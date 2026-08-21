Ipswich Town en son Premier League'de yer aldığında, ilk iç saha galibiyetini alması için 30 Aralık'a kadar beklemesi gerekmişti. Neyse ki Tractor Boys cephesi için bu sezon o engeli şimdiden aştılar; 2026/27 sezonunun açılış haftasında Portman Road'da Sunderland karşısında alınan 2-1'lik galibiyet bunun göstergesi oldu.

Şimdi ise atılan bu temelin üzerine koymaya çalışacaklar. Ipswich Town, ligin 3. haftasında 4 Eylül Cuma günü Suffolk'taki sahasında Liverpool'u ışıklar altında oynanacak dikkat çekici bir maçta ağırlayacak. Siz de biletinizi bugün alarak tribündeki yerinizi ayırtabilirsiniz.

Ipswich'in Portman Road'da Liverpool'u en son mağlup ettiği dönem için Premier League öncesi yıllara gitmek gerekiyor. Mich d'Avray ve Kevin Wilson, 1986'daki o unutulmaz günde Town'ın kahramanları olmuştu; ev sahibi ekip geri dönüşe imza atarak Kenny Dalglish'in Liverpool'unu şaşkına çevirmişti.

GOAL, Ipswich Town-Liverpool maçı için bilet alırken bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizin için derledi.

Ipswich Town - Liverpool Premier League maçı ne zaman?

Ipswich Town - Liverpool maçı, 4 Eylül Cuma günü Ipswich'teki Portman Road'da oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati BST ile 20.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 3 4 Eyl 2026 - 15:00 Portman Road

Ipswich Town - Liverpool Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Dünya genelindeki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnike sistemi nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç doğrultusunda dağıtıyor:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri yerlerini korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekimleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatıyla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Ipswich Town - Liverpool Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösteriyor:

Yaş ve indirimli kategori kademeleri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan yüksek profilli maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.

Koltuk konumu: Orta bölgedeki yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: İç saha biletlerini liste fiyatıyla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekimlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporunda satın alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

Form durumu

Son karşılaşmalardaki kafa kafaya rekabet

Takım haberleri ve kadrolar