Hull City - Manchester United biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

On yıllık aranın ardından Hull City sonunda yeniden Premier League'e döndü. Ekip, merakla beklenen 2026/27 sezonuna 20 kez İngiltere şampiyonu olan Manchester United'a karşı 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı dev maçla başlayacak.

Hull City taraftarları, mayıs ayında Wembley Stadyumu'nda Middlesbrough'ya karşı oynanan Championship play-off finalinde alınan galibiyetin ardından hâlâ büyük heyecan yaşıyor. O karşılaşmada Oli McBurnie, uzatma dakikalarında attığı dramatik golle galibiyeti getirmişti.

Manchester United da 2025/26 sezonunu yüksek moralle kapattı ve üçüncü sırayı alarak Şampiyonlar Ligi bileti kazandı. Artık kalıcı olarak takımın başına getirilen Michael Carrick, geçen sezon atılan sağlam temellerin üzerine koymayı hedefliyor.

GOAL, Hull City - Manchester United maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar oldukları dahil, sizin için derledi.

Hull City - Manchester United Premier League maçı ne zaman?

Hull City - Manchester United maçı, 22 Ağustos Cumartesi günü Hull'daki MKM Stadyumu'nda BST 12.30'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 07:30 The MKM Stadium

Hull City - Manchester United Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve hospitality paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar, Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Hull City - Manchester United Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu; Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar, en yüksek nominal fiyatların uygulandığı A Kategorisi'ne girer.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt tribün koltukları premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst tribün koltukları daha uygun bütçeli seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Nominal fiyat üzerinden ev sahibi takım biletlerini satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 sezonuna kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda temin edilmesi en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca maksimum sadakat puanına sahip en üst seviye sezonluk bilet sahiplerine satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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