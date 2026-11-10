Hull City, Nottingham Forest'ı 2 Aralık 2026 Çarşamba günü Hull'daki MKM Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takımın Premier League öncesindeki son resmî karşılaşmaları, 2021-22 sezonunda EFL Championship'te oynandı. Mayıs 2022'de MKM Stadyumu'nda oynanan maç, çekişmeli bir mücadelenin ardından 1-1 berabere bitti. Ligde kayıtlara geçen önceki beş karşılaşmalarında sonuçlar eşit dağıldı: Hull City ve Nottingham Forest ikişer galibiyet aldı, bir maç ise berabere sonuçlandı.

Hull City-Nottingham Forest maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken tüm ayrıntıları GOAL aktarıyor.

Hull City-Nottingham Forest Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Hull City-Nottingham Forest maçı, 2 Aralık 2026 Çarşamba günü Hull'daki MKM Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 13 2 Ara 2026 - 14:30 The MKM Stadium

Hull City-Nottingham Forest Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Hull City-Nottingham Forest Premier League maçının biletlerini satın almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletleri ilk satış fiyatından almanın en güvenilir ve emniyetli yolu, doğrudan kulüplerin resmî bilet satış platformlarını kullanmaktır. Hull City'nin iç saha maçları için kulübün resmî bilet satış sitesine, City Ground'daki maçlar içinse Nottingham Forest'ın resmî bilet satış platformuna göz atın.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanı tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Hull City-Nottingham Forest Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Hull City-Nottingham Forest Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

İlk satış fiyatı aralığı: Fiyatlar genellikle 24 £ ile 45 £ arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Maç günü kategori fiyatları: Fiyatlar genellikle 30 £ civarından başlıyor. Çocuklar ve yaşlılar için indirimli biletlerin fiyatları ise 8 £ ile 16 £ arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Yeniden satışta başlangıç fiyatları: Yüksek talep nedeniyle üst tribünler veya kale arkası tribünleri için fiyatlar genellikle 107 £ ile 153 £ civarından başlıyor.

Yüksek talep nedeniyle üst tribünler veya kale arkası tribünleri için fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Ortalama piyasa fiyatları: En iyi konumlardaki koltuklar için 533 £ veya daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

Hull City-Nottingham Forest Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Hull City ve Nottingham Forest'ın form durumu

Hull City, son beş Premier League maçında hiç galibiyet alamadı; bu süreçte bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet kaydetti. Son maçında Brentford ile 1-1 berabere kalan takım, bu dönemde Everton ve Chelsea ile de 2-2 berabere kaldı. Hull City, bu beş maçta altı gol atıp yedi gol yedi. Bu tablo, takımın bol pozisyonlu maçlara katkı sağlayabildiğini ancak maçları galibiyetle bitiremediğini gösteriyor.

Nottingham Forest, son beş Premier League maçında yalnızca bir galibiyet aldı. Bu galibiyet, deplasmanda Aston Villa'yı 2-1 mağlup ettiği maçta geldi. Forest, o tarihten bu yana son olarak Ipswich Town deplasmanında 1-1 berabere kalırken Arsenal, Crystal Palace ve Coventry City karşısındaki yenilgileri son derece istikrarsız bir form grafiğine işaret ediyor. Takım, bu beş maçta beş gol atıp altı gol yedi.

Hull City-Nottingham Forest: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son Mayıs 2022'de Championship'te karşılaştı ve MKM Stadyumu'ndaki maç 1-1 berabere bitti. Tamamı Championship'te oynanan, kayıtlara geçen önceki beş karşılaşmada Nottingham Forest, Hull City'nin iki galibiyetine karşılık iki galibiyet ve bir beraberlikle daha iyi bir dereceye sahip. Forest, bu beş maçta Hull'un beş golüne karşılık sekiz gol attı.