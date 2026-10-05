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Inter - Shakhtar Donetsk maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Inter
Shakhtar Donetsk
Şampiyonlar Ligi

Inter, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Inter, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Milano'daki Giuseppe Meazza'da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

Tarihsel olarak Inter, Avrupa kupalarında üstünlüğü elinde bulunduruyor ve Shakhtar Donetsk'e karşı oynadığı önceki yedi resmi maçın tamamında yenilmezlik serisini sürdürüyor. İki takım en son 2021-22 grup aşamasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi; Inter, deplasmandaki 0-0'lık beraberliğin ardından sahasında 2-0 kazandı.

Bırakın GOAL Inter - Shakhtar Donetsk maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, bunları nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil, size sunsun.

Inter - Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Inter - Shakhtar Donetsk maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Milano'daki Giuseppe Meazza'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Giuseppe Meazza

Inter - Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

San Siro Stadyumu'ndaki Inter - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet almanın birkaç temel yolu bulunuyor:

1. Resmi kulüp bilet satış kanalları

  • Inter resmi internet sitesi: Kombine sahipleri (Siamo Noi kart sahipleri) ve kayıtlı Inter Club üyeleri, indirimli fiyatlarla ilk erişimi elde ediyor. Uygunluk durumuna bağlı olarak üye satışlarının ardından genel satışa açılıyor.
  • Shakhtar Donetsk resmi portalı: Shakhtar Donetsk'i destekleyen taraftarlar, Terzo Anello Blu'daki (Üçüncü Kat Mavi) deplasman tribünü kontenjanı için Shakhtar'ın resmi kulüp dağıtım kanallarını kontrol etmeli.

Inter - Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

San Siro Stadyumu'ndaki Inter - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almanın birkaç ana seçeneği bulunuyor; bilet maliyetleri, onları kulüplerden doğrudan liste fiyatı üzerinden mi yoksa ikincil pazar platformları üzerinden mi aldığınıza göre değişiklik gösterir:

1. Resmi Inter Milan bilet satışı

  • Temel biletler: Standart koltuklar, üst katlarda (Terzo Anello) yaklaşık €35 - €50'den başlayıp alt ana tribün koltuklarında (Primo Anello) €120 - €250'ye kadar çıkıyor.
  • Plus biletler: Bir ücretsiz isim/sahip transfer seçeneği gibi ekstra esneklik sunar.
  • VIP & ağırlama: Lounge erişimi ve ikram içeren premium koltuklar, genellikle kişi başı €300 - €650+ arasında fiyatlandırılır.

2. Resmi deplasman taraftarı kontenjanı

  • UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman bileti üst sınırları standart olarak bunları genellikle €30 - €45 civarına belirler.

3. İkincil bilet pazarları

Resmi biletlerin tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil bilet platformları, talep ve koltuk konumuna bağlı olarak bilet fiyatlarını şu aralıklarda listeliyor:

  • Üçüncü Kat (Terzo Anello): Yaklaşık €60 - €110
  • İkinci Kat (Secondo Anello): Yaklaşık €110 - €220
  • Birinci Kat (Primo Anello): Yaklaşık €200 - €450+

Inter - Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Inter - Shakhtar Donetsk form durumu

Inter, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Serie A'da Roma ile 2-2 berabere kalan Inter, 2-0 geriden gelerek skoru eşitledi. Bundan önce Udinese'yi 5-3 mağlup etti ve 2-0 geri düştüğü maçta Napoli'yi 3-2 yendi. Bu süreçteki tek yenilgisi, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyet oldu. Inter, söz konusu beş maçta 11 gol attı ve altı gol yedi.

Shakhtar, kayıtlı son dört maçının ikisini kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti, ayrıca mevcut bir sonuç daha bulunuyor. Son maçında Ukrayna Premier Ligi'nde Chornomorets Odesa'yı 2-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile 1-1 berabere kaldı ve ligde Polissya Zhytomyr'a sahasında 0-2 yenildi. Shakhtar, Avrupa'da sonuç alabileceğini gösterdi ancak lig formu istikrarsız oldu.

INT

INT - Form

NAP
K3-2
RMA
K2-1
UDI
K5-3
ROM
B2-2
LUM
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
SHK

SHK - Form

POL
K0-2
KAR
K1-2
PSV
B1-1
CHO
K2-0
LNZ
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Inter - Shakhtar Donetsk: Son kafa kafaya maçların karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 24 Kasım 2021'de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynandı ve Inter, Giuseppe Meazza'da 2-0 kazandı. Son beş kafa kafaya maçta Inter iki galibiyet alırken Shakhtar hiç kazanamadı; üç maç da berabere bitti. Veri setindeki en farklı sonuç ise Ağustos 2020'de Avrupa Ligi'nde Inter'in aldığı 5-0'lık galibiyetti.

Kafa Kafaya

InterÇizimShakhtar Donetsk
2
3
0
Şampiyonlar Ligi
Inter badge
Inter
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Inter badge
Inter
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
MS
Ligi Europa
Inter badge
Inter
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
MS
7Attığı Gol0
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı0/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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