Hull City'nin Premier League'deki 10 yıl aradan sonraki ilk maçı daha iyi geçemezdi; sezonun açılış haftasında MKM Stadyumu'nda büyük beklentilerle gelen Manchester United'ı eli boş gönderdiler. 5 Eylül Cumartesi günü yeniden kendi sahalarında olacaklar ve rakip Aston Villa. Tigers'ın bir kez daha kükreyip kükremeyeceğini görmek için siz de orada olabilirsiniz.

Mayıs ayında Wembley'deki unutulmaz play-off zaferinde Hull'un kahramanı Oli McBurnie olmuştu, ancak yeni sezonun ilk Premier League galibiyetinde Sergej Jakirovic'in takımında sahne çalan isimler iki savunmacıydı. Semi Ajayi takımı öne geçirirken, kulüp rekoru kırılarak transfer edilen Nobel Mendy farkı ikiye çıkardı.

Hull City, Premier League'de son olarak yer aldığında iç sahada iki galibiyet alabilmek için neredeyse üç ay beklemişti. Sadık taraftarları bu kez bunun bu kadar uzun sürmemesini umuyor olacak. Villa karşısında bir iç saha galibiyeti daha alabilecekler mi?

GOAL, Hull City ile Aston Villa arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Hull City - Aston Villa Premier League maçı ne zaman?

Hull City, 5 Eylül Cumartesi günü Hull'daki MKM Stadyumu'nda Aston Villa'yı konuk edecek. Karşılaşmanın başlama saati BST ile 17.30 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 3 5 Eyl 2026 - 12:30 The MKM Stadium

Hull City - Aston Villa Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel ölçekteki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları yeniden satış için kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, maça haftalar kala belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırarak çekilişe katılır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Hull City - Aston Villa Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirimli kategori kademeleri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Senior kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal bilet fiyatlarına sahip olur.

Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar daha yüksek fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: İç saha biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına girebilmek adına her seyircinin aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda edinilmesi en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik çekilişlerine çıkmaz.

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