Holstein Kiel, 1 Desember 2026 Salı günü Kiel'deki Holstein Stadion'da FC Köln'ü ağırlayacak.

İki takım arasındaki en dikkat çekici karşılaşma, Mayıs 2021'deki Bundesliga yükselme/düşme play-off'larında yaşandı. Köln, ilk maçtaki dezavantajını Kiel'de aldığı 5-1'lik galibiyetle tersine çevirerek Bundesliga'daki yerini garantiledi. Takımlar, 29 Ekim 2024'te DFB-Pokal'da da karşı karşıya geldi. Köln, RheinEnergieStadion'daki mücadeleyi 3-0 kazandı.

Holstein Kiel-FC Köln maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL olarak anlatalım.

Holstein Kiel-FC Köln DFB-Pokal maçı ne zaman başlayacak?

Holstein Kiel-FC Köln maçı, 1 Desember 2026 Salı günü Kiel'deki Holstein Stadion'da başlayacak.

DFB Kupası - 1/8 1 Ara 2026 - 12:00 Holstein Stadion

Holstein Kiel-FC Köln DFB-Pokal maçı için bilet nasıl alınır?

Holstein Kiel-FC Köln DFB-Pokal maçına bilet almak için seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Öncelikli üye satışları, genel satış dönemleri ve deplasman tribününe ayrılan biletler için Holstein Kiel ile 1. FC Köln'ün resmî bilet satış portallarını kontrol edin.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, resmî satışa ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan DFB-Pokal maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Holstein Kiel-FC Köln DFB-Pokal maçının biletleri ne kadar?

Holstein Kiel-FC Köln DFB-Pokal maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyirci biletleri: Genellikle yaklaşık 17 avrodan başlıyor.

Genellikle yaklaşık başlıyor. Oturma yeri biletleri: Yaklaşık 35 avrodan başlayıp yaklaşık 55 avroya kadar çıkıyor.

İkincil bilet pazarı

Ayakta seyirci biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar yaklaşık 125 ila 139 avrodan başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık başlıyor. Oturma yeri biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar yaklaşık 159 avrodan başlıyor; ayrıcalıklı veya en üst kategorideki oturma yerleri ise 199 avro veya daha yüksek fiyatlara satılıyor.

Holstein Kiel-FC Köln DFB-Pokal maçı: Bilmeniz gereken her şey

Holstein Kiel ve FC Köln'ün form durumu

Holstein Kiel, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında, 1 Kasım'da 2. Bundesliga'da Greuther Fürth'e 1-0 yenildi. Öncesinde DFB-Pokal'da Hoffenheim'ı toplamda 1-1'lik skorla mağlup ederek bu sonuçla tur atladı ve ligde Dynamo Dresden'i 3-0 yendi. Kiel, bu beş maçta yedi gol atıp beş gol yedi.

FC Köln, son beş resmî maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Bu dönemdeki en dikkat çekici sonucu, 27 Ekim'de DFB-Pokal'da Union Berlin karşısında elde ettiği 5-0'lık galibiyetti. Son maçında ise 1 Kasım'da Bundesliga'da Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı. Köln, bu beş karşılaşmada dokuz gol atıp üç gol yedi. Bu rakamlar, uygun koşullar oluştuğunda rakiplerini farklı yenebilen bir kadroya sahip olduğunu gösteriyor.

Holstein Kiel-FC Köln: Son karşılaşmalar

İki takım en son Ekim 2024'te karşılaştı; Köln, DFB-Pokal maçını sahasında 3-0 kazandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmaya bakıldığında, Mayıs 2021'deki Bundesliga yükselme play-off'larında aldığı 5-1'lik galibiyet ve Mart 2019'da 2. Bundesliga'da elde ettiği 4-0'lık galibiyet de dâhil olmak üzere Köln daha üstün bir performans sergiledi. Kiel'in bu serideki tek galibiyetleri ise aynı 2021 play-off eşleşmesinin ilk maçında aldığı 1-0'lık sonuç ve Ekim 2018'deki 1-1'lik beraberlikti.