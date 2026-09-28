Hollanda - Yunanistan biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Hollanda, gelecek mart ayında UEFA Uluslar Ligi çeyrek finallerindeki yerini garantilemeyi hedefliyor. 13 Kasım'da Amsterdam'da Lig A'daki sondan bir önceki maçında Yunanistan ile karşılaşacaklar ve siz de maç biletinizi bugün ayırtarak orada olabilirsiniz.

2019'daki ilk UEFA Uluslar Ligi'nde final oynayan ve 2023'te yarı finale çıkan Hollanda, şu anda Xavi yönetimindeyken yeniden kupa mücadelesinin içinde olmayı çok istiyor olacak. Yunanistan ise Augsburg'da Almanya karşısında aldığı son 1-0'lık galibiyetin ardından hâlâ özgüven dolu olacak, bu yüzden ev sahibi ekip rakibini hafife alamaz.

Hollanda'yı son olarak Johan Cruyff Arena'da sahada gördüğümüzde, Cody Gakpo Almanya karşısında geç bir eşitlik golü atarak UEFA Uluslar Ligi açılış maçında puanların paylaşılmasını sağlamıştı. Bu sonuç, Amsterdam'daki yenilmezlik serilerini sekiz maça çıkardı.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere Hollanda-Yunanistan UEFA Uluslar Ligi biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeye sahip.

Hollanda-Yunanistan UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Hollanda-Yunanistan maçı, 13 Kasım Cuma günü Johan Cruyff Arena'da (Amsterdam) oynanacak ve planlanan başlama saati 20.45 (CET) olacak.

UEFA Nations League A - Hafta 5 13 Kas 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Hollanda-Yunanistan UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

Hollanda-Yunanistan maçı için resmi UEFA Uluslar Ligi biletleri, Hollanda milli takımının iç saha maçlarının dağıtımını yöneten KNVB Resmi Bilet Mağazası üzerinden satın alınabilir.

Resmi bilet satış dönemleri genellikle planlanan maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce açılır. Kulüp kartı sahipleri ve resmi taraftar kulübü üyeleri, genel satış başlamadan birkaç gün önce her zaman öncelikli erişim alır.

Son dakikada yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transferler: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınır ve bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününden önce ulaşacağı konusunda güven verir.

Hollanda-Yunanistan UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Belirli resmi bilet fiyatları dinamik kademelendirme ve KNVB üye indirimlerine bağlı olsa da Johan Cruyff ArenA'daki resmi milli takım iç saha maçları standart oturma bölgelerine göre düzenlenir:

Kale arkası (Kuzey ve Güney tribünleri) : Genellikle en uygun fiyatlı resmi oturma kategorileri (Kategori 3/4). Tutkulu Oranje iç saha bölümleri ağırlıklı olarak Güney Tribünü'nde (Zuid) bulunur. ( Fiyat aralığı: €35-€45 )

Yan tribün (Ana ve Doğu tribünleri) : Üst kat (Kategori 2) ve alt kat (Kategori 1) olarak ayrılır. Alt kat yan tribün, sahaya yakın en iyi görüşü sunar ve standart gişe fiyatında en yüksek seviyeye sahiptir. ( Fiyat aralığı: €45-€80 )

Deplasman taraftarı bölümü : Özellikle Yunanistan taraftarları için ayrılmıştır ve üst köşe bölümlerinde bulunur (genellikle 416/417. bölümler).

Ek bilgi için zaman yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bulunabilirlik için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Johan Cruyff Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Johan Cruyff Arena, Hollanda spor altyapısının göz bebeğidir. Amsterdam'ın Zuidoost bölgesinde yer alan stat, AFC Ajax ile Hollanda Milli Takımı'nın görkemli evi olarak hizmet verir ve 56.120 kişi kapasitelidir (müzik konserlerinde 71.000).

Modern stadyum tasarımında dünyanın önde gelen öncülerinden biri olarak tanınan bu stat, tarihi futbol gelenekleri ile son teknoloji stadyum yenilikleri arasındaki boşluğu zahmetsizce kapatır.

