Club Atlético Independiente, 25 Ekim 2026 Pazar günü Boca Juniors'ı Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini'de ağırlayacak. Maçın başlama saati 17.00 ART (yerel saat) olarak belirlendi.

Independiente - Boca Juniors Liga Profesional maçı ne zaman başlayacak?

Liga Profesional - Hafta 14 25 Eki 2026 - 16:00

Independiente - Boca Juniors maçına bilet nasıl alınır?

Resmî üyelere öncelik (Boletería VIP): Tüm resmî satışlar Boletería VIP veya kulübün üye portalı üzerinden dijital olarak yapılıyor. Aktif kulüp üyeleri (socios), dijital ayakta izleme biletlerini (bonos) almak veya tribün koltukları (plateas) satın almak için en erken rezervasyon döneminden yararlanıyor. Bu dönem genellikle maçın başlamasından 4 ila 5 gün önce açılıyor.

Üye olmayanlara çevrim içi satış dönemi (Invitados): Üyelere tanınan öncelik sona erdikten sonra tribünlerde boş koltuk kalırsa Independiente, maç gününden yaklaşık 48 ila 72 saat önce Boletería VIP üzerinden üye olmayanlara (invitados) çevrim içi koltuk satışını açıyor. Bunun için geçerli bir pasaport veya DNI ile kullanıcı kaydı gerekiyor.

Maç günü gişeden satış: River veya Boca'nın aksine Independiente, kalan tribün koltukları için zaman zaman maç sabahı Complejo de Tenis'teki (Calle Cordero üzerinde, stadyumun bitişiğinde) bilet gişelerini açıyor. Kalabalık nedeniyle ödeme terminallerinde bağlantı kesintileri yaşanabildiğinden yanınızda nakit (Arjantin pesosu) bulundurun.

Futbol turu operatörleri ve ikincil platformlar: Yerel ödeme sistemleriyle uğraşmadan stadyuma girişini garanti altına almak isteyen uluslararası ziyaretçiler için Buenos Aires'teki maç günü tur operatörleri (LandingPadBA veya Tangol gibi), doğrulanmış tribün biletlerini yerel rehberler ve gidiş-dönüş ulaşımıyla birleştiren paketler sunuyor.

Dijital giriş ve zorunlu kimlik kontrolü: Giriş biletleri, Boletería VIP platformu üzerinden dijital QR kodları olarak düzenleniyor. Arjantin'in zorunlu Tribuna Segura güvenlik protokolleri uyarınca her seyircinin, stadyumun dış güvenlik çevresine girebilmek için polis kontrol noktalarında biletindeki bilgilerle eşleşen fiziksel pasaportunu veya ulusal kimlik kartını göstermesi gerekiyor.

Independiente - Boca Juniors Liga Profesional maçı: Bilmeniz gereken her şey

Independiente ve Boca Juniors'ın form durumu

Independiente, son beş Liga Profesional maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Talleres ile 0-0 berabere kalırken bu serideki en ağır yenilgisini Instituto karşısında 1-4'lük skorla yaşadı. Daha önce Union ve Central Cordoba de Santiago'yu deplasmanda mağlup etti. Independiente, bu beş maçta üç gol atıp altı gol yedi.

Boca Juniors, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Copa Sudamericana'da Vasco da Gama'ya 0-1 yenilirken son Liga Profesional karşılaşmasında Instituto ile 2-2 berabere kaldı. Boca, bundan önce Union'u 3-0, San Lorenzo'yu ise deplasmanda 0-2 mağlup etti. Bu beş maçta sekiz gol atıp dört gol yedi.

Independiente - Boca Juniors: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Nisan 2026'da Boca Juniors'ın sahasında oynanan Liga Profesional maçında 1-1 sona erdi. Son beş karşılaşmaya bakıldığında, Independiente gibi bir galibiyeti bulunan Boca daha iyi bir sicile sahip; üç maç ise berabere bitti. Bu sonuçlar, son sezonlarda iki tarafın da belirgin bir üstünlük kuramadığı, başa baş geçen bir rekabeti yansıtıyor.

Independiente ve Boca Juniors'ın lig sıralaması



