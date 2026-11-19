Ipswich Town, Newcastle United’ı 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Ipswich’teki Portman Road’da ağırlayacak.

İki takımın 2024–25 Premier League sezonundaki son üst düzey lig karşılaşmalarına Newcastle tamamen üstünlük kurdu. Newcastle, Aralık 2024’te Portman Road’da 4-0’lık, Nisan 2025’te ise St James' Park’ta 3-0’lık galibiyet aldı.

Ipswich Town-Newcastle United maçına nasıl bilet alabileceğiniz, biletleri nereden bulacağınız ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Ipswich Town-Newcastle United Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Ipswich Town-Newcastle United maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Ipswich’teki Portman Road’da oynanacak.

Ipswich Town-Newcastle United Premier League maçına nasıl bilet alınır?

Ipswich Town-Newcastle United Premier League maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ipswich Town’un resmî sitesi ve bilet satış platformu: İç saha maçlarının biletleri ağırlıklı olarak Ipswich Town’un resmî bilet satış platformunda satılır. Kalan koltuklar genel satışa çıkarılmadan önce genellikle kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine öncelik tanınır. Genel satış, bilet bulunabilirliğine bağlıdır.

İç saha maçlarının biletleri ağırlıklı olarak Ipswich Town’un resmî bilet satış platformunda satılır. Kalan koltuklar genel satışa çıkarılmadan önce genellikle kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine öncelik tanınır. Genel satış, bilet bulunabilirliğine bağlıdır. Newcastle United’ın resmî deplasman tribünü biletleri: Deplasman taraftarları için Portman Road’daki konuk takım tribünü biletleri, Newcastle United’ın resmî bilet satış platformu üzerinden tahsis edilip satılır. Genellikle sadakat puanlarına göre deplasman kombinesi sahiplerine ve üst düzey üyelik sahiplerine öncelik verilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil platformlarda bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kanallarındaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Ipswich Town-Newcastle United Premier League maçının biletleri ne kadar?

Ipswich Town-Newcastle United Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkinler için standart koltuklar: Alt tribünlerde 34 ila 38 sterlin , üst tribünlerde ve merkezi konumdaki koltuklarda 43 ila 48 sterlin arasında değişiyor.

Alt tribünlerde , üst tribünlerde ve merkezi konumdaki koltuklarda arasında değişiyor. İndirimli biletler (65 yaş ve üzeri ile 23 yaş altı): Maçın kategorisine ve tribünün konumuna bağlı olarak genellikle 24 ila 34 sterlin arasında değişiyor.

Maçın kategorisine ve tribünün konumuna bağlı olarak genellikle arasında değişiyor. 19 yaş altı ve çocuklar: Genellikle 12 ila 20 sterlin arasında değişiyor.

Genellikle arasında değişiyor. Resmî deplasman tribünü (Newcastle taraftarları): Yetişkin bileti için ülke genelinde uygulanan üst sınır 30 sterlin .

Yetişkin bileti için ülke genelinde uygulanan üst sınır . Resmî maç günü ağırlama paketleri: Fiyatlar 110 sterlinden başlayıp 270 sterlinin üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları piyasa talebine göre belirleniyor:

Genel giriş (standart koltuklar): Yaklaşık 79 sterlinden başlıyor.

Yaklaşık İlanlardaki ortalama fiyatlar: 120 ila 260 sterlin arasında değişiyor.

arasında değişiyor. VIP ve ikincil ağırlama paketleri: Genellikle 325 sterlinden başlayıp 430 sterlinin üzerine çıkıyor.

Ipswich Town-Newcastle United Premier League maçı: Bilmeniz gerekenler

Ipswich Town ve Newcastle United’ın form durumu

Ipswich, son beş Premier League maçında bir galibiyet ve iki beraberlik alırken iki kez mağlup oldu. Son maçında Bournemouth’a evinde 2-1 yenildi; bu süreçte Hull City ve Nottingham Forest ile de berabere kaldı. Ipswich, bu beş maçlık serinin önceki bölümünde Fulham’ı 2-1 yendi ancak Manchester City’ye 3-2 mağlup oldu. Beş maçta dokuz gol atıp sekiz gol yedi.

Newcastle, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Premier League ve Carabao Cup’ta Everton’a yenildikten sonra çıktığı son maçta Fulham ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçteki tek galibiyetini Crystal Palace deplasmanında 2-0’lık skorla elde etti. Newcastle, söz konusu beş maçta beş gol atıp dört gol yedi.

Ipswich Town-Newcastle United: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Nisan 2025’te karşılaştı; Newcastle, Premier League’de St James' Park’ta Ipswich’i 3-0 yendi. Ipswich, bundan önce Aralık 2024’te Portman Road’da ağırladığı Newcastle’a 4-0 mağlup oldu. Üç Championship maçının da yer aldığı, kayda geçmiş son beş karşılaşmada Newcastle üç, Ipswich bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti.