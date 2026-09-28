İngiltere, 6 Ekim Salı günü Wembley Stadyumu'nda Çekya'yı konuk edecek. Thomas Tuchel'in ekibi, İspanya ve Hırvatistan'la birlikte yer aldığı A Ligi A3 Grubu'nda 2026/27 UEFA Uluslar Ligi serüvenini sürdürüyor. Bu karşılaşma, aynı zaman diliminde İspanya maçını ve Prag'a yapılacak deplasman yolculuğunu da içeren yoğun açılış periyodunu tamamlayacak.

GOAL, fiyatlar, erişilebilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere İngiltere-Çekya bileti almak için bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

İngiltere - Çekya UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

İngiltere - Çekya maçı Londra'daki Wembley Stadyumu'nda başlayacak, ancak resmi yayın bilgileri şu anda mevcut değil.

UEFA Nations League A - Hafta 4 6 Eki 2026 - 14:45 Wembley

İngiltere - Çekya biletleri nereden alınır?

Bu maçın biletleri ilk olarak resmi England Football bilet satış portalı üzerinden satışa sunuluyor. Genel satış kamuya açılmadan önce öncelik, England Supporters Travel Club (ESTC) üyelerine ve My England Football ön satış üyelerine veriliyor.

Bu maç için bilet alırken bilmeniz gereken birkaç nokta şöyle:

ESTC'ye özel erişim – genel satıştan önce England Supporters Travel Club üyeleri için öncelikli satış dönemi

My England Football ön satışı – biletler tamamen genel satışa çıkmadan önce kayıtlı üyeler için ikinci öncelik dönemi

İndirimli fiyatlandırma – 65 yaş üstü, öğrenciler ve 16 yaş altı için indirimler, ayrıca özel bir Aile Tribünü

İkincil piyasa – StubHub , resmi sitedeki listelemeler tükendiyse başvurulacak yer

Bu maçın Wembley'de dolu tribünler çekme potansiyeli göz önüne alındığında, genel satış açılır açılmaz erken rezervasyon öneriliyor.

İngiltere - Çekya biletleri ne kadar?

England Football üzerinden resmi fiyatlar £35'ten başlıyor. Standart yetişkin biletleri, koltuk konumuna göre £35, £45, £65 ve £80 olarak satılırken, sınırlı sayıdaki İkinci Seviye koltukların fiyatı £95 ve £120 olarak belirlendi. Aile Tribünü'nde fiyatlar yetişkinler için £25, çocuklar için £12,50. ESTC üyelerine özel satış döneminde geçerli olmak üzere, yalnızca üyelere yönelik £25'lik bir fiyat da bulunuyor.

StubHub, resmi sitedeki listelemeler tükendiyse başvurulacak yer. Bu maç için ikincil piyasa listelemeleri şu anda yaklaşık £40'tan başlıyor.

Yüksek talep gören her milli maçta olduğu gibi, maç günü yaklaştıkça fiyatlar değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız, yerinizi erkenden ayırtmak genellikle daha güvenli bir seçenek olur.

İngiltere - Çekya UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

İngiltere - Çekya form durumu

İngiltere, son beş maçının dördünü kazandı ve birini kaybetti; bu süreçte 14 gol atıp 7 gol yedi. Son maçında Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'yı 6-4 mağlup etti. Tek yenilgi, turnuvayı 2-1'lik skorla noktalayan yarı finalde Arjantin'e karşı geldi. İngiltere ayrıca bu periyotta Norveç, Meksika ve DR Kongo karşısında da galibiyet aldı.

Çekya'nın son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi çıktı. Son maçında Dünya Kupası grup aşamasında Meksika'ya 3-0 kaybetti, ayrıca Güney Kore'ye de 2-1 mağlup oldu. Güney Afrika ile 1-1 berabere kalırken Guatemala ve Kosova'yı mağlup etti. Bu beş maçlık süreçte 6 gol atıp 7 gol yedi.

İngiltere - Çekya: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son maç Euro 2020'de oynandı ve İngiltere 1-0 kazandı. Ondan önce Çekya, 2019 Avrupa Şampiyonası elemesinde İngiltere'yi 2-1 mağlup etmişti; aynı yılın daha erken bölümündeki rövanşta ise İngiltere 5-0 galip gelmişti. Kayıtlardaki dört karşılaşma arasında 2008'de oynanan ve 2-2 biten bir hazırlık maçı da bulunuyor. Bu da veri seti genelinde İngiltere'ye daha güçlü bir toplam performans veriyor.



