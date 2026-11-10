Inter, 1 Desember 2026 Salı günü Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda Genoa'yı ağırlayacak.

İki kulüp son olarak 28 Şubat 2026'da Serie A'da karşılaştı ve Inter sahasında rahat bir 2-0'lık galibiyet aldı. İki takımın önceki karşılaşmaları da çoğu zaman çekişmeli geçti. Ağustos 2024'te Genoa'nın sahasında oynadıkları son maç 2-2 sona erdi.

Inter-Genoa maçı için biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizler için derledi.

Inter-Genoa İtalya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Inter-Genoa maçı, 1 Desember 2026 Salı günü Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda başlayacak.

İtalya Kupası - 1/8 1 Ara 2026 - 15:00

Inter-Genoa İtalya Kupası maçının biletleri nasıl alınır?

San Siro'daki Inter-Genoa İtalya Kupası maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Resmî bilet satışı: İlk ve en güvenli seçenek, Inter'in Vivaticket aracılığıyla yönetilen resmî bilet satış portalıdır. Buradan standart maç biletleri satın alabilir, Base veya Plus kategorilerini seçebilir ya da ağırlama paketleri için rezervasyon yapabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart maç biletleri, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında sıklıkla bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan İtalya Kupası maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Inter-Genoa İtalya Kupası maçının biletleri ne kadar?

Inter-Genoa İtalya Kupası maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kale arkası tribünleri (üçüncü kat): Fiyatlar genellikle 15 ila 20 avro civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. Birinci ve ikinci kat (yan tribün koltukları): Fiyatlar genellikle 30 ila 60 avro arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. Ağırlama paketleri: Fiyatlar 299 avro civarından başlar.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

Üst kat / standart maç bileti: Fiyatlar 32 avro kadar düşük bir seviyeden başlar.

Fiyatlar kadar düşük bir seviyeden başlar. 1. kategori / orta bölüm koltukları: Fiyatlar genellikle 36 ila 65 avro arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. Premium yeniden satış ve Silver kategorileri: Fiyatlar 45 avrodan başlayıp 100 avroyu aşar.

Inter-Genoa İtalya Kupası maçı: Bilmeniz gereken her şey

Inter ve Genoa'nın form durumu

Inter, tüm kulvarlardaki son beş maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A derbisinde AC Milan'a 3-1 yenildi. Öncesinde ligde Venezia'yı 2-0, Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi. Bu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yiyen Inter'in savunması zaman zaman kırılgan bir görüntü sergiledi.

Genoa, son beş maçının dördünü kazanarak iyi bir form yakaladı. Son maçında 1 Kasım'da Serie A'da Lecce'yi deplasmanda 2-1 yendi. De Rossi'nin ekibi ayrıca ligde üst üste oynadığı maçlarda Juventus'u 2-0, Venezia'yı 1-0 mağlup etti; daha önce de Fiorentina'yı 2-1 yendi. Bu serideki tek mağlubiyetini Roma karşısında 2-0'lık skorla aldı. Beş maçta dokuz gol atıp dört gol yiyen Genoa, hücumda özgüvenli bir görüntü sergiliyor.

Inter-Genoa: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 28 Şubat 2026'da Serie A'da karşılaştı ve Inter evinde 2-0 kazandı. Serie A'daki son beş karşılaşmada Inter üç, Genoa bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. Ağustos 2024'te Genoa'nın sahasında oynanan 2-2'lik maçın da aralarında bulunduğu bu beş karşılaşmada Inter sekiz, Genoa ise altı gol attı.