İngiltere - İspanya UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

İngiltere - İspanya maçı, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda yerel saatle 19.45'te başlayacak.

UEFA Nations League A - Hafta 1 26 Eyl 2026 - 14:45 Wembley

İngiltere - İspanya UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

İngiltere - İspanya form durumu

İngiltere bu maça, tamamı Dünya Kupası'nda oynanan son beş karşılaşmasında aldığı dört galibiyetle çıkıyor. Son maçında 18 Temmuz'da çeyrek finalde Fransa'yı 6-4 mağlup eden İngiltere, bu sonuçla hücum gücünü bir kez daha ortaya koydu. Turnuva boyunca Norveç'i 2-1 ve Meksika'yı 3-2 mağlup eden takım, yarı finalde Arjantin'e 2-1 yenilerek Dünya Kupası'na veda etti. Bu beş maçta İngiltere 11 gol atarken kalesinde sekiz gol gördü.

İspanya'nın son dönemdeki formu olağanüstü. De la Fuente'nin ekibi, Dünya Kupası'ndaki beş maçının tamamını kazanırken yedi gol attı ve yalnızca iki gol yedi. Son sonuçları, 19 Temmuz'da finalde Arjantin'e karşı alınan 1-0'lık galibiyet oldu; yarı finalde de Fransa'yı 2-0 mağlup ettiler. Üst üste gelen bu beş galibiyetlik seride, beş maçın üçünde gol yemeden sahadan ayrıldılar.

İngiltere - İspanya: Son karşılaşmalardaki tablo

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 14 Temmuz 2024'te Euro 2024 finalinde İspanya'nın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. İki ekip arasındaki son beş maçta İspanya üç galibiyetle üstünlük kurarken, İngiltere bir kez kazandı ve bir maç da berabere bitti. İngiltere'nin bu süreçteki tek galibiyeti, 2018 UEFA Uluslar Ligi'nde Sevilla'da aldığı 3-2'lik zafer oldu.

İngiltere - İspanya puan durumu

UEFA Uluslar Ligi 3. Grup'ta turnuva başlarken İngiltere şu anda üçüncü, İspanya ise dördüncü sırada yer alıyor.