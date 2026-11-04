Inter Milan, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Milano’daki Giuseppe Meazza’da VfB Stuttgart’ı ağırlayacak.

Inter, Şampiyonlar Ligi’ndeki bu dönemde Giuseppe Meazza’daki güçlü iç saha performansından yararlanmak istiyor. İtalyan ekibi, burada konuk ettiği Alman takımları için geleneksel olarak zorlu bir rakip. VfB Stuttgart ise Avrupa’nın en üst düzey kulüp organizasyonunda iz bırakmayı hedefliyor ve kıtanın güçlü takımlarına karşı oynayacağı zorlu deplasmanlarda taktik disiplinine güveniyor.

Inter Milan-VfB Stuttgart maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Inter-VfB Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Inter Milan-VfB Stuttgart maçı, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Milano’daki Giuseppe Meazza’da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 25 Kas 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Inter-VfB Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

San Siro’da oynanacak Inter Milan-VfB Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın alabileceğiniz seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Resmî bilet satışı: Bilet almanın başlıca ve en güvenilir yolu, doğrudan Inter Milan’ın resmî internet sitesini ve bilet satış portalını kullanmak. Genel satışa sunulacak biletler varsa bunlar genellikle kombine sahipleri ve kulüp üyelerine tanınan öncelikli satış dönemlerinin ardından satışa çıkar.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Inter-VfB Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Inter-VfB Stuttgart UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Üst tribünler (Terzo Anello): Fiyatlar yaklaşık 35-45 € seviyesinden başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık seviyesinden başlıyor. İkinci kat (Secondo Anello): Yan tribünleri veya kale arkası bölümlerini seçmenize bağlı olarak fiyatlar 50-90 € arasında değişiyor.

Yan tribünleri veya kale arkası bölümlerini seçmenize bağlı olarak fiyatlar arasında değişiyor. Birinci kat (Primo Anello): Doğrudan kulüpten alınan biletlerin fiyatları genellikle 100 € ile 250 € ve üzeri arasında değişiyor.

Doğrudan kulüpten alınan biletlerin fiyatları genellikle arasında değişiyor. Resmî ağırlama paketleri: İkram ve özel salonlara erişim dâhil olmak üzere bilet başına fiyatlar 300 € ile 600 € ve üzeri seviyelerine çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk elden satışa sunduğu resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

Üst tribün biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar genellikle 52-60 € civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Orta kat biletlerinin yeniden satışı: Sahaya yakınlığa bağlı olarak fiyatlar genellikle 75-150 € arasında değişiyor.

Sahaya yakınlığa bağlı olarak fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Alt kat ve özel bölüm biletlerinin yeniden satışı: Talebe ve bilet bulunabilirliğine bağlı olarak fiyatlar 180 € ile 350 € ve üzeri arasında değişiyor.

Inter-VfB Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Inter ve VfB Stuttgart’ın form durumu

Inter, tüm kulvarlardaki son beş maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi’nde Shakhtar Donetsk’i 1-0 yendi; ondan önce de Serie A’da Bologna’yı 3-1 mağlup etti. Bu serideki tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge’e karşı 4-3’lük skorla aldı. Inter, bu beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yedi.

VfB Stuttgart, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga’da Borussia Moenchengladbach’a 3-2 yenildi; ligde Hamburger SV’ye de 1-0 mağlup oldu. Stuttgart’ın bu serideki en iyi sonucu, Şampiyonlar Ligi’nde Slovan Bratislava deplasmanında aldığı 3-0’lık galibiyetti. Son Avrupa maçında ise Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Beş maçta yedi gol atıp dokuz gol yedi.

Inter-VfB Stuttgart: Son karşılaşmalar

Sağlanan kayıtlarda Inter Milan ile VfB Stuttgart’ın birbirleriyle oynadığı maçlara ilişkin veri bulunmuyor. Bilgi edinildikçe geçmiş karşılaşmalara ilişkin ayrıntılar eklenecek.