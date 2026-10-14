Hull City, 25 Ekim 2026 Pazar günü Brentford'u Hull'daki MKM Stadyumu'nda ağırlayacak.

Bu iki takımın İngiliz futbolunun farklı kademelerinde oynadığı önceki maçlar, geçmişte çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Bu karşılaşma, 2026-27 Premier League sezonunun başlarında iki takıma da önemli lig puanları kazanma fırsatı sunuyor.

Hull City-Brentford maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Hull City-Brentford Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 8 25 Eki 2026 - 10:00 The MKM Stadium

Hull City-Brentford Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

İster ev sahibi takımın ister deplasman takımının taraftarı olun, Hull City-Brentford maçının biletlerini almanın başlıca yolları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Hull City eTicketing portalı (ev sahibi takımın taraftarları): Bilet satın almak için genellikle Hull City'nin resmî bilet platformunda kayıtlı bir hesap, çoğu zaman da önceki bilet alımlarına ilişkin bir geçmiş gerekir.

Brentford FC resmî bilet gişesi (deplasman takımının taraftarları): Biletler, sadakat puanlarına bağlı olarak yalnızca Brentford kombine bilet sahiplerine, Premium kombine bilet sahiplerine veya My Bees üyelerine sunulur.

2. İkincil bilet platformları

Resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında yeniden satışa çıkarılmış koltuklar bulunabilir. Ancak fiyatlar biletlerin asıl fiyatından farklı olabilir.

Hull City-Brentford lig maçının biletleri ne kadar?

Hull City-Brentford maçının bilet fiyatları, resmî kanallardan asıl fiyatıyla mı yoksa ikincil piyasadan mı satın aldığınıza göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî bilet fiyatları (asıl fiyat)

Ev sahibi takımın taraftarları (MKM Stadyumu): Hull City'nin Premier League maçlarında yetişkinler için standart tek maçlık genel giriş biletleri, koltuk kategorisine ve stadyumdaki oturma bölgesine bağlı olarak 24 ile 45 sterlin arasında değişiyor. İndirimli biletler ve çocuk biletleri daha ucuz.

Deplasman takımının taraftarları (Brentford taraftarları): Deplasman biletlerinde Premier League'in zorunlu fiyat üst sınırı uygulanıyor. Yetişkin taraftarlar için bilet fiyatı en fazla 30 sterlin .

2. İkincil bilet pazarları

Bu maç için StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar genellikle 90 ile 190 sterlin civarından başlıyor. İlk satıştaki biletler tükendiğinde premium veya orta bölümlerdeki koltuklar daha pahalı oluyor.

Hull City-Brentford Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Hull City ve Brentford'un form durumu

Hull City, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Newcastle United'a 2-1 kaybetti. Bu süreçte ligde Chelsea ile de 2-2 berabere kaldı. Bu dönemdeki tek galibiyetini deplasmanda Coventry City'yi 1-0 yenerek elde etti. Hull, bu süreçteki beş lig maçında dört gol atıp üç gol yedi. Sunderland karşısındaki Carabao Cup mağlubiyeti de bu seriye bir yenilgi daha ekledi.

Brentford, son beş resmî maçında iki galibiyet ve iki beraberlik alırken yenilgi yaşamadı. Son maçında Premier League'de Chelsea'yi 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Ligde Bournemouth deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle döndü. Carabao Cup'ta Reading'i deplasmanda 2-1 yenen Brentford, Leeds United deplasmanındaki 1-1'lik sonuç da dâhil olmak üzere ligde iki kez berabere kaldı. Andrews'un takımı bu süreçte farklı kulvarlarda istikrarlı bir performans sergiledi.

Hull City-Brentford: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2020'de karşılaştı. Hull City'nin Championship'te Brentford'u ağırladığı maç 1-5'lik mağlubiyetle sonuçlandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmanın tamamı Championship'te oynandı ve Brentford daha iyi bir performans sergiledi. Takımlar Ağustos 2019 ve Mayıs 2018'de de berabere kaldı. Hull, bu serideki tek galibiyetini Aralık 2018'de evinde 2-0 kazanarak aldı. Brentford, bu beş maçta 13 gol atarak rakibine karşı geçmişte yüksek skorlu bir performans sergiledi.