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Hull City - Aston Villa maç biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League bilet fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Aston Villa

Hull City, MKM Stadyumu'ndaki etkileyici iç saha formunu sürdürmek istiyor

Hull City'nin Premier League'deki 10 yıl aradan sonraki ilk maçı daha iyi geçemezdi; sezonun açılış haftasında MKM Stadyumu'nda büyük beklentilerle gelen Manchester United'ı eli boş gönderdiler. 5 Eylül Cumartesi günü yeniden kendi sahalarında olacaklar ve rakip Aston Villa. Tigers'ın bir kez daha kükreyip kükremeyeceğini görmek için siz de orada olabilirsiniz.

Mayıs ayında Wembley'deki unutulmaz play-off zaferinde Hull'un kahramanı Oli McBurnie olmuştu, ancak yeni sezonun ilk Premier League galibiyetinde Sergej Jakirovic'in takımında sahne çalan isimler iki savunmacıydı. Semi Ajayi takımı öne geçirirken, kulüp rekoru kırılarak transfer edilen Nobel Mendy farkı ikiye çıkardı.

Hull City, Premier League'de son olarak yer aldığında iç sahada iki galibiyet alabilmek için neredeyse üç ay beklemişti. Sadık taraftarları bu kez bunun bu kadar uzun sürmemesini umuyor olacak. Villa karşısında bir iç saha galibiyeti daha alabilecekler mi?

GOAL, Hull City ile Aston Villa arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Hull City - Aston Villa Premier League maçı ne zaman?

Hull City, 5 Eylül Cumartesi günü Hull'daki MKM Stadyumu'nda Aston Villa'yı konuk edecek. Karşılaşmanın başlama saati BST ile 17.30 olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 3
The MKM Stadium

Hull City - Aston Villa Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel ölçekteki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

  • Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları yeniden satış için kulübe iade eder.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, maça haftalar kala belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırarak çekilişe katılır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Hull City - Aston Villa Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirimli kategori kademeleri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Senior kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal bilet fiyatlarına sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar daha yüksek fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekliliği: İç saha biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına girebilmek adına her seyircinin aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda edinilmesi en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik çekilişlerine çıkmaz.

Form durumu

HUL

HUL - Form

SGE
K2-0
NCE
B0-0
MUN
K2-0
STK
K1-1
COV
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
1/5
AVL

AVL - Form

FCB
K2-1
PSG
K2-1
BMG
K2-1
BHA
K4-0
ARS
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Hull CityÇizimAston Villa
1
3
1
Championship
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Hull City badge
Hull City
HUL
2
MS
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
MS
Championship
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
MS
Championship
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Hull City badge
Hull City
HUL
1
MS
Premier Lig
Hull City badge
Hull City
HUL
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
MS
6Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Takım haberleri ve kadrolar

Hull City vs Aston Villa kadroları

5-4-1
Hull City crest
Hull City
HUL
Diziliş
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
K. TzolakisK. TzolakisJ. EganJ. EganR. GilesR. GilesS. AjayiS. AjayiL. CoyleL. CoyleN. MendyN. Mendyteam-logoL. Gourna-DouathR. SlaterR. SlaterM. BelloumiM. Belloumiteam-logoE. StroudO. McBurnieO. McBurnieZ. SuzukiZ. SuzukiV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefI. MaatsenI. MaatsenM. CashM. CashT. MingsT. Mingsteam-logoG. HemmingsB. KamaraB. KamaraE. BuendiaE. BuendiaJ. McGinnJ. McGinnR. BarkleyR. BarkleyN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
5-4-1
Hull City

İlk 11

Aston Villa

Yedekler

Teknik direktör

  • S. Jakirovic
  • U. Emery
Hull City

Sakatlıklar ve Cezalar

Aston Villa

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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