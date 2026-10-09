Ipswich Town - Nottingham Forest biletleri nasıl alınır: Premier League fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Ipswich Town, 23 Ekim 2026 Cuma günü Ipswich'teki Portman Road'da Nottingham Forest'ı konuk edecek.

Tarafların 2024-25 sezonundaki son Premier League karşılaşmalarında Nottingham Forest ligde iki maçı da kazandı. Buna Portman Road'da alınan dramatik 4-2'lik deplasman galibiyeti de dahildi. Forest ayrıca aynı sezonda FA Cup beşinci turundaki zorlu eşleşmede de Ipswich'i eledi ve 1-1 biten maçın ardından penaltı atışlarıyla tur atladı.

GOAL, Ipswich Town - Nottingham Forest maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Ipswich Town - Nottingham Forest Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 8 23 Eki 2026 - 15:00 Portman Road

Ipswich Town - Nottingham Forest Premier League biletleri nasıl alınır?

Portman Road'da oynanacak Ipswich Town ile Nottingham Forest arasındaki Premier League maçı için bilet satın almak istiyorsanız, önünüzde çeşitli resmî ve ikincil seçenekler bulunuyor:

1. Ipswich Town resmî bilet ofisi (ev sahibi takım taraftarları)

Resmî internet sitesi: Ev sahibi takım biletlerini almanın temel ve en güvenli yolu, Ipswich Town'ın resmî bilet satış portalıdır.

Üyelik önceliği: Premier League maç biletleri genellikle çok hızlı tükenir. Üyeler, genel satışa çıkılmadan önce satış dönemlerinde öncelikli erişim hakkı elde eder.

2. Nottingham Forest deplasman kontenjanı (deplasman taraftarları)

Deplasman kulübü gişesi: Deplasman tribünü biletleri, Nottingham Forest tarafından doğrudan kendi resmî gişesi aracılığıyla dağıtılır.

3. İkincil bilet platformları

Resmî biletlerin tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında satıcılar tarafından listelenen koltuklar bulunabiliyor. Ancak fiyatlar, nominal bilet bedeline göre değişiklik gösterebilir.

Ipswich Town - Nottingham Forest Premier League biletleri ne kadar?

Portman Road'da oynanacak Ipswich Town - Nottingham Forest Premier League maçının bilet fiyatları, biletleri doğrudan resmî kanallardan mı yoksa ikincil platformlardan mı aldığınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişiyor:

1. Resmî doğrudan bilet fiyatları (nominal değer)

Biletleri doğrudan Ipswich Town'dan veya misafir kulüpten satın aldığınızda, fiyatlar sıkı şekilde düzenlenir:

Resmî yetişkin genel giriş: £28 - £48 (tribün konumu ve kategori kademesine göre değişir)

Resmî üye yetişkin: £27 - £31+

Premier League deplasman taraftarı kontenjanı: en fazla £30 (yetişkin deplasman taraftarları için lig genelindeki fiyat tavanı)

İndirimli biletler ve gençler: £5 - £20 (belirli yaş kategorisine bağlı olarak)

Resmî maç günü ağırlama paketleri:kişi başı £110 - £270+

2. İkincil bilet pazarları

Portman Road'daki Premier League maçlarında genel giriş biletleri düzenli olarak üyelere tükendiği için, StubHubgibi ikincil bilet platformları koltuk fiyatlarını canlı piyasa talebine göre belirliyor:

Giriş seviyesi yeniden satış koltukları: Koltuk başına yaklaşık £130 - £169 'dan başlar.

Orta seviye ve uzun kenar alt tribün koltukları: Koltuk başına £180 - £350 arasında değişir.

Premium ve executive yeniden satış paketleri: Yoğun talep dönemlerinde koltuk başına £500+ seviyesine çıkar.

Ipswich Town - Nottingham Forest Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Ipswich Town - Nottingham Forest form durumu

Ipswich, son beş resmî maçının birini kazandı, üçünü kaybetti. Tek galibiyetini Premier League'de Crystal Palace deplasmanında 3-2'lik skorla aldı. Son maçında Everton'a sahasında 1-0 yenilen ekip, bu serinin daha önceki bölümünde de Manchester United'a 5-2 gibi ağır bir skorla kaybetti. Bu beş maçta Tractor Boys sekiz gol atarken dokuz gol yedi. Bu da hücumda etkili anlar üretebilen ancak savunmada kırılgan bir takıma işaret ediyor.

Nottingham Forest'ın son beş maçlık karnesi bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet şeklinde. Galibiyet Aston Villa deplasmanında geldi. Tottenham ve Liverpool karşısında da puan alan takım, güçlü rakiplere karşı sonuç çıkarabilme kapasitesini gösterdi. Ancak geçen hafta sonu Coventry City'ye 1-0 kaybedilen maçın da dahil olduğu üst üste Premier League yenilgileri, bu deplasman öncesinde özgüveni zedeledi.

Ipswich Town - Nottingham Forest: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Mart 2025'te oynandı ve Forest, Premier League'de Portman Road'da 4-2 kazandı. Ondan önce Nottingham Forest, Kasım 2024'te sahasında 1-0'lık galibiyet aldı. Kayıtlardaki son beş karşılaşma genelinde daha iyi sonuçlar alan taraf Forest olsa da Ipswich, aynı ilkbaharda oynanan bir FA Cup tekrar maçında ganimeti paylaşmayı başardı.