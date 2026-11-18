Iberia 1999, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Tiflis'teki Mikheil Meskhi Stadyumu'nda FK Crvena Zvezda'yı ağırlayacak.

Bu Konferans Ligi karşılaşması, Iberia 1999 ile FK Crvena Zvezda'nın ilk resmî maçı olacak. Tiflis'teki Mikheil Meskhi Stadyumu'nda oynamak, Iberia 1999'a yerel taraftarların desteğini ve saha koşullarına aşinalık avantajını sağlayacak. Bunlar, FK Crvena Zvezda gibi güçlü bir rakip karşısında kritik önem taşıyacak.

Iberia 1999-FK Crvena Zvezda maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Iberia 1999-FK Crvena Zvezda Konferans Ligi maçı ne zaman?

Iberia 1999-FK Crvena Zvezda maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Tiflis'teki Mikheil Meskhi Stadyumu'nda başlayacak.

Konferans Ligi - Hafta 5 10 Ara 2026 - 12:45 Mikheil Meskhi Stadium

Iberia 1999-FK Crvena Zvezda Konferans Ligi maçına bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Iberia 1999-FK Crvena Zvezda Konferans Ligi maçı için bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: Biletleri ev sahibi Iberia 1999'un sunduğu resmî bilet satış kanallarından doğrudan satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Konferans Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Iberia 1999-FK Crvena Zvezda Konferans Ligi maçının biletleri ne kadar?

Iberia 1999-FK Crvena Zvezda Konferans Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Standart / Genel giriş: Fiyatlar genellikle 10 ila 30 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. VIP / Ağırlama paketleri: Fiyatlar 80 ila 150 € ve üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Standart ikinci el / Genel giriş: Fiyatlar yaklaşık 20 ila 55 € düzeyinden başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık düzeyinden başlıyor. Premium / VIP ikinci el: Fiyatlar 100 ila 250 € ve üzeri arasında değişiyor.

Iberia 1999-FK Crvena Zvezda Konferans Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Iberia 1999 ve FK Crvena Zvezda'nın form durumu

Iberia 1999, son beş resmî maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 9 Kasım'da Erovnuli Liga'da FC Gagra'yı 1-0 yendi. Konferans Ligi'nde Mjällby ile 1-1 berabere kaldıktan sonra FC Copenhagen'a 2-1 mağlup oldu. Iberia bu beş maçta beş gol attı, beş gol yedi.

FK Crvena Zvezda, son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik alarak Tiflis'e geliyor. Son maçında 8 Kasım'da Sırbistan Süper Ligi'nde Vojvodina'yı deplasmanda 1-0 yendi. Konferans Ligi'nde Inter Club d'Escaldes'i 2-1 mağlup etti ve FC Copenhagen ile 2-2 berabere kaldı. FK Crvena Zvezda bu beş maçlık süreçte on gol attı, dört gol yedi.

Iberia 1999-FK Crvena Zvezda: Önceki maçlar

Mevcut verilerde Iberia 1999 ile FK Crvena Zvezda arasında daha önce oynanmış bir maç kaydı bulunmuyor. Bu Konferans Ligi maçı, iki kulüp arasında kayıtlara geçen ilk karşılaşma olacak.