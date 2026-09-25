Inter, 13 Ekim 2026 Salı günü Milano'daki Giuseppe Meazza'da Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da 1. maç gününde kıl payı yenilgiler aldıktan sonra turnuvanın başlarında kritik puanlar arıyor. Sahasında oynayacak olması Inter'e önemli bir avantaj sağlıyor, ancak Club Brugge İtalya'da sürpriz yapmayı hedefleyecek.

Bırakın GOAL Inter - Club Brugge maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu size anlatsın.

Inter - Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Inter - Club Brugge maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü Milano'daki Giuseppe Meazza'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 13 Eki 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Inter - Club Brugge Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde San Siro'da oynanacak Inter Milan - Club Brugge maçının biletlerini satın almak için şu resmi satın alma seçeneklerini ve aşamaları takip edin:

1. Resmi doğrudan satın alma (Inter Milan internet sitesi)

Nereden alınır: Biletleri doğrudan Inter Milan'ın resmi bilet satış platformu (inter.it/tickets) üzerinden veya Inter'in yetkili bilet satış ortağı Vivaticket aracılığıyla online olarak satın alabilirsiniz.

Ön satış / Öncelikli erişim: Tam sezonluk kombine sahipleri ve aktif Inter Club PLUS üyeleri, genel satıştan önce en fazla dört ek bilet satın alabilecekleri öncelikli satış dönemlerinden yararlanır.

Genel satış: Ön satış aşamaları sona erdiğinde kalan biletler doğrudan resmi internet sitesinde genel satışa sunulur. Rezervasyonu tamamlamak için Inter'in internet sitesinde kayıtlı bir profile ihtiyacınız olacaktır.

2. Deplasman tribünü (Club Brugge taraftarları)

Misafir takım deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletler yalnızca Club Brugge tarafından, kulübün resmi bilet satış portalı üzerinden kayıtlı kombine sahiplerine veya kulüp üyelerine satılır ve dağıtılır.

Inter - Club Brugge Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter - Club Brugge maçı için bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma platformuna göre değişiklik gösterir:

Resmi genel giriş: Giuseppe Meazza'daki (San Siro) birincil bilet fiyatları, genellikle kalelerin arkasındaki üst halka tribün koltukları için 30 € ila 40 € arasında, alt kattaki orta ana tribün koltukları için ise 150 € ila 250 € arasındadır.

VIP ve hospitality: Premium hospitality paketleri genellikle bilet başına 250 € ila 500 €+ seviyesinden başlar.

İkincil bilet platformları:StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler, talep nedeniyle çoğu zaman daha yüksek fiyatla satılır; üst tribünler için fiyatlar genellikle 60 € ila 80 € civarından başlar ve premium alt tribün koltuklarında 300 €+ seviyesini aşar.

Inter - Club Brugge Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Inter - Club Brugge form durumu

Inter, son beş maçının dördünü tüm kulvarlarda kazandı ve bu süreçteki tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında 2-1'lik skorla aldı. Serie A'da ise etkili bir görüntü sergileyen takım, Monza'yı 4-1 mağlup etti, Cagliari deplasmanından 1-0 galip döndü ve San Siro'da Napoli'yi 3-2 yendi. Söz konusu beş maçta Inter 11 gol atarken altı gol yedi.

Club Brugge ise son beş resmi maçında iki galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması, Belçika 1. Ligi A'da Royal Antwerp karşısında alınan 3-1'lik galibiyet oldu, ancak Şampiyonlar Ligi açılış maçında Aston Villa'ya 3-2 yenildi. Diğer yenilgileri Gent karşısında gelirken, Lommel ve Cercle Brugge galibiyetleri inişli çıkışlı bir form grafiğini çevreledi.

Inter - Club Brugge: Son kafa kafaya maç kaydı

Bu iki kulübün yakın dönemdeki karşılaşmalarına ilişkin herhangi bir kafa kafaya veri sağlanmadı, bu nedenle tarihî kayıt şu aşamada doğrulanamıyor.