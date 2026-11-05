Ipswich Town, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Aston Villa'yı Ipswich'teki Portman Road'da ağırlayacak.

İki takımın üst ligdeki son karşılaşmaları çekişmeli geçti. 2024-25 Premier League sezonunda oynadıkları iki maç da beraberlikle sonuçlandı. Eylül 2024'te Portman Road'da oynanan mücadele, iki takımın da gol bulduğu heyecanlı bir maçın ardından 2-2 bitti.

Ipswich Town-Aston Villa maçının biletlerini nereden ve kaça alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Ipswich Town-Aston Villa Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Ipswich Town-Aston Villa maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Ipswich'teki Portman Road'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 12 28 Kas 2026 - 12:30 Portman Road

Ipswich Town-Aston Villa Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Ipswich Town-Aston Villa Premier League maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Bilet durumuna, kulüp üyeliğine ve sadakat puanlarına bağlı olarak doğrudan Ipswich Town veya Aston Villa'nın resmî internet sitelerinden bilet alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Ipswich Town-Aston Villa Premier League maçının biletleri ne kadar?

Ipswich Town-Aston Villa Premier League maçının biletleri için tahmini fiyatlar ve seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkinler için genel giriş biletleri: Fiyatlar, Portman Road'daki koltuk konumuna ve Ipswich Town'ın belirlediği maç kategorisine göre genellikle 28 ila 48 sterlin arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Standart yeniden satış ilanları: Yüksek talep nedeniyle üst ve alt tribün koltuklarında başlangıç fiyatları yaklaşık 107 sterlin ve üzeri .

Yüksek talep nedeniyle üst ve alt tribün koltuklarında başlangıç fiyatları yaklaşık . VIP ağırlama paketleri: Genellikle yaklaşık 356 sterlinden başlıyor.

Ipswich Town-Aston Villa Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Ipswich Town ve Aston Villa'nın form durumu

Ipswich, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı; altı gol atıp dokuz gol yedi. Bu süreçteki tek galibiyetini evinde Fulham'ı 2-1 yenerek elde etti. Manchester City'ye 3-2 mağlup olurken Carabao Cup'ta Arsenal'e 4-2 yenildi. Son maçında Nottingham Forest ile 1-1 berabere kaldı. Bu serinin daha önceki bölümünde City ve Everton karşısında üst üste aldığı mağlubiyetler, puan tablosunun üst yarısındaki rakiplere karşı zorlandığını gösteriyor.

Aston Villa ise tüm kulvarlardaki son beş maçında dört galibiyet ve yalnızca bir beraberlik alarak çok daha formda bir şekilde geliyor. Son maçında Manchester City'yi Premier League'de 2-1 yendi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi 6-0, Viking'i de 3-1 mağlup etti. Villa, bu serideki tek puan kaybını Brentford ile 2-2 berabere kalarak yaşadı ve beş maçta 12 gol attı.

Ipswich Town-Aston Villa: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2025'te karşılaştı ve Villa Park'taki Premier League maçı 1-1 sona erdi. Bundan önce Eylül 2024'te Portman Road'da oynanan mücadele de 2-2 bitti. Böylece iki takım arasındaki son iki Premier League maçı da beraberlikle sonuçlandı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada ise Villa daha iyi bir performans sergiledi. Bu kayıtlarda, üst ligdeki iki beraberliğin yanı sıra Championship maçlarında aldığı galibiyetler de yer alıyor.