem İrlanda Cumhuriyeti futbol takımının hem de İrlanda ragbi birliği takımının evi olarak onun yerini aldı. Stadyum resmi olarak Mayıs 2010’da açıldı ve şu anda 51.711 seyirci kapasitesine sahip.

Aviva Stadyumu’nda unutulmaz anlar

Futbol kutlamaları : Kasım 2011’de İrlanda Cumhuriyeti, Avrupa Şampiyonası play-off’unda Estonya karşısında 1-1 berabere kalarak büyük sevinç yarattı. Taraftarlar, on yıl sonra ilk büyük uluslararası turnuvalarına katılmayı kutlarken gece gökyüzü uçan kağıt uçaklarla doldu.

Ragbinin kalesi : İrlanda ragbi takımı, stadyumu deplasman ekiplerinin kazanmasının son derece zor olduğu bir yere dönüştürdü. 2023’te İngiltere’yi yenerek Guinness Erkekler Altı Ulus kupasını kaldırmak ve 2024’te İskoçya’ya karşı unvanını başarıyla korumak da dahil olmak üzere burada çok önemli dönüm noktaları yaşandı.

Avrupa futbol zaferi : İrlanda’nın tek UEFA Kategori 4 Stadyumu olarak 2011’deki tamamı Portekiz ekiplerinden oluşan UEFA Avrupa Ligi finali de dahil olmak üzere çok büyük kulüp maçlarına ev sahipliği yaptı. Söz konusu finalde Porto, Braga’yı 1-0 yenmişti. Ayrıca 2024 Avrupa Ligi finalinde Atalanta, Bayer Leverkusen’i 3-0 mağlup etti.

Dev konser mekanı: Spor yerine müzik konserleri için düzenlendiğinde kapasite 52.000’den 65.000 taraftara kadar çıkıyor. Eski dönemlerde Michael Jackson ve Frank Sinatra gibi efsanevi küresel ikonlara, daha yakın dönemde ise Madonna, AC/DC ve Lady Gaga’nın görkemli gösterilerine ev sahipliği yaptı.

Nasıl gidilir?

Tren / DART ile: DART (Dublin Area Rapid Transit), stadyuma doğrudan ulaşmanın en kolay ve en hızlı yoludur.

Lansdowne Road İstasyonu - Bu istasyon stadyumun hemen dışında yer alır. Dublin şehir merkezinden gelirken Dublin Connolly, Tara Street veya Dublin Pearse gibi büyük istasyonlardan herhangi bir güney yönlü DART’a (Bray veya Greystones yönüne) binebilirsiniz. Yolculuk yaklaşık 7-10 dakika sürer.

Otobüs ile: Birkaç otobüs hattı sizi stadyum bölgesine kısa bir yürüyüş mesafesinde bırakır.

Dublin Bus hatları - 4, 7, 7a ve 18 numaralı hatlar yolcuları Pembroke Road veya Ballsbridge’deki Northumberland Road üzerinde indirir; burası yaklaşık 5 ila 10 dakikalık yürüme mesafesindedir. Ayrıca C1, C2, 39 ve 70 gibi hatları da kullanabilirsiniz.

Dublin Havalimanı’ndan - George's Quay’e (Tara Street İstasyonu) giden Dublin Express 782 numaralı hattı kullanabilir, ardından güneye giden DART ile Lansdowne Road’a geçebilirsiniz. Alternatif olarak Aircoach 701 numaralı hat, havalimanından doğrudan mekanın 8 dakikalık yürüme mesafesindeki Ballsbridge Hotel durağına gider.

Yürüyerek: Etkinlik sonrası ulaşım kuyruklarının tamamından kaçınmayı sağladığı için stadyum yetkilileri tarafından özellikle tavsiye edilir.

Dublin şehir merkezinden: Stadyum, şehrin kalbinden (örneğin Stephen's Green veya Trinity College’dan) yaklaşık 25 ila 35 dakikalık yürüme mesafesindedir. Popüler güzergahlardan biri, Baggot Street boyunca (Lower ve Upper) yürüyerek doğrudan Lansdowne Road’a çıkmaktır.

Arabayla: Maç günlerinde tavsiye edilmez - Yol kapatmaları nedeniyle maç veya etkinlik günlerinde stadyumda halka açık otopark bulunmaz. Yasa dışı park, aracın derhal çekilmesine veya kelepçe takılmasına neden olur. Mutlaka araçla gitmeniz gerekiyorsa park et-devam et seçeneklerini kullanmalı veya özel bir otoparkı önceden ayırtmalısınız.

İrlanda Cumhuriyeti - Avusturya UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

İrlanda Cumhuriyeti - Avusturya: Son durum

FIFA sıralaması: İrlanda Cumhuriyeti (#55) - Avusturya (#23)

Dünya Kupası elemeleri kampanyasını Portekiz ve Macaristan galibiyetlerini de içeren güçlü bir kapanışla tamamlamasına rağmen, İrlanda Cumhuriyeti Dünya Kupası play-off’larında Çekya’ya penaltılarda yenilerek büyük üzüntü yaşadı. O günden bu yana İrlanda, bir dizi hazırlık maçında yenilgi yüzü görmedi; 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ancak bu maçlardaki rakipleri FIFA sıralamasında sırasıyla 69, 163, 59 ve 30. basamaklarda yer alıyordu.

Avusturya, FIFA Dünya Kupası 2026’da son 32 turunda turnuvanın nihai şampiyonu İspanya’ya elenmesinden bu yana ilk kez sahaya dönüyor. Kuzey Amerika’daki tek galibiyeti, gruptaki açılış maçında Ürdün’e karşı aldığı 3-1’lik sonuç oldu. Ardından Arjantin’e 0-2 yenildi, Cezayir’le 3-3 berabere kaldı ve sonrasında İspanya’ya mağlup oldu.

İrlanda Cumhuriyeti - Avusturya: Son karşılaşmalar

Avusturya, İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı toplam 16 maçın 9’unu kazanarak iki takım arasındaki tüm zamanlardaki rekabette üstünlüğü elinde bulunduruyor. İrlanda Cumhuriyeti 3 kez kazandı, kalan 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasındaki son maç Haziran 2017’de Dublin’de oynandı. 2018 Dünya Kupası eleme maçı Aviva Stadyumu’nda 1-1 sona erdi. Avusturya, ilk yarıda Martin Hinteregger’in golüyle öne geçti ancak İrlanda maçın son bölümünde geri döndü ve Jonathan Walters’ın 85. dakikadaki beraberlik golü sayesinde 1 puanı aldı.