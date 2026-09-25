Inter, 13 Ekim 2026 Salı günü Milano'daki Giuseppe Meazza'da Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da 1. maç gününde aldıkları kıl payı yenilgilerin ardından turnuvanın başında kritik puanlar arıyor. Sahasında oynayacak olması Inter'e önemli bir avantaj sağlıyor, ancak Club Brugge de İtalya'da sürpriz yapmayı hedefleyecek.

Bırakın GOAL Inter - Club Brugge maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacakları dahil, size sunsun.

Inter - Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Inter - Club Brugge maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü Milano'daki Giuseppe Meazza'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 13 Eki 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Inter - Club Brugge Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde San Siro'da oynanacak Inter Milan - Club Brugge maçı için bilet satın almak adına şu resmi satın alma seçeneklerini ve aşamaları takip edin:

1. Resmi doğrudan satın alma (Inter Milan internet sitesi)

Nereden alınır: Doğrudan çevrimiçi olarak Inter Milan'ın resmi bilet platformu (inter.it/tickets) veya Inter'in yetkili bilet ortağı Vivaticket üzerinden satın alabilirsiniz.

Ön satış / Öncelikli erişim: Tam sezonluk kombine sahipleri ile aktif Inter Club PLUS üyeleri, genel satıştan önce en fazla dört ek bilet satın alabilecekleri öncelikli satış pencerelerine sahip olur.

Genel satış: Ön satış aşamaları sona erdiğinde, kalan biletler doğrudan resmi internet sitesinde genel satışa sunulur. Rezervasyonu tamamlamak için Inter'in internet sitesinde kayıtlı bir profile ihtiyacınız olacaktır.

2. Deplasman tribünü (Club Brugge taraftarları)

Misafir deplasman sektöründe oturmak istiyorsanız, biletler yalnızca Club Brugge tarafından, kulübün resmi bilet portalı aracılığıyla kayıtlı kombine sahiplerine veya kulüp üyelerine satılır ve dağıtılır.

Inter - Club Brugge Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter - Club Brugge maçı için bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma platformuna göre değişiklik gösterir:

Resmi genel giriş: Giuseppe Meazza'daki (San Siro) birincil bilet fiyatları genellikle kalelerin arkasındaki üst halka tribün koltukları için 30 € ila 40 € arasında değişirken, alt kat merkez ana tribün koltukları için 150 € ila 250 € seviyesine kadar çıkar.

VIP ve hospitality: Premium hospitality paketleri genellikle bilet başına 250 € ila 500 €+ seviyesinden başlar.

İkincil bilet platformları:StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, talep nedeniyle biletler çoğu zaman zamlı satılır; fiyatlar genellikle üst tribünler için 60 € ila 80 € civarından başlar ve premium alt tribün koltuklarında 300 €+ seviyesini aşar.

Inter - Club Brugge Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Inter - Club Brugge form durumu

Inter, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı ve tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı 2-1'lik skorla aldı. Serie A'da ise çok etkili bir görüntü sergileyen ekip, Monza'yı 4-1 mağlup etti, Cagliari deplasmanında 1-0 kazandı ve San Siro'da Napoli'yi 3-2 yendi. Bu beş maçta Inter 11 gol atarken kalesinde altı gol gördü.

Club Brugge, son beş resmi maçının ikisini kazandı ve ikisini kaybetti. Son karşılaşmasında Belçika First Division A'da Royal Antwerp'i 3-1 mağlup etti, ancak Şampiyonlar Ligi açılış maçında Aston Villa'ya 3-2 yenildi. Diğer yenilgisi Gent karşısında gelirken, Lommel ve Cercle Brugge galibiyetleri dalgalı bir form grafiğini çevreledi.

Inter - Club Brugge: Son karşılaşmalardaki rekabet kaydı

Bu iki kulübün son karşılaşmalarına dair herhangi bir ikili rekabet verisi sağlanmadı, bu nedenle tarihsel kayıt şu aşamada doğrulanamıyor.