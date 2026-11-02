Ipswich Town, 8 Kasım 2026 Pazar günü AFC Bournemouth'u Ipswich'teki Portman Road'da ağırlayacak.

İki takımın en üst ligdeki son karşılaşmaları 2024-25 Premier League sezonunda oynandı ve iki maç da 2-1'lik yakın skorlarla sona erdi. AFC Bournemouth, Aralık 2024'te Portman Road'da 2-1 kazanırken Ipswich Town, Nisan 2025'te Vitality Stadium'da deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetle karşılık verdi.

Ipswich Town ile AFC Bournemouth arasındaki maçın biletlerini nereden ve ne kadara satın alabileceğiniz de dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Ipswich Town - AFC Bournemouth Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Ipswich Town ile AFC Bournemouth arasındaki maç, 8 Kasım 2026 Pazar günü Ipswich'teki Portman Road'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 10 8 Kas 2026 - 09:00 Portman Road

Ipswich Town - AFC Bournemouth Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Ipswich Town ile AFC Bournemouth arasında oynanacak Premier League maçının biletlerini satın almak için başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: En güvenli ve resmî yol, biletleri doğrudan Ipswich Town FC'den almak. Biletler genellikle üyeler arasında yapılan çekilişler, üyelere yönelik genel satış dönemleri ve kulübün resmî bilet gişesi veya çevrim içi platformu üzerinden dağıtılıyor.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Ipswich Town - AFC Bournemouth Premier League maçının biletleri ne kadar?

Ipswich Town ile AFC Bournemouth arasında Portman Road'da oynanacak Premier League maçının bilet fiyatları, kulübün resmî kanalları ve ikincil bilet pazarı için şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Yetişkinler için standart, normal fiyatlı biletler: Standart genel giriş koltukları için fiyatlar genellikle yaklaşık 28 ila 33 sterlinden başlıyor. Bu tutar, maçın fiyat kategorisine göre değişiyor; premium kategorideki veya orta bölümdeki koltukların fiyatları ise daha yüksek.

Standart genel giriş koltukları için fiyatlar genellikle yaklaşık başlıyor. Bu tutar, maçın fiyat kategorisine göre değişiyor; premium kategorideki veya orta bölümdeki koltukların fiyatları ise daha yüksek. Ağırlama paketleri: Kulübün ağırlama platformundan doğrudan rezervasyon yapılan VIP ve maç günü ağırlama paketleri, özel koltukların yanı sıra salon erişimi ve yemek hizmeti sunuyor. Fiyatlar kişi başı 150 sterlinden başlayıp 300 sterlinin üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Alt kat ve standart koltuklar: Genel giriş biletlerinin fiyatları, arz durumuna bağlı olarak genellikle yaklaşık 100 ila 110 sterlinden başlıyor.

Genel giriş biletlerinin fiyatları, arz durumuna bağlı olarak genellikle yaklaşık başlıyor. Uzun kenar ve premium koltuklar: Uzun kenarın alt ve üst katlarında daha iyi görüş sunan koltukların fiyatları 180 sterlin ile 350 sterlinin üzeri arasında değişiyor.

Uzun kenarın alt ve üst katlarında daha iyi görüş sunan koltukların fiyatları arasında değişiyor. VIP ve son dakika yeniden satışa sunulan ağırlama paketleri: Listelenen yoğun talep gören biletlerin veya VIP paketlerin fiyatları, maç günü yaklaştıkça 500 sterlinden 1.000 sterlinin üzerine çıkabiliyor.

Ipswich Town - AFC Bournemouth Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Ipswich Town ve AFC Bournemouth'un form durumu

Ipswich, tüm kulvarlardaki son beş maçında yalnızca bir galibiyet alarak, sıfır beraberlik ve dört mağlubiyetlik kötü bir form grafiğiyle bu maça çıkıyor. Tek galibiyetini Premier League'de deplasmanda Crystal Palace'ı 2-3 yenerek elde etti. Ardından Liverpool'a, Carabao Cup'ta Arsenal'a ve Everton'a kaybederken bu süreçte çok sayıda gol yedi. Ipswich, beş maçta sekiz gol atıp on gol yedi ve savunma performansı açıkça endişe veriyor.

Bournemouth ise son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Liverpool'a 0-1 kaybetti. Öncesinde Brentford deplasmanında 2-2 berabere kaldı ve Avrupa Ligi'nde Real Sociedad'ı deplasmanda 1-2 yendi. Bu seride Lincoln City karşısında alınan 4-0'lık Carabao Cup galibiyeti de yer alıyor. Bournemouth, beş maçta on gol atıp yedi gol yiyerek ligdeki konumunun düşündürebileceğinden daha üretken bir hücum performansı sergiledi.

Ipswich Town - AFC Bournemouth: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 2 Nisan 2025'te Premier League'de karşılaştı. AFC Bournemouth, Ipswich Town'u ağırladığı maçı 1-2 kaybetti. Bundan önce Aralık 2024'te Bournemouth'u ağırlayan Ipswich yine 1-2 kaybetti; bu da Bournemouth'un iki takım arasında yakın dönemde oynanan iki Premier League maçını da kazandığı anlamına geliyor. Üç Championship maçının da yer aldığı kayıtlı son beş karşılaşmada Bournemouth, bir beraberliğe karşılık iki galibiyetle üstün durumda; kalan maçların ikisi de beraberlikle sonuçlandı.