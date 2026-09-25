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Inter - Club Brugge maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Inter
Club Brugge
Şampiyonlar Ligi

Inter, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Inter, 13 Ekim 2026 Salı günü Milano'daki Giuseppe Meazza'da Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da 1. maç gününde aldıkları kıl payı yenilgilerin ardından turnuvanın başında kritik puanlar arıyor. Sahasında oynayacak olması Inter'e önemli bir avantaj sağlıyor, ancak Club Brugge de İtalya'da sürpriz yapmayı hedefleyecek.

Bırakın GOAL Inter - Club Brugge maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacakları dahil, size sunsun.

Inter - Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Inter - Club Brugge maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü Milano'daki Giuseppe Meazza'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Giuseppe Meazza

Inter - Club Brugge Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde San Siro'da oynanacak Inter Milan - Club Brugge maçı için bilet satın almak adına şu resmi satın alma seçeneklerini ve aşamaları takip edin:

1. Resmi doğrudan satın alma (Inter Milan internet sitesi)

  • Nereden alınır: Doğrudan çevrimiçi olarak Inter Milan'ın resmi bilet platformu (inter.it/tickets) veya Inter'in yetkili bilet ortağı Vivaticket üzerinden satın alabilirsiniz.
  • Ön satış / Öncelikli erişim: Tam sezonluk kombine sahipleri ile aktif Inter Club PLUS üyeleri, genel satıştan önce en fazla dört ek bilet satın alabilecekleri öncelikli satış pencerelerine sahip olur.
  • Genel satış: Ön satış aşamaları sona erdiğinde, kalan biletler doğrudan resmi internet sitesinde genel satışa sunulur. Rezervasyonu tamamlamak için Inter'in internet sitesinde kayıtlı bir profile ihtiyacınız olacaktır.

2. Deplasman tribünü (Club Brugge taraftarları)

  • Misafir deplasman sektöründe oturmak istiyorsanız, biletler yalnızca Club Brugge tarafından, kulübün resmi bilet portalı aracılığıyla kayıtlı kombine sahiplerine veya kulüp üyelerine satılır ve dağıtılır.

Inter - Club Brugge Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter - Club Brugge maçı için bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma platformuna göre değişiklik gösterir:

  • Resmi genel giriş: Giuseppe Meazza'daki (San Siro) birincil bilet fiyatları genellikle kalelerin arkasındaki üst halka tribün koltukları için 30 € ila 40 € arasında değişirken, alt kat merkez ana tribün koltukları için 150 € ila 250 € seviyesine kadar çıkar.
  • VIP ve hospitality: Premium hospitality paketleri genellikle bilet başına 250 € ila 500 €+ seviyesinden başlar.
  • İkincil bilet platformları:StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, talep nedeniyle biletler çoğu zaman zamlı satılır; fiyatlar genellikle üst tribünler için 60 € ila 80 € civarından başlar ve premium alt tribün koltuklarında 300 €+ seviyesini aşar.

Inter - Club Brugge Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Inter - Club Brugge form durumu

Inter, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı ve tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı 2-1'lik skorla aldı. Serie A'da ise çok etkili bir görüntü sergileyen ekip, Monza'yı 4-1 mağlup etti, Cagliari deplasmanında 1-0 kazandı ve San Siro'da Napoli'yi 3-2 yendi. Bu beş maçta Inter 11 gol atarken kalesinde altı gol gördü.

Club Brugge, son beş resmi maçının ikisini kazandı ve ikisini kaybetti. Son karşılaşmasında Belçika First Division A'da Royal Antwerp'i 3-1 mağlup etti, ancak Şampiyonlar Ligi açılış maçında Aston Villa'ya 3-2 yenildi. Diğer yenilgisi Gent karşısında gelirken, Lommel ve Cercle Brugge galibiyetleri dalgalı bir form grafiğini çevreledi.

INT

INT - Form

NAP
K3-2
RMA
K2-1
UDI
K5-3
ROM
B2-2
LUM
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
CLB

CLB - Form

GNT
K2-1
LOM
K0-1
AVL
K2-3
ANT
K3-1
GNK
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Inter - Club Brugge: Son karşılaşmalardaki rekabet kaydı

Bu iki kulübün son karşılaşmalarına dair herhangi bir ikili rekabet verisi sağlanmadı, bu nedenle tarihsel kayıt şu aşamada doğrulanamıyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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