Hollanda, gelecek mart ayında UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki yerini garantilemeyi hedefliyor. A Ligi'ndeki sondan bir önceki maçında 13 Kasım'da Amsterdam'da Yunanistan'ı ağırlayacak Hollanda'yı, biletinizi bugünden alarak tribünden izleyebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi'nin 2019'daki ilk organizasyonunda ikinci olan ve 2023'te yarı finale yükselen Hollanda, artık takımın başında bulunan Xavi yönetiminde yeniden kupa mücadelesinin içinde olmak isteyecek. Yunanistan ise Augsburg'da Almanya karşısında aldığı son 1-0'lık galibiyetin ardından özgüven dolu olacak. Bu nedenle ev sahibi ekip rakibini hafife alamaz.

Hollanda'yı Johan Cruyff Arena'da son izlediğimizde Cody Gakpo, takımının UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Almanya karşısında son dakikalarda beraberlik golünü atmıştı. Bu sonuçla Hollanda'nın Amsterdam'daki bu statta yenilmezlik serisi sekiz maça çıktı.

GOAL, Hollanda-Yunanistan UEFA Uluslar Ligi maçının biletlerini hemen almak için bilmeniz gereken her şeyi, fiyatlar, bilet durumu ve en iyi satın alma seçenekleriyle birlikte derledi.

Hollanda-Yunanistan UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Hollanda-Yunanistan maçı, 13 Kasım Cuma günü Johan Cruyff Arena'da (Amsterdam) oynanacak. Karşılaşmanın Orta Avrupa saatiyle 20.45'te başlaması planlanıyor.

UEFA Nations League A - Hafta 5 13 Kas 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Hollanda-Yunanistan UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Hollanda-Yunanistan maçının resmî UEFA Uluslar Ligi biletleri, Hollanda millî takımının iç saha maçlarının bilet satışını yürüten KNVB Official Ticketshop üzerinden satın alınabilir.

Resmî bilet satışları genellikle maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce başlar. Kulüp kartı sahipleri ve resmî taraftar kulübü üyeleri, genel satış başlamadan birkaç gün önce öncelikli erişim hakkı kazanır.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet devri: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altındadır. Bu program, alıcılara biletlerinin geçerli olduğu ve maç gününe kadar kendilerine ulaşacağı konusunda güvence verir.

Hollanda-Yunanistan UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Resmî biletlerin kesin fiyatları değişken fiyat kademelerine ve KNVB üye indirimlerine bağlı olsa da Johan Cruyff ArenA'daki millî takım iç saha maçlarında koltuklar standart bölgelere ayrılır:

Kale arkası (kuzey ve güney tribünleri) : Genellikle resmî satıştaki en uygun fiyatlı koltuk kategorileridir (Kategori 3/4). Hollanda'nın coşkulu taraftarlarının bulunduğu bölümler ağırlıklı olarak güney tribünündedir (Zuid). ( Fiyat aralığı: 35-45 € )

: Genellikle resmî satıştaki en uygun fiyatlı koltuk kategorileridir (Kategori 3/4). Hollanda'nın coşkulu taraftarlarının bulunduğu bölümler ağırlıklı olarak güney tribünündedir (Zuid). ( ) Uzun kenar (ana tribün ve doğu tribünü) : Üst kat (Kategori 2) ve alt kat (Kategori 1) olarak ayrılır. Uzun kenarın alt katı, sahaya yakın konumuyla iyi bir görüş sunar ve standart biletler arasında en yüksek satış fiyatına sahiptir. ( Fiyat aralığı: 45-80 € )

: Üst kat (Kategori 2) ve alt kat (Kategori 1) olarak ayrılır. Uzun kenarın alt katı, sahaya yakın konumuyla iyi bir görüş sunar ve standart biletler arasında en yüksek satış fiyatına sahiptir. ( ) Deplasman taraftarı bölümü: Özellikle Yunan taraftarlara ayrılmıştır ve üst katın köşe bölümlerinde bulunur (genellikle 416/417 numaralı bölümler).

Maç tarihi yaklaştığında ek bilgiler için millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Johan Cruyff Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Johan Cruyff Arena, Hollanda'nın spor altyapısının en önemli yapılarından biridir. Amsterdam'ın Zuidoost semtinde bulunan stat, AFC Ajax ve Hollanda Millî Takımı'na ev sahipliği yapar. Kapasitesi 56.120 kişi, müzik konserlerinde ise 71.000 kişidir.

