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Premier Lig
team-logoIpswich Town
Portman Road
team-logoSunderland
Book Ipswich Town vs Sunderland Tickets
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Ipswich Town - Sunderland biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Ipswich Town
Sunderland

Ipswich'in iç saha ve sezon açılış maçına biletleri işte böyle alabilirsiniz

Ipswich Town, ilk denemesinde doğrudan Premier League'in vaat edilmiş topraklarına geri döndü. Bu kez daha uzun süre kalmayı umacaklar ve 2026/27 sezonuna 22 Ağustos Cumartesi günü Portman Road'da Sunderland karşısında başlayacaklar.

Ipswich'te son derece başarılı geçen Kieran McKenna dönemi sona ermiş olabilir, ancak Gary O'Neil, Kuzey İrlandalı teknik adamın bıraktığı yerden devam etmeyi hedefleyecek. Tractor Boys, geçen sezonu beş maçlık yenilmezlik serisinin ardından ikinci sırada tamamlayarak ve doğrudan yükselme bileti alarak yüksek bir notla kapattı.

Ipswich, Sunderland'in geçen sezon sergilediği performansı tekrarlayabilirse fazlasıyla memnun olur. Sunderland, Premier League'e dönüşünde tüm beklentileri aşarak sezonu yedinci sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

GOAL, Ipswich Town - Sunderland maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Ipswich Town - Sunderland Premier League maçı ne zaman?

Ipswich Town, Sunderland'i 22 Ağustos Cumartesi günü BST ile saat 15.00'te başlayacak maçta Ipswich'teki Portman Road'da konuk edecek.

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Premier Lig - Hafta 1
Portman Road

Ipswich Town - Sunderland Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletler ve ağırlama paketlerine kadar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilen çok sayıda bilet seçeneği mevcuttur.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur veya kullanmayacakları maçları kulübe iade eder.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Ipswich Town - Sunderland Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti; ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt tribün koltukları premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst tribün koltukları daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gereklidir: Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, iç saha biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 fiyat tavanını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar da geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

Form durumu

IPS

IPS - Form

WYC
K1-2
OXF
K2-0
LEH
K1-0
RAY
K3-0
FCU
K2-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
SUN

SUN - Form

LIV
K4-2
LEE
K1-0
WRE
K1-0
RCL
K0-2
REN
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Ipswich TownÇizimSunderland
2
1
2
Championship
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
MS
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
MS
League One
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
MS
League One
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
MS
League One
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
MS
5Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Takım haberleri ve kadrolar

Ipswich Town vs Sunderland kadroları

4-2-3-1
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Diziliş
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
K. ScherpenK. ScherpenD. O'SheaD. O'SheaJ. GreavesJ. GreavesI. DiopI. DiopL. DavisL. DavisS. LukicS. LukicA. FatawuA. FatawuM. NunezM. NunezJ. EncisoJ. EncisoD. MaedaD. MaedaEmersonnEmersonnR. RoefsR. RoefsReinildoReinildoT. MeunierT. MeunierL. O'NienL. O'NienD. BallardD. BallardE. Le FeeE. Le FeeG. XhakaG. XhakaT. HumeT. HumeN. AnguloN. AnguloN. SadikiN. SadikiB. BrobbeyB. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
Ipswich Town

İlk 11

Sunderland

Yedekler

Teknik direktör

  • G. O'Neil
  • R. Le Bris
Ipswich Town

Sakatlıklar ve Cezalar

Sunderland

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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