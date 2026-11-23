Inter Club d'Escaldes, 17 Aralık 2026 Perşembe günü Estadi de la FAF'ta AGF'yi ağırlayacak.

Inter Club d'Escaldes ile AGF Aarhus, daha önce ne resmî ne de hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bu nedenle UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki mücadele, iki takımın ilk karşılaşması olacak. Inter Club d'Escaldes daha önce UEFA organizasyonlarında bir Danimarka kulübüyle oynamazken AGF'nin de Andorra takımlarına karşı geçmişteki maç deneyimi sınırlı. Bu açıdan karşılaşma, iki ülkenin takımları arasında nadir görülen bir eşleşme.

Inter Club d'Escaldes-AGF maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Inter Club d'Escaldes-AGF Konferans Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Inter Club d'Escaldes-AGF maçı, 17 Aralık 2026 Perşembe günü Estadi de la FAF'ta oynanacak.

Inter Club d'Escaldes-AGF Konferans Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Inter Club d'Escaldes-AGF Konferans Ligi maçı için mevcut bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Inter Club d'Escaldes'in resmî kanalları: Andorra'daki iç saha maçlarının biletleri genellikle maç tarihi yaklaştığında kulübün resmî internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden satışa çıkarılır. Bilet kalırsa maç günü stat gişesinden de satın alınabilir.

Andorra'daki iç saha maçlarının biletleri genellikle maç tarihi yaklaştığında kulübün resmî internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden satışa çıkarılır. Bilet kalırsa maç günü stat gişesinden de satın alınabilir. AGF'nin resmî deplasman kontenjanı: Deplasman taraftarları, kulübün sadakat puanı veya kombine sahiplerine öncelik tanıyan kurallarına bağlı olarak, kendilerine ayrılan bölümün biletlerini doğrudan AGF Aarhus'un resmî bilet satış platformundan alabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri, Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Konferans Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Inter Club d'Escaldes-AGF Konferans Ligi maçının biletleri ne kadar?

Inter Club d'Escaldes-AGF Konferans Ligi maçının tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Genel giriş / açık yan tribünler: 20-35 € .

. Kapalı ana tribün: 35-50 € .

. Deplasman tribünü (AGF taraftarları): 20-40 €.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışlarındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirlenir:

Genel giriş / açık yan tribünler: 420-435 € .

. Kapalı ana tribün / orta kategori: 435 € ile 600 € ve üzeri .

. VIP / özel ağırlama: 600 € ile 1.150 € ve üzeri.

Inter Club d'Escaldes-AGF Konferans Ligi maçı: Bilmeniz gerekenler

Inter Club d'Escaldes ve AGF'nin form durumu

Inter Club d'Escaldes, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 1. Division'da Sporting Escaldes ile 1-1 berabere kalan takım, öncesinde Konferans Ligi'nde FK Crvena Zvezda'ya 2-1 yenilmişti. Bu beş maçta dört gol atıp altı gol yiyen Escaldes, iki Avrupa maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

AGF ise son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle daha iyi bir performans sergiledi. Poulsen'in ekibi, son olarak Superleague'de AC Horsens'i 2-0 mağlup etti. Konferans Ligi'nde Braga ile aldığı 0-0'lık beraberlik de en üst düzeydeki savunma sağlamlığını gösterdi. Bu süreçte beş gol atıp üç gol yiyen AGF'nin Braga maçından önce FC Roskilde ve Viborg karşısında üst üste aldığı galibiyetler, hücumdaki istikrarlı üretimini ortaya koydu.

Inter Club d'Escaldes-AGF: İki takım arasındaki son maçlar

Inter Club d'Escaldes ile AGF arasında yakın dönemde oynanmış maçlara ilişkin veri bulunmuyor. Sağlanan veri setinde bu eşleşmeye ait kayıtlı bir geçmiş yok.