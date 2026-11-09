İngiltere, İspanya ve Çekya'nın da yer aldığı UEFA Uluslar A Ligi A3 Grubu'nda 12 Kasım 2026 Perşembe günü Wembley Stadyumu'nda Hırvatistan'ı ağırlayarak 2026'daki iç saha maçlarını tamamlayacak. İki takım, İngiltere'nin Dallas'ta düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 4-2 yenmesinden bu yana ilk kez karşılaşacak.

GOAL, İngiltere-Hırvatistan maçı için bilet fiyatları, biletlerin bulunabilirliği ve en iyi satın alma seçenekleri dâhil şu anda bilmeniz gereken tüm bilgileri derledi.

İngiltere-Hırvatistan UEFA Uluslar A Ligi maçı ne zaman başlayacak?

İngiltere-Hırvatistan maçı Londra'daki Wembley Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmanın resmî yayın bilgileri ise henüz açıklanmadı.

UEFA Nations League A - Hafta 5 12 Kas 2026 - 14:45 Wembley

İngiltere-Hırvatistan maçının biletleri nereden alınır?

Bu maçın biletleri ilk olarak England Football'un resmî bilet satış portalında sunuluyor. Genel satış başlamadan önce düzenlenen ön satış dönemlerinde England Supporters Travel Club (ESTC) ve England+ üyelerine öncelik tanınıyor.

Bu maçın biletlerini alırken bilinmesi gereken birkaç nokta:

ESTC ön satışı : Genel satış öncesinde England Supporters Travel Club üyelerine ayrılan öncelikli dönem

: Genel satış öncesinde England Supporters Travel Club üyelerine ayrılan öncelikli dönem England+ ön satışı : Biletler herkese açılmadan önce kayıtlı üyelere sunulan ikinci öncelikli dönem

: Biletler herkese açılmadan önce kayıtlı üyelere sunulan ikinci öncelikli dönem İndirimli biletler : 65 yaş üstü kişilere, öğrencilere ve 16 yaşından küçüklere indirimler; ayrıca ayrı bir Aile Bölümü

: 65 yaş üstü kişilere, öğrencilere ve 16 yaşından küçüklere indirimler; ayrıca ayrı bir Aile Bölümü İkincil piyasa: Resmî sitedeki biletler tükenirse StubHub üzerinden bilet bulabilirsiniz

İngiltere'nin İspanya'ya karşı oynayacağı ilk maçın biletleri şimdiden tükendiğinden, bu karşılaşma için de genel satış açılır açılmaz bilet alınması önemle tavsiye ediliyor.

İngiltere-Hırvatistan maçının biletleri ne kadar?

England Football üzerinden satılan resmî biletlerin fiyatları 35 sterlinden başlıyor. Standart yetişkin biletleri, koltuğun konumuna göre 35, 45, 65 ve 80 sterlin; sınırlı sayıdaki ikinci kat biletleri ise 95 ve 120 sterlin. Aile Bölümü'nde bilet fiyatları yetişkinler için 25, çocuklar için 12,50 sterlin. Stadyumun diğer bölümlerinde 65 yaş üstü kişilere, öğrencilere ve 16 yaşından küçüklere 10 sterlin indirim uygulanıyor.

StubHub, resmî sitedeki biletler tükenirse başvurabileceğiniz bir seçenek. Bu maç için ikincil piyasadaki bilet fiyatları şu anda yaklaşık 75 sterlinden başlıyor.

Yoğun ilgi gören her millî maçta olduğu gibi fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle, belirli bir bütçeniz varsa koltuğunuzu erkenden ayırtmak genellikle daha güvenli bir seçenek.

İngiltere-Hırvatistan UEFA Uluslar A Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

İngiltere ve Hırvatistan'ın form durumu

İngiltere, son beş maçının dördünü kazandı, birini kaybetti. Bu süreçte 14 gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'yı 4-6 yendi. Bu sonuç, hem hücumdaki üretkenliğini hem de zaman zaman savunmada verdiği açıkları ortaya koyuyor. Bu serideki tek yenilgisini, İngiltere'nin Dünya Kupası serüvenini yarı finalde 2-1'lik galibiyetle bitiren Arjantin karşısında aldı.

Hırvatistan, son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti; yedi gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'e 2-1 yenildi. Bu serinin önceki maçlarında Gana'yı 2-1, Panama'yı 1-0 mağlup etti. Grup aşamasında İngiltere karşısında aldığı 4-2'lik yenilgi ise bu beş maçın en ağır mağlubiyeti oldu.

İngiltere-Hırvatistan: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 2026 Dünya Kupası grup aşamasında karşılaştı ve haziran ayındaki maçı İngiltere 4-2 kazandı. İngiltere, bundan önce de Euro 2020'de Hırvatistan'ı 1-0 yenmişti. Son beş karşılaşmada İngiltere'nin üç, Hırvatistan'ın bir galibiyeti bulunuyor. Hırvatistan'ın tek galibiyeti, 2018 Dünya Kupası yarı finalinde aldığı 2-1'lik sonuçtu. Bu beş maç arasında, 2018-19 UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere'nin 2-1 kazandığı karşılaşma ile 0-0 biten maç da yer alıyor.