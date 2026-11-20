Inter, 13 Aralık 2026 Pazar günü Milano'daki Giuseppe Meazza'da Torino'yu ağırlayacak.

İki takımın Nisan 2026'da Torino'da oynadığı son maç heyecan doluydu. Torino, iki farklı geriye düştüğü karşılaşmada geri dönerek Serie A'da 2-2'lik beraberliği elde etti. Bu beraberlikten önce Inter, Ağustos 2025'te San Siro'da oynanan lig maçında Torino'yu 5-0 mağlup etmiş, ardından Şubat 2026'daki Coppa Italia çeyrek finalinde rakibini 2-1 yenmişti.

Inter-Torino maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Inter-Torino Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Inter-Torino maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Milano'daki Giuseppe Meazza'da başlayacak.

Inter-Torino Serie A maçına bilet nasıl alınır?

Inter-Torino Serie A maçına bilet almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletler, Inter Milan'ın resmî internet sitesinin Biletler bölümünden doğrudan satılıyor. Satın alma işlemini tamamlamak için ücretsiz bir myInter hesabı oluşturmanız gerekiyor. Biletler dijital olarak PDF veya mobil cüzdan bileti biçiminde teslim ediliyor.

Biletler, Inter Milan'ın resmî internet sitesinin Biletler bölümünden doğrudan satılıyor. Satın alma işlemini tamamlamak için ücretsiz bir myInter hesabı oluşturmanız gerekiyor. Biletler dijital olarak PDF veya mobil cüzdan bileti biçiminde teslim ediliyor. Torino deplasman tribünü: Deplasman taraftarlarına ayrılan bölümde (Terzo Anello Blu) oturmak isteyen Torino taraftarlarının biletlerini, deplasman biletlerinin satış döneminde Vivaticket üzerinden alması gerekiyor. Yerel güvenlik kısıtlamalarına bağlı olarak Torino FC taraftar kartı (Cuore Granata) da gerekebiliyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Inter-Torino Serie A maçının biletleri ne kadar?

Inter-Torino Serie A maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Üçüncü kat (Terzo Anello): Genellikle yaklaşık 35 ila 50 avro dan başlayan fiyatlarla.

Genellikle yaklaşık dan başlayan fiyatlarla. İkinci kat (Secondo Anello): Genellikle 50 ila 90 avro arasında.

Genellikle arasında. Birinci kat (Primo Anello): 90 ila 150 avro ve üzeri .

. Resmî ağırlama ve VIP paketleri: Yaklaşık 200 ila 260 avro ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları biletleri piyasa talebine göre listeliyor:

Üst katlar / üçüncü kat yeniden satış: Genellikle yaklaşık 25 ila 45 avro dan başlıyor.

Genellikle yaklaşık dan başlıyor. Orta katlar / ikinci kat yeniden satış: Genellikle 60 ila 120 avro arasında değişiyor.

Genellikle arasında değişiyor. Alt katlar ve saha kenarı uzun tribünleri yeniden satış: Genellikle 130 ila 250 avro ve üzeri fiyatlara satılıyor.

Genellikle fiyatlara satılıyor. VIP ve ağırlama paketleri yeniden satış: Fiyatlar çoğu zaman 250 avrodan 400 avronun üzerine çıkıyor.

Inter-Torino Serie A maçı: Bilmeniz gerekenler

Inter ve Torino'nun form durumu

Inter, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı. Bu süreçteki tek yenilgisini derbide AC Milan'a 3-1 kaybederek aldı. Son maçında Serie A'da Como'yu evinde 2-0 yenen Inter, aynı dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Bu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yiyen Inter'in son dört karşılaşmasının üçünde kalesini gole kapatması, savunma düzeninin daha istikrarlı hâle geldiğini gösteriyor.

Torino, Serie A'daki son beş maçından dört puan çıkardı; iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Lecce deplasmanında 1-1 berabere kaldı, aradan önce ise Frosinone'ye 2-0 yenildi. Bu beş karşılaşmada altı gol atıp yedi gol yiyen Torino'nun Monza (3-2) ve Parma (deplasmanda 3-0) karşısındaki galibiyetleri, hücum potansiyelini istikrarlı biçimde sergileyemediğini gösterdi.

Inter-Torino: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 26 Nisan 2026'da Torino'nun sahasında oynanan ve 2-2 biten Serie A maçında karşılaştı. Ondan önce Inter, Şubat 2026'da Giuseppe Meazza'daki Coppa Italia maçında Torino'yu 2-1 mağlup etti. İki takım arasındaki son beş karşılaşmada Inter üç kez, Torino bir kez kazandı; bir maç ise berabere bitti. Bu sonuçlar arasında Inter'in Ağustos 2025'te evinde aldığı 5-0'lık Serie A galibiyeti de yer alıyor.