Modern stadyum tasarımının öncülerinden biri olarak dünya çapında tanınan stat, köklü futbol gelenekleriyle son teknoloji stadyum yeniliklerini bir araya getiriyor.

Stadyum, 1996'da ilk adı olan Amsterdam ArenA ile resmen açıldı. Ajax'ın geniş taraftar kitlesinin ihtiyaçlarını artık karşılayamayan, taraftarların sevdiği ancak eskimiş De Meer'in yerini almak üzere inşa edildi. Stadyumun adı 2018'de resmen Johan Cruyff Arena olarak değiştirildi. Böylece, ikonik 'Total Futbol' felsefesini yaygınlaştıran ve 2016'da hayatını kaybeden efsanevi Ajax 14 numarasının anısı yaşatıldı.

Johan Cruyff Arena'da unutulmaz anlar

Pop müziğin yıldızları : 1996'da burada sahne alan ilk pop yıldızı Tina Turner oldu. Onu, 1997'deki HIStory World Tour kapsamında verdiği beş tarihi konserin tüm biletlerini satan Michael Jackson izledi.

: 1996'da burada sahne alan ilk pop yıldızı Tina Turner oldu. Onu, 1997'deki HIStory World Tour kapsamında verdiği beş tarihi konserin tüm biletlerini satan Michael Jackson izledi. Real Madrid-Juventus (1998 Şampiyonlar Ligi finali) : Stadyum, Avrupa'nın en büyük kulüp maçına ev sahipliği yaptı. Predrag Mijatović'in attığı tek gol, Real Madrid'e 1-0'lık galibiyeti getirdi ve kulübün Avrupa Kupası'ndaki 32 yıllık hasretini sona erdirdi.

: Stadyum, Avrupa'nın en büyük kulüp maçına ev sahipliği yaptı. Predrag Mijatović'in attığı tek gol, Real Madrid'e 1-0'lık galibiyeti getirdi ve kulübün Avrupa Kupası'ndaki 32 yıllık hasretini sona erdirdi. Chelsea-Benfica (2013 UEFA Avrupa Ligi finali): Heyecan dolu finalde Fernando Torres, Chelsea'yi öne geçirdi ancak Benfica beraberliği sağladı. 93. dakikada Branislav Ivanović, uzatma dakikalarında attığı etkili kafa golüyle Chelsea'yi Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

Avrupa'nın öncü açılır kapanır çatısı: Burası, Avrupa'da tamamen açılır kapanır çatıya sahip ilk stadyumdu. O dönemde üst düzey bir stadyumun üzerine devasa bir kayar çatı inşa etmek, mimari açıdan büyük bir risk olarak görülüyordu. Bu özellik daha sonra dünya genelinde sektör standardı hâline geldi.

Hollanda-Yunanistan UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Hollanda-Yunanistan: Son durum

FIFA sıralaması: Hollanda (9.) ve Yunanistan (46.)

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi serüvenine ve 'Xavi' dönemine Almanya karşısında evinde aldığı beraberlikle başladı. Ardından Belgrad'da Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. Yaz aylarında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nın grup aşamasını yenilgisiz tamamlamasına rağmen, Japonya'yla berabere kalıp İsveç ve Tunus'u yenen Hollanda, eleme turlarının ilkinde Fas'a penaltılarla kaybederek turnuvaya veda etti.

Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi'ne Sırbistan (2-1) ve Almanya (1-0) karşısında aldığı etkileyici deplasman galibiyetleriyle başladı. Bu, Yunanistan'ın Mart 2025'ten bu yana deplasmanda üst üste maç kazandığı ilk dönemdi. Ayrıca takım, beş maçlık galibiyet hasretine son vererek 10 ay sonra ilk kez bir maç kazandı.

Hollanda-Yunanistan: Son karşılaşmalar

Hollanda, Yunanistan'la oynadığı önceki 11 maçın dokuzunu kazanarak ikili rekabette belirgin bir üstünlük kurdu. Bu maçlarda 24 gol attı ve yalnızca üç gol yedi.

İki takım son olarak Ekim 2023'te, UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde karşılaştı. Virgil van Dijk'ın uzatma dakikalarında penaltıdan attığı golle Hollanda, Atina'da 1-0'lık kritik bir galibiyet aldı.