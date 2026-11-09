Hull City, 22 Kasım 2026 Pazar günü Brighton & Hove Albion'ı Hull'daki MKM Stadium'da ağırlayacak.

İki takımın resmî maçlardaki son karşılaşması, 2015–16 EFL Championship sezonunda Şubat 2016'da MKM Stadium'da oynandı ve çekişmeli mücadele 0-0 sona erdi. Aynı yılın daha önceki bir FA Cup maçında ise Hull City, Brighton'ı 1-0 mağlup etti.

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasındaki maç, 22 Kasım 2026 Pazar günü Hull'daki MKM Stadium'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 11 22 Kas 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçına bilet almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulübün resmî kanalları

Resmî bilet satışı: Biletleri liste fiyatından almanın en güvenilir yolu, doğrudan Hull City'nin resmî internet sitesini kullanmak. Kulüp üyeleri ve kombine sahipleri, satışın ilk haftasında genellikle öncelikli satın alma hakkına sahip oluyor. Kalan koltuklar daha sonra genel satışa çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçının biletleri ne kadar?

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasında MKM Stadium'da oynanacak Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Yetişkin bileti: Standart bölgelerdeki koltuklar için fiyatlar 30 sterlinden başlıyor ve koltuğun bulunduğu tribün katına ve maçın kategorisine göre genellikle yaklaşık 35 ila 45 sterline kadar çıkıyor.

Standart bölgelerdeki koltuklar için fiyatlar başlıyor ve koltuğun bulunduğu tribün katına ve maçın kategorisine göre genellikle yaklaşık kadar çıkıyor. İndirimli biletler: İleri yaştakiler, genç yetişkinler ve indirim hakkı bulunan diğer gruplar için biletler 16 sterlinden başlıyor.

İleri yaştakiler, genç yetişkinler ve indirim hakkı bulunan diğer gruplar için biletler başlıyor. Çocuk biletleri (2–15 yaş): Stadyumun ailelere uygun belirli bölümlerinde çocuk biletleri, erişilebilir bir başlangıç fiyatı olan 8 sterlinden satışa sunuluyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Genel satış biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar yaklaşık 115 ila 120 sterlin karşılığından başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık başlıyor. Premium veya ağırlama paketli biletlerin yeniden satışı: Yoğun talep gören ya da premium bloklardaki koltukların fiyatları, pakete dâhil olan hizmetlere ve koltukların konumuna göre önemli ölçüde yükselerek 350 ila 1.000 sterlin ve üzerine çıkabiliyor.

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasındaki Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Hull City ve Brighton & Hove Albion'ın form durumu

Hull City, resmî müsabakalardaki son beş maçında galibiyet alamadı; iki beraberlik ve üç yenilgi yaşadı. Son maçında Premier League'de Fulham'a 1-0 yenildi. Bu süreçte Newcastle United'a 2-1, Carabao Cup'ta da Sunderland'e 1-0 mağlup oldu. Everton ve Chelsea ile oynadığı maçlar ise 2-2 sona erdi. Hull City, bu beş maçta beş gol atıp altı gol yedi.

Brighton, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazandı. Son maçında Premier League'de Crystal Palace'ı 5-0 mağlup etti. Bu süreçte Conference League'de FK Kauno Zalgiris'i 4-0, Premier League'de ise Arsenal'ı 3-0 yendi. Brighton, bu beş maçta 14 gol atıp üç gol yedi ve üç maçta kalesini gole kapattı.

Hull City ile Brighton & Hove Albion arasındaki son maçlar

İki kulüp arasında kayıtlara geçen son karşılaşma Şubat 2016'da oynandı. Hull City ile Brighton'ın MKM Stadium'daki Championship maçı 0-0 sona erdi. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Hull City'nin iki, Brighton'ın bir galibiyeti bulunuyor; iki maç da berabere bitti. Hull City'nin rakibine karşı son galibiyeti, 2016'da sahasında oynadığı ve 1-0 kazandığı FA Cup maçında geldi. Brighton'ın tek galibiyeti ise Eylül 2015'te Championship'te geldi.