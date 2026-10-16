Hull City, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Ipswich Town'ı Hull'daki MKM Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takım daha önce EFL Championship'te karşı karşıya gelmiş ve Ipswich, Portman Road'da 1-0'lık dar bir galibiyet almıştı. Her iki kulüp de üst ligde sezona iyi bir ivmeyle başlamayı hedefliyor. Bu da sonbahardaki bu karşılaşmayı puan mücadelesi açısından önemli bir sınav hâline getiriyor.

Hull City-Ipswich Town maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Hull City-Ipswich Town Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Hull City-Ipswich Town maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Hull'daki MKM Stadyumu'nda oynanacak.

Premier Lig - Hafta 9 31 Eki 2026 - 11:00 The MKM Stadium

Hull City-Ipswich Town Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Hull City A.F.C. ile Ipswich Town F.C. arasında MKM Stadyumu'nda oynanacak Premier League maçının biletlerini satın almak için mevcut seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kombine sahipleri ve üyeler: Bilet alımında öncelik genellikle sadakat veya öncelik puanlarına göre önce resmî kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine verilir.

Genel satış: Öncelikli satış dönemlerinden sonra koltuk kalırsa biletler doğrudan Hull City A.F.C.'nin resmî bilet satış portalında satışa sunulur.

Deplasman taraftarları: Ipswich taraftarlarına ayrılan deplasman biletleri genellikle doğrudan Ipswich Town F.C.'nin resmî bilet satış sistemi üzerinden dağıtılır. Talep ayrılan bilet sayısını aşarsa çoğu zaman öncelik puanı sistemi veya kura kullanılır.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçlarının biletlerini alıp satmasına imkân tanır.

Hull City-Ipswich Town Premier League maçının biletleri ne kadar?

Hull City A.F.C. ile Ipswich Town F.C. arasında MKM Stadyumu'nda oynanacak Premier League maçının satış kanalına ve koltuk kategorisine göre bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkin: Standart bölümlerde biletler yaklaşık 30 sterlinden başlıyor ve koltuk kategorisine göre, örneğin alt tribün ile ayrıcalıklı yan bölümler arasında, artıyor.

65 yaş ve üzeri: İndirimli fiyatlar belirli tribün bloklarında yaklaşık 16 sterlinden başlıyor.

Çocuk (2–15 yaş): Çocuk biletleri, uygun aile ve genel seyirci tribünlerinde yaklaşık 8 sterlinden başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeleniyor:

Üst kat / kale arkası standart tribünler: Üst kat veya standart görüş açısına sahip koltukların yeniden satış fiyatları genellikle 120 ila 140 sterlin civarından başlıyor.

Yan tribün / ayrıcalıklı alt tribün: Orta saha çizgisine daha yakın veya alt tribünün gözde bölümlerindeki biletler, anlık piyasa arzına bağlı olarak genellikle 180 ila 350+ sterlin arasında değişiyor.

VIP ve ağırlama paketleri: İkincil platformlar ve ağırlama hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla sunulan, özel salonlara erişim içeren ayrıcalıklı koltukların bilet başına fiyatı genellikle 450 ila 500+ sterlin düzeyini aşıyor.

Hull City-Ipswich Town Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Hull City ve Ipswich Town'ın form durumu

Hull City, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi alarak dört puan topladı. Son maçında 19 Eylül'de Newcastle United'a Premier League'de 2-1 yenildi; bir önceki hafta ise Chelsea ile 2-2 berabere kaldı. Hull'un bu serideki tek galibiyeti deplasmanda Coventry City karşısında geldi. Aston Villa ile oynanan 0-0'lık beraberlik de bu beş maç arasında yer aldı. Hull, bu maçlarda beş gol atıp altı gol yedi.

Ipswich Town da form bulmakta zorlandı. Tüm kulvarlardaki son beş maçında yalnızca bir galibiyet alırken dört kez yenildi. Tek galibiyetini 12 Eylül'de Crystal Palace deplasmanında 2-3'lük skorla elde etti, ancak ardından Premier League'de Everton'a 1-0 kaybetti. Ipswich ayrıca Manchester United'a 5-2, Carabao Cup'ta ise Arsenal'e 2-4 yenildi. Bu beş maçlık dönemde sekiz gol atıp on dört gol yedi.

Hull City-Ipswich Town: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 3 Mart 2026'da Championship'te karşılaştı ve Ipswich Town, Portman Road'da Hull City'yi 1-0 yendi. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Ipswich'in üç, Hull'un bir galibiyeti bulunuyor; bir maç ise berabere bitti. Bu maçlar arasında Ipswich'in Ekim 2023'te Championship'te aldığı 3-0'lık galibiyet ve Kasım 2025'te MKM Stadyumu'nda elde ettiği 0-2'lik galibiyet de yer alıyor.