Inter, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Milano'daki Giuseppe Meazza'da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

Tarihsel olarak Inter, Avrupa kupalarında üstünlüğü elinde bulunduruyor ve Shakhtar Donetsk'e karşı oynadığı önceki yedi resmi maçın tamamında yenilmezlik serisini sürdürüyor. İki takım en son 2021-22 grup aşamasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi; Inter, deplasmandaki 0-0'lık beraberliğin ardından sahasında 2-0 kazandı.

Bırakın GOAL Inter - Shakhtar Donetsk maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, bunları nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil, size sunsun.

Inter - Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Inter - Shakhtar Donetsk maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Milano'daki Giuseppe Meazza'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 21 Eki 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Inter - Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

San Siro Stadyumu'ndaki Inter - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet almanın birkaç temel yolu bulunuyor:

1. Resmi kulüp bilet satış kanalları

Inter resmi internet sitesi: Kombine sahipleri ( Siamo Noi kart sahipleri) ve kayıtlı Inter Club üyeleri, indirimli fiyatlarla ilk erişimi elde ediyor. Uygunluk durumuna bağlı olarak üye satışlarının ardından genel satışa açılıyor.

Shakhtar Donetsk resmi portalı: Shakhtar Donetsk'i destekleyen taraftarlar, Terzo Anello Blu 'daki (Üçüncü Kat Mavi) deplasman tribünü kontenjanı için Shakhtar'ın resmi kulüp dağıtım kanallarını kontrol etmeli.

Inter - Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

San Siro Stadyumu'ndaki Inter - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almanın birkaç ana seçeneği bulunuyor; bilet maliyetleri, onları kulüplerden doğrudan liste fiyatı üzerinden mi yoksa ikincil pazar platformları üzerinden mi aldığınıza göre değişiklik gösterir:

1. Resmi Inter Milan bilet satışı

Temel biletler: Standart koltuklar, üst katlarda (Terzo Anello) yaklaşık €35 - €50 'den başlayıp alt ana tribün koltuklarında (Primo Anello) €120 - €250 'ye kadar çıkıyor.

Plus biletler: Bir ücretsiz isim/sahip transfer seçeneği gibi ekstra esneklik sunar.

VIP & ağırlama: Lounge erişimi ve ikram içeren premium koltuklar, genellikle kişi başı €300 - €650+ arasında fiyatlandırılır.

2. Resmi deplasman taraftarı kontenjanı

UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman bileti üst sınırları standart olarak bunları genellikle €30 - €45 civarına belirler.

3. İkincil bilet pazarları

Resmi biletlerin tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil bilet platformları, talep ve koltuk konumuna bağlı olarak bilet fiyatlarını şu aralıklarda listeliyor:

Üçüncü Kat (Terzo Anello): Yaklaşık €60 - €110

İkinci Kat (Secondo Anello): Yaklaşık €110 - €220

Birinci Kat (Primo Anello): Yaklaşık €200 - €450+

Inter - Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Inter - Shakhtar Donetsk form durumu

Inter, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Serie A'da Roma ile 2-2 berabere kalan Inter, 2-0 geriden gelerek skoru eşitledi. Bundan önce Udinese'yi 5-3 mağlup etti ve 2-0 geri düştüğü maçta Napoli'yi 3-2 yendi. Bu süreçteki tek yenilgisi, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyet oldu. Inter, söz konusu beş maçta 11 gol attı ve altı gol yedi.

Shakhtar, kayıtlı son dört maçının ikisini kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti, ayrıca mevcut bir sonuç daha bulunuyor. Son maçında Ukrayna Premier Ligi'nde Chornomorets Odesa'yı 2-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile 1-1 berabere kaldı ve ligde Polissya Zhytomyr'a sahasında 0-2 yenildi. Shakhtar, Avrupa'da sonuç alabileceğini gösterdi ancak lig formu istikrarsız oldu.

Inter - Shakhtar Donetsk: Son kafa kafaya maçların karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 24 Kasım 2021'de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynandı ve Inter, Giuseppe Meazza'da 2-0 kazandı. Son beş kafa kafaya maçta Inter iki galibiyet alırken Shakhtar hiç kazanamadı; üç maç da berabere bitti. Veri setindeki en farklı sonuç ise Ağustos 2020'de Avrupa Ligi'nde Inter'in aldığı 5-0'lık galibiyetti.