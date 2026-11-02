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Hull City-Brighton & Hove Albion maçına nasıl bilet alınır? Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Hull City
Brighton & Hove Albion
Premier Lig

Hull City, Premier League’de Brighton & Hove Albion ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Hull City, 22 Kasım 2026 Pazar günü Brighton & Hove Albion'u Hull'daki MKM Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takımın son resmî karşılaşmaları 2015–16 EFL Championship sezonunda oynandı. Şubat 2016'da MKM Stadyumu'ndaki çekişmeli maç 0-0 sona erdi. Aynı yılın daha önceki bir FA Cup maçında ise Hull City, Brighton'ı 1-0 mağlup etti.

Hull City ile Brighton & Hove Albion maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasındaki maç, 22 Kasım 2026 Pazar günü Hull'daki MKM Stadyumu'nda oynanacak.

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Premier Lig - Hafta 11
The MKM Stadium

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçına bilet almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri satış fiyatından almanın en güvenilir yolu, doğrudan Hull City'nin resmî internet sitesini kullanmak. Kulüp üyeleri ve kombine sahipleri, kalan koltuklar genel satışa çıkmadan önce genellikle satışın ilk haftasında öncelikli satın alma hakkı elde ediyor.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse, standart maç biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçının biletleri ne kadar?

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasında MKM Stadyumu'nda oynanacak Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Standart yetişkin bileti: Standart bölümlerdeki koltukların fiyatları 30 sterlinden başlıyor; koltuğun bulunduğu kategoriye ve maçın sınıflandırmasına göre genellikle yaklaşık 35 ila 45 sterline kadar çıkıyor.
  • İndirimli biletler: Yaşlılar, genç yetişkinler ve indirim hakkı bulunan diğer gruplar için fiyatlar 16 sterlinden başlıyor.
  • Çocuk biletleri (2–15 yaş): Stadyumun ailelere uygun belirli bölümlerinde çocuk biletlerinin başlangıç fiyatı 8 sterlin.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda biletler piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeleniyor:

  • Standart biletlerin yeniden satışı: Yaklaşık 115 ila 120 sterlin karşılığından başlıyor.
  • Premium veya ağırlama paketli biletlerin yeniden satışı: Yoğun talep gören veya premium bölümlerdeki koltukların fiyatları, pakete dâhil hizmetlere ve koltukların konumuna göre önemli ölçüde yükselerek 350 ila 1.000 sterlin ve üzerine çıkabiliyor.

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçı: Bilmeniz gerekenler

Hull City ve Brighton & Hove Albion'un form durumu

Hull City, son beş resmî maçında galibiyet alamadı; iki beraberlik ve üç yenilgi yaşadı. Son maçında Fulham'a Premier League'de 1-0 yenilen Hull, bu süreçte Newcastle United'a 2-1, Sunderland'e ise Carabao Cup'ta 1-0 mağlup oldu. Everton ve Chelsea ile oynadığı maçların ikisi de 2-2 sona erdi. Hull, bu beş maçta beş gol atıp altı gol yedi.

Brighton, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın tamamını kazandı. Son maçında Crystal Palace'ı Premier League'de 5-0 mağlup eden ekip, bu süreçte FK Kauno Zalgiris'i Conference League'de 4-0, Arsenal'ı ise Premier League'de 3-0 yendi. Brighton, bu beş maçta 14 gol atıp üç gol yedi ve üç maçta kalesini gole kapattı.

HUL

HUL - Form

NEW
K2-1
EVE
B2-2
FUL
K1-0
BRE
B1-1
IPS
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
BHA

BHA - Form

CRY
K5-0
JAB
B0-0
LIV
K2-0
MCI
K2-2
MCI
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Hull City ile Brighton & Hove Albion: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasında kayıtlara geçen son maç, Şubat 2016'da MKM Stadyumu'nda oynandı ve Championship'teki karşılaşma 0-0 bitti. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Hull City'nin iki, Brighton'ın bir galibiyeti bulunuyor; iki maç da berabere sonuçlandı. Hull City'nin bu serideki son galibiyeti, 2016'da evinde oynadığı ve 1-0 kazandığı FA Cup maçında geldi. Brighton'ın tek galibiyeti ise Eylül 2015'te Championship'te geldi.

Kafa Kafaya

Hull CityÇizimBrighton & Hove Albion
2
2
1
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
MS
FA Kupası
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
MS
Championship
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Hull City badge
Hull City
HUL
0
MS
FA Kupası
Hull City badge
Hull City
HUL
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
MS
FA Kupası
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Hull City badge
Hull City
HUL
1
MS
4Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5

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