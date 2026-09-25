Hull City, 11 Ekim 2026 Pazar günü Hull'daki MKM Stadyumu'nda Everton ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın son resmi karşılaşmasında, 8 Ocak 2022'de Everton, MKM Stadyumu'nda oynanan FA Cup üçüncü tur maçında Hull City'yi 3-2 mağlup etti. Bundan önce ise iki ekip, 30 Aralık 2016'da aynı statta oynanan Premier League maçında zorlu geçen mücadelede 2-2 berabere kaldı.

GOAL, Hull City - Everton maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve fiyatlarının ne kadar olduğunu sizler için derledi.

Hull City - Everton Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Hull City - Everton maçı, Hull'daki MKM Stadyumu'nda oynanacak. Başlangıç saati planlandı. Bu karşılaşmanın resmi yayın bilgisi şu anda mevcut değil.

Premier Lig - Hafta 6 11 Eki 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Hull City - Everton Premier League biletleri nasıl alınır?

Hull City - Everton Premier League maçı için bilet almak adına şu temel satın alma seçeneklerini takip edebilirsiniz:

Resmi ev sahibi gişesi (Hull City): En güvenli ve en doğrudan yöntem, Hull City'nin resmi eTickets portalı veya bilet ofisi hattı üzerinden işlem yapmaktır. Biletler aşamalar hâlinde satışa çıkarılır ve genellikle koltuk kalması durumunda genel satışa geçmeden önce resmi kulüp üyelerine öncelik tanınır.

Resmi deplasman kontenjanı (Everton): Everton taraftarlarının deplasman tribünü biletlerini doğrudan Everton'ın resmi gişe portalı üzerinden satın alması gerekir. Bu biletler, yüksek talep nedeniyle genellikle öncelik puanı veya ücretli resmi kulüp üyeliği gerektirir.

Resmi hospitality paketleri: Normal genel satış biletleri tükenirse, resmi maç günü hospitality ve VIP paketleri doğrudan kulübün bilet ofisinden veya yetkili premium bilet ortaklarından satın alınabilir.

Hull City - Everton Premier League biletleri ne kadar?

MKM Stadyumu'nda Hull City'nin Premier League iç saha maçları için standart tek maç bileti fiyatları, oturma yeri ve kategoriye bağlı olarak yetişkinler için genellikle 24 £ ile 36 £ arasında değişir:

Ev sahibi yetişkin biletleri: Yetişkinler için standart iç saha maç bileti fiyatları, oturma alanına bağlı olarak genellikle 24 £ ile 35 £ arasındadır.

İndirimli ev sahibi biletleri: Yaşlılar, genç yetişkinler ve çocuklar için biletler genellikle 8 £ ile 22 £ arasında değişir.

Deplasman taraftarları: Everton taraftarları için deplasman biletleri, Premier League kuralları gereği en fazla 30 £ olabilir.

Hull City - Everton Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Hull City - Everton form durumu

Hull City, son beş resmi maçında üç galibiyet, bir beraberlik aldı ve hiç yenilmedi. Takımın son maçı, 5 Eylül'de Aston Villa ile Premier League'de oynadığı 0-0'lık beraberlik oldu; bir önceki lig karşılaşmasında ise 29 Ağustos'ta Coventry City deplasmanında 1-0 kazandı. Bu serideki öne çıkan sonuçlardan biri, 22 Ağustos'ta Manchester United'a karşı alınan 2-0'lık Premier League galibiyeti olurken, Stoke City karşısındaki Carabao Cup zaferi de buna eşlik etti. Hull, bu süreçte oynadığı üç Premier League maçında iki gol attı ve hiç gol yemedi.

Everton, son beş maçında tüm kulvarlarda yedi puan topladı; iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Takımın son maçı, 29 Ağustos'ta AFC Bournemouth deplasmanında aldığı 1-1'lik Premier League beraberliği oldu. Bunun öncesinde 22 Ağustos'ta Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti. Preston North End karşısında alınan 4-0'lık Carabao Cup galibiyeti de bu beş maçlık seride yer aldı. Everton bu beş maçta dokuz gol atıp iki gol yedi ve bu tablo, zorlu bir transfer döneminin yarattığı aksaklıklara rağmen hücum üretkenliği olan bir takıma işaret ediyor.

Hull City - Everton: Son karşılaşmalar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 8 Ocak 2022'de FA Cup'ta oynandı ve Everton, MKM Stadyumu'nda 3-2 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Everton'ın iki, Hull'un iki galibiyeti bulunurken bir maç da berabere bitti. Verilerdeki en son Premier League buluşması ise 30 Aralık 2016'da gerçekleşti ve Hull ile Everton, MKM Stadyumu'nda 2-2 berabere kaldı.

Hull City - Everton puan durumu

Premier League puan tablosunda Hull City şu anda ikinci sırada yer alırken Everton ise 10. basamakta bulunuyor.