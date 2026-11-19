Hull City, 14 Aralık 2026 Pazartesi günü Tottenham Hotspur'u Hull'daki MKM Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takımın son resmî karşılaşması 21 Mayıs 2017'de oynandı. Tottenham, o Premier Lig sezonunu MKM Stadyumu'nda aldığı 7-1'lik farklı deplasman galibiyetiyle tamamladı. 2017'deki o unutulmaz son karşılaşmada Harry Kane hat-trick yaparken Dele Alli de gol atarak farklı galibiyete katkıda bulundu.

Hull City - Tottenham Hotspur maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar ödeyeceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Hull City - Tottenham Hotspur Premier Lig maçı ne zaman başlayacak?

Hull City - Tottenham Hotspur maçı, 14 Aralık 2026 Pazartesi günü Hull'daki MKM Stadyumu'nda oynanacak.

Hull City - Tottenham Hotspur Premier Lig maçı biletleri nasıl alınır?

Hull City - Tottenham Hotspur Premier Lig maçı için bilet almak istiyorsanız şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Hull City'nin resmî internet sitesi: MKM Stadyumu'ndaki iç saha maçlarının biletleri doğrudan Hull City'nin resmî bilet satış portalından alınabilir. Biletler genellikle önce kulüp üyelerine sunulur, ardından kalan biletlerin durumuna göre genel satışa çıkarılır.

MKM Stadyumu'ndaki iç saha maçlarının biletleri doğrudan Hull City'nin resmî bilet satış portalından alınabilir. Biletler genellikle önce kulüp üyelerine sunulur, ardından kalan biletlerin durumuna göre genel satışa çıkarılır. Tottenham Hotspur'un resmî internet sitesi: Londra'da oynanan maçlar veya deplasman tribünü biletleri için en güvenli yol Tottenham Hotspur'un resmî bilet satış portalıdır. Deplasman biletleri sıkı kontenjan kurallarına ve üyelik şartlarına tabidir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier Lig maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Hull City - Tottenham Hotspur Premier Lig maçı biletleri ne kadar?

Hull City - Tottenham Hotspur Premier Lig maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Hull City iç saha maçı (MKM Stadyumu): Koltuk kategorisine ve tribün bölümüne göre 24 £ ile 45 £ arasında değişiyor. İndirimli ve çocuk biletleri daha düşük fiyatlı (yaklaşık 8 £ ile 16 £ arasından başlıyor).

Koltuk kategorisine ve tribün bölümüne göre arasında değişiyor. İndirimli ve çocuk biletleri daha düşük fiyatlı (yaklaşık arasından başlıyor). Deplasman tribünü biletleri (Premier Lig fiyat sınırı): Yetişkinler için en fazla 30 £.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

İkinci el biletlerin başlangıç fiyatları: Genellikle yaklaşık 90 £ ile 124 £ arasından başlar.

Genellikle yaklaşık arasından başlar. Ortalama fiyatlar ve özel koltuklar: 193 £ ile 330 £ ve üzeri arasında değişir.

Hull City - Tottenham Hotspur Premier Lig maçı: Bilmeniz gerekenler

Hull City ve Tottenham Hotspur'un form durumu

Hull City, son beş Premier Lig maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi aldı; bu süreçte beş gol atıp beş gol yedi. Son maçında evinde Arsenal'a 1-0 yenilen Hull City, bir önceki hafta Ipswich Town ile 2-2 berabere kalmıştı. Jakirovic'in takımı, ligdeki son dört maçının üçünden beraberlikle ayrıldı. Bu süreçteki tek galibiyetini Everton karşısında aldı.

Tottenham, son beş Premier Lig maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı; yedi gol atıp iki gol yedi. Son maçında Leeds United deplasmanında 1-0 kaybetti. Böylece Chelsea ve Coventry City deplasmanlarında üst üste galibiyetler aldığı serisi sona erdi. De Zerbi'nin takımı, son beş maçının ikisinde gol yemedi.

Hull City - Tottenham Hotspur: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Mayıs 2017'de karşılaştı ve Tottenham, MKM Stadyumu'ndaki Premier Lig maçını 7-1 kazandı. Kayıtlardaki önceki beş karşılaşmada Tottenham üç galibiyet alırken Hull hiç kazanamadı; iki maç berabere bitti. Tottenham bu beş maçta 13 gol attı, Hull ise beş golle karşılık verdi.