Ipswich Town, 8 Kasım 2026 Pazar günü Ipswich'teki Portman Road'da AFC Bournemouth'u ağırlayacak.

İki takımın üst ligdeki son karşılaşmaları 2024–25 Premier League sezonunda oynandı ve her iki maç da 2-1'lik skorla sonuçlandı. AFC Bournemouth, Aralık 2024'te Portman Road'da 2-1 kazanırken Ipswich Town da Nisan 2025'te Vitality Stadium'da deplasmanda 2-1 galip gelerek karşılık verdi.

GOAL, Ipswich Town ile AFC Bournemouth arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL olarak sizlere aktarıyor.

Ipswich Town - AFC Bournemouth Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Ipswich Town ile AFC Bournemouth arasındaki maç, 8 Kasım 2026 Pazar günü Ipswich'teki Portman Road'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 10 8 Kas 2026 - 09:00 Portman Road

Ipswich Town - AFC Bournemouth Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Ipswich Town ile AFC Bournemouth arasında oynanacak Premier League maçının biletlerini satın almak için başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: En güvenli ve resmî yol, biletleri doğrudan Ipswich Town FC'den almak. Biletler genellikle üyelere yönelik çekilişler, üyelere açık genel satış dönemleri ve kulübün resmî bilet gişesi ya da çevrim içi portalı üzerinden dağıtılıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Ipswich Town - AFC Bournemouth Premier League maçının biletleri ne kadar?

Portman Road'da oynanacak Ipswich Town - AFC Bournemouth Premier League maçının bilet fiyatları, kulübün resmî satış kanalları ve ikincil bilet piyasasına göre şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Yetişkinler için standart biletlerin satış fiyatı: Standart yetişkin genel giriş koltuklarında fiyatlar, maçın kategorisine bağlı olarak genellikle yaklaşık 28 £ ile 33 £ arasında başlıyor. Üst kategorideki veya sahanın orta bölümünü gören koltukların fiyatları ise daha yüksek.

Standart yetişkin genel giriş koltuklarında fiyatlar, maçın kategorisine bağlı olarak genellikle yaklaşık arasında başlıyor. Üst kategorideki veya sahanın orta bölümünü gören koltukların fiyatları ise daha yüksek. Ağırlama paketleri: Kulübün ağırlama portalı üzerinden doğrudan rezerve edilen VIP ve maç günü ağırlama deneyimleri, özel salon erişimi ve yemek hizmetinin yanı sıra üst kategoride koltuklar sunuyor. Fiyatlar kişi başı 150 £ ile 300 £ ve üzeri seviyelerinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Alt tribün ve standart koltuklar: Genel giriş biletlerinin ilan fiyatları, arz durumuna bağlı olarak genellikle yaklaşık 100 £ ile 110 £ arasında başlıyor.

Genel giriş biletlerinin ilan fiyatları, arz durumuna bağlı olarak genellikle yaklaşık arasında başlıyor. Sahanın uzun kenarındaki ve üst kategorideki koltuklar: Sahanın uzun kenarındaki alt ve üst tribünlerde daha iyi görüş sunan koltukların fiyatları 180 £ ile 350 £ ve üzeri arasında değişiyor.

Sahanın uzun kenarındaki alt ve üst tribünlerde daha iyi görüş sunan koltukların fiyatları arasında değişiyor. VIP paketleri ve son dakika ağırlama paketlerinin yeniden satışı: İlanlardaki yoğun talep gören biletlerin veya VIP paketlerinin fiyatları, maç günü yaklaştıkça 500 £ ile 1.000 £ ve üzeri seviyelere çıkabiliyor.

Ipswich Town - AFC Bournemouth Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Ipswich Town ve AFC Bournemouth'un form durumu

Ipswich, tüm kulvarlardaki son beş maçında yalnızca bir galibiyet alarak bu karşılaşmaya kötü bir form grafiğiyle çıkıyor: 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet. Tek galibiyetini Premier League'de deplasmanda Crystal Palace'ı 3-2 yenerek elde etti. Ardından Liverpool'a, Carabao Cup'ta Arsenal'a ve Everton'a yenildi; bu süreç boyunca kolay gol yedi. Ipswich, bu beş maçta sekiz gol atıp on gol yedi ve savunma performansı belirgin bir endişe kaynağı.

Bournemouth'un son beş maçlık bilançosu ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet. Son maçında Premier League'de Liverpool'a 1-0 yenildi. Öncesinde Brentford deplasmanında 2-2 berabere kaldı ve Avrupa Ligi'nde Real Sociedad'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu seride Lincoln City karşısında alınan 4-0'lık Carabao Cup galibiyeti de var. Beş maçta on gol atıp yedi gol yiyen Bournemouth, ligdeki konumunun düşündürdüğünden daha yüksek bir hücum üretkenliği gösteriyor.

Ipswich Town - AFC Bournemouth: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 2 Nisan 2025'te Premier League'de karşılaştı. AFC Bournemouth, Ipswich Town'u ağırladığı maçı 2-1 kaybetti. Bundan önce Aralık 2024'te Bournemouth'u ağırlayan Ipswich yine 2-1 yenildi. Bu da Bournemouth'un kulüpler arasında yakın dönemde oynanan iki Premier League karşılaşmasını da kazandığı anlamına geliyor. Üç Championship maçının da yer aldığı kayıtlardaki son beş karşılaşmada Bournemouth, bir beraberliğe karşılık iki galibiyetle üstün durumda; kalan maçların ikisi de beraberlikle sonuçlandı.