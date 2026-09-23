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İngiltere - İspanya biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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UEFA Nations League A
İngiltere
İspanya

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi A'da İspanya ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

İngiltere - İspanya UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

İngiltere - İspanya maçı, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda yerel saatle 19.45'te başlayacak.

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UEFA Nations League A - Hafta 1
Wembley

İngiltere - İspanya UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

İngiltere - İspanya form durumu

İngiltere bu maça, tamamı Dünya Kupası'nda oynanan son beş karşılaşmasında aldığı dört galibiyetle çıkıyor. Son maçında 18 Temmuz'da çeyrek finalde Fransa'yı 6-4 mağlup eden İngiltere, bu sonuçla hücum gücünü bir kez daha ortaya koydu. Turnuva boyunca Norveç'i 2-1 ve Meksika'yı 3-2 mağlup eden takım, yarı finalde Arjantin'e 2-1 yenilerek Dünya Kupası'na veda etti. Bu beş maçta İngiltere 11 gol atarken kalesinde sekiz gol gördü.

İspanya'nın son dönemdeki formu olağanüstü. De la Fuente'nin ekibi, Dünya Kupası'ndaki beş maçının tamamını kazanırken yedi gol attı ve yalnızca iki gol yedi. Son sonuçları, 19 Temmuz'da finalde Arjantin'e karşı alınan 1-0'lık galibiyet oldu; yarı finalde de Fransa'yı 2-0 mağlup ettiler. Üst üste gelen bu beş galibiyetlik seride, beş maçın üçünde gol yemeden sahadan ayrıldılar.

ENG

ENG - Form

COD
K2-1
MEX
K2-3
NOR
K1-2
ARG
K1-2
FRA
K4-6
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5
ESP

ESP - Form

AUT
K3-0
POR
K0-1
BEL
K2-1
FRA
K0-2
ARG
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/1
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

İngiltere - İspanya: Son karşılaşmalardaki tablo

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 14 Temmuz 2024'te Euro 2024 finalinde İspanya'nın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. İki ekip arasındaki son beş maçta İspanya üç galibiyetle üstünlük kurarken, İngiltere bir kez kazandı ve bir maç da berabere bitti. İngiltere'nin bu süreçteki tek galibiyeti, 2018 UEFA Uluslar Ligi'nde Sevilla'da aldığı 3-2'lik zafer oldu.

Kafa Kafaya

İngiltereÇizimİspanya
1
1
3
European Championship
İspanya badge
İspanya
ESP
2
İngiltere badge
İngiltere
ENG
1
MS
UEFA Nations League A
İspanya badge
İspanya
ESP
2
İngiltere badge
İngiltere
ENG
3
MS
UEFA Nations League A
İngiltere badge
İngiltere
ENG
1
İspanya badge
İspanya
ESP
2
MS
Hazırlık Maçları
İngiltere badge
İngiltere
ENG
2
İspanya badge
İspanya
ESP
2
MS
Hazırlık Maçları
İspanya badge
İspanya
ESP
2
İngiltere badge
İngiltere
ENG
0
MS
7Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

İngiltere - İspanya puan durumu

UEFA Uluslar Ligi 3. Grup'ta turnuva başlarken İngiltere şu anda üçüncü, İspanya ise dördüncü sırada yer alıyor.

Grp. 3

#PKBKFA+/-PuanForm
1
HırvatistanHırvatistanCRO
00000000
2
Çek CumhuriyetiÇek CumhuriyetiCZE
00000000
3
İngiltereİngiltereENG
00000000
4
İspanyaİspanyaESP
00000000
Championship Playoff
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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