Stat, 1996'da ilk adı olan Amsterdam ArenA ile resmen açıldı. Ajax'ın çok sevilen ancak artık eskimiş stadı De Meer'in yerine inşa edildi çünkü bu stat artık kulübün devasa taraftar kitlesine ayak uyduramıyordu. 2018'de stat resmi olarak Johan Cruyff Arena adını aldı. Bu, ikonik "Total Football" felsefesini popülerleştiren ve 2016'da hayatını kaybeden efsanevi Ajax 14 numarasına sonsuz bir saygı duruşu niteliği taşıyordu.

Johan Cruyff Arena'da unutulmaz anlar

Pop kraliyeti : Tina Turner, 1996'da burada sahne alan ilk pop yıldızı oldu. Onu kısa süre sonra Michael Jackson takip etti; Jackson, 1997'de HIStory World Tour kapsamında tarihi önem taşıyan beş konserin biletlerini tamamen sattı.

Real Madrid-Juventus (1998 Şampiyonlar Ligi finali) : Stat, Avrupa'nın en büyük kulüp maçına ev sahipliği yaptı. Predrag Mijatović'in tek golü Real Madrid'e 1-0'lık galibiyeti getirdi ve takımın Avrupa Kupası'ndaki 32 yıllık hasretini sona erdirdi.

Chelsea-Benfica (2013 UEFA Avrupa Ligi finali) : Fernando Torres'in Chelsea adına gol attığı, Benfica'nın ise eşitliği sağladığı nefes kesen bir finaldi. 93. dakikada Branislav Ivanović yükselip uzatma anlarında dramatik bir kafa golü attı ve Chelsea'yi Avrupa Ligi şampiyonu yaptı.

Avrupa'nın öncü çatısı: Avrupa'da tamamen açılıp kapanabilen çatıya sahip ilk stat oldu. O dönemde elit bir stadın üzerine devasa bir kayar çatı inşa etmek büyük bir mimari kumar olarak görülüyordu; bu daha sonra küresel bir endüstri standardı hâline geldi.

Hollanda-Yunanistan UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Hollanda-Yunanistan: Son form durumu

FIFA sıralaması: Hollanda (#9) - Yunanistan (#46)

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi serüvenine ve "Xavi" dönemine, sahasında Almanya ile berabere kalarak başladı; bunu Belgrad'da Sırbistan karşısında alınan 2-1'lik galibiyet izledi. Yaz aylarında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın grup aşamasında yenilgi yüzü görmemesine rağmen, Japonya ile berabere kalıp İsveç ve Tunus'u yenmesine karşın, eleme turunun ilk aşamasında Fas'a penaltılarla kaybederek turnuvaya veda etti.

Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi serüvenine müthiş bir başlangıç yaptı ve Sırbistan (2-1) ile Almanya (1-0) deplasmanlarında etkileyici galibiyetler aldı. Bu, Mart 2025'ten bu yana üst üste deplasmanda kazandıkları ilk maçlar olurken, aynı zamanda genel olarak 10 ay sonra aldıkları ilk galibiyetti ve beş maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Hollanda-Yunanistan: Son kafa kafaya maçlar

Hollanda, Yunanistan'a karşı tarihsel olarak net bir üstünlüğe sahip. İki takım arasındaki önceki 11 karşılaşmanın 9'unu kazandılar, 24 gol attılar ve yalnızca üç gol yediler.

Taraflar arasındaki son karşılaşma Ekim 2023'te UEFA Euro 2024 Elemeleri'nde oynandı. Hollanda, Atina'da dramatik bir 1-0'lık galibiyet aldı; Virgil van Dijk uzatma dakikalarında penaltıyı gole çevirdi.

Grp. 2 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Hollanda NED 4 2 2 0 7 5 +2 8 K B K B 2 Yunanistan GRE 4 2 2 0 5 3 +2 8 B B K K 3 Almanya GER 4 1 2 1 3 2 +1 5 B K K B 4 Sırbistan SER 4 0 0 4 3 8 -5 0 K K K K Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme



