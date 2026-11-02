Hull City, 22 Kasım 2026 Pazar günü Brighton & Hove Albion'u Hull'daki MKM Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takımın son resmî karşılaşmaları 2015–16 EFL Championship sezonunda oynandı. Şubat 2016'da MKM Stadyumu'ndaki çekişmeli maç 0-0 sona erdi. Aynı yılın daha önceki bir FA Cup maçında ise Hull City, Brighton'ı 1-0 mağlup etti.

Hull City ile Brighton & Hove Albion maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasındaki maç, 22 Kasım 2026 Pazar günü Hull'daki MKM Stadyumu'nda oynanacak.

Premier Lig - Hafta 11 22 Kas 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçına bilet almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri satış fiyatından almanın en güvenilir yolu, doğrudan Hull City'nin resmî internet sitesini kullanmak. Kulüp üyeleri ve kombine sahipleri, kalan koltuklar genel satışa çıkmadan önce genellikle satışın ilk haftasında öncelikli satın alma hakkı elde ediyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse, standart maç biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçının biletleri ne kadar?

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasında MKM Stadyumu'nda oynanacak Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart yetişkin bileti: Standart bölümlerdeki koltukların fiyatları 30 sterlinden başlıyor; koltuğun bulunduğu kategoriye ve maçın sınıflandırmasına göre genellikle yaklaşık 35 ila 45 sterline kadar çıkıyor.

Standart bölümlerdeki koltukların fiyatları başlıyor; koltuğun bulunduğu kategoriye ve maçın sınıflandırmasına göre genellikle yaklaşık kadar çıkıyor. İndirimli biletler: Yaşlılar, genç yetişkinler ve indirim hakkı bulunan diğer gruplar için fiyatlar 16 sterlinden başlıyor.

Yaşlılar, genç yetişkinler ve indirim hakkı bulunan diğer gruplar için fiyatlar başlıyor. Çocuk biletleri (2–15 yaş): Stadyumun ailelere uygun belirli bölümlerinde çocuk biletlerinin başlangıç fiyatı 8 sterlin.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda biletler piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeleniyor:

Standart biletlerin yeniden satışı: Yaklaşık 115 ila 120 sterlin karşılığından başlıyor.

Yaklaşık karşılığından başlıyor. Premium veya ağırlama paketli biletlerin yeniden satışı: Yoğun talep gören veya premium bölümlerdeki koltukların fiyatları, pakete dâhil hizmetlere ve koltukların konumuna göre önemli ölçüde yükselerek 350 ila 1.000 sterlin ve üzerine çıkabiliyor.

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçı: Bilmeniz gerekenler

Hull City ve Brighton & Hove Albion'un form durumu

Hull City, son beş resmî maçında galibiyet alamadı; iki beraberlik ve üç yenilgi yaşadı. Son maçında Fulham'a Premier League'de 1-0 yenilen Hull, bu süreçte Newcastle United'a 2-1, Sunderland'e ise Carabao Cup'ta 1-0 mağlup oldu. Everton ve Chelsea ile oynadığı maçların ikisi de 2-2 sona erdi. Hull, bu beş maçta beş gol atıp altı gol yedi.

Brighton, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın tamamını kazandı. Son maçında Crystal Palace'ı Premier League'de 5-0 mağlup eden ekip, bu süreçte FK Kauno Zalgiris'i Conference League'de 4-0, Arsenal'ı ise Premier League'de 3-0 yendi. Brighton, bu beş maçta 14 gol atıp üç gol yedi ve üç maçta kalesini gole kapattı.

Hull City ile Brighton & Hove Albion: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasında kayıtlara geçen son maç, Şubat 2016'da MKM Stadyumu'nda oynandı ve Championship'teki karşılaşma 0-0 bitti. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Hull City'nin iki, Brighton'ın bir galibiyeti bulunuyor; iki maç da berabere sonuçlandı. Hull City'nin bu serideki son galibiyeti, 2016'da evinde oynadığı ve 1-0 kazandığı FA Cup maçında geldi. Brighton'ın tek galibiyeti ise Eylül 2015'te Championship'te geldi.