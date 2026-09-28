Hollanda, gelecek mart ayında UEFA Uluslar Ligi çeyrek finallerindeki yerini garantilemeyi hedefliyor. 13 Kasım'da Amsterdam'da, A Ligi'ndeki sondan bir önceki maçında Yunanistan ile karşılaşacaklar ve siz de maç biletlerinizi bugün alarak orada olabilirsiniz.

2019'daki ilk UEFA Uluslar Ligi organizasyonunda ikinci olan ve 2023'te yarı finale yükselen Hollanda, şu anda Xavi tarafından yönetiliyor ve bir kez daha kupaya ortak olmayı çok istiyor. Yunanistan ise Augsburg'da Almanya'yı 1-0 yendiği son galibiyetinin ardından hâlâ özgüven dolu olacak, bu yüzden ev sahibi ekibin rakibini hafife alma lüksü yok.

Hollanda'yı son olarak Johan Cruyff Arena'da izlediğimizde, Cody Gakpo UEFA Uluslar Ligi açılış maçında Almanya karşısında geç bir eşitlik golü atarak takımına bir puan kazandırmıştı. Bu sonuç, Amsterdam'daki yenilmezlik serisini sekiz maça çıkardı.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere Hollanda - Yunanistan UEFA Uluslar Ligi biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Hollanda - Yunanistan UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Hollanda - Yunanistan maçı, 13 Ekim Cuma günü Johan Cruyff Arena'da (Amsterdam) oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise CET ile 20.45 olarak planlandı.

UEFA Nations League A - Hafta 5 13 Kas 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Hollanda - Yunanistan UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

Hollanda - Yunanistan için resmi UEFA Uluslar Ligi biletleri, Hollanda milli takımının iç saha maçlarının dağıtımını yürüten KNVB Resmi Bilet Mağazası üzerinden satın alınabilir.

Resmi bilet satış dönemleri genellikle planlanan maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce açılır. Kulüp kartı sahipleri ve resmi taraftar kulübü üyeleri, genel satış başlamadan birkaç gün önce her zaman öncelikli erişim elde eder.

Son dakika koltukları almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transfer: Her StubHub satın alımı, platformun FanProtect programı tarafından desteklenir. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününe zamanında ulaşacağı konusunda güven verir.

Hollanda - Yunanistan UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Resmi bilet fiyatları dinamik kademelendirme ve KNVB üye indirimlerine bağlı olarak değişse de Johan Cruyff ArenA'daki resmi milli takım iç saha maçları standart oturma bölgelerine göre yapılandırılır:

Kale arkası (Kuzey ve Güney tribünleri) : Genellikle en uygun fiyatlı resmi oturma kategorileri (Kategori 3/4). Tutkulu Oranje iç saha bölümleri ağırlıklı olarak Güney Tribünü'nde (Zuid) yer alır. ( Fiyat aralığı: €35-€45 )

Uzun kenar (Ana ve Doğu tribünleri) : Üst kat (Kategori 2) ve alt kat (Kategori 1) olarak ayrılır. Uzun kenarın alt katı, sahaya yakın birinci sınıf görüş sunar ve standart gişe fiyatında en yüksek ücrete sahiptir. ( Fiyat aralığı: €45-€80 )

Deplasman taraftarı bölümü : Özellikle Yunanistan taraftarlarına ayrılmıştır ve üst köşe bölümlerinde bulunur (genellikle 416/417 numaralı bloklar).

Ek bilgi için maç tarihine yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bulunabilirlik için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Johan Cruyff Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Johan Cruyff Arena, Hollanda spor altyapısının taçlı mücevheridir. Amsterdam'ın Zuidoost bölgesinde yer alan stat, AFC Ajax ve Hollanda Milli Takımı'nın görkemli evi olarak hizmet verir ve 56.120 kişi kapasitelidir. Bu kapasite müzik konserlerinde 71.000'e çıkar.

Modern stat tasarımında öncü olarak dünya çapında tanınan bu yapı, tarihi futbol gelenekleri ile en ileri stat yenilikleri arasındaki boşluğu zahmetsizce kapatıyor.

Stat, 1996 yılında orijinal adı Amsterdam ArenA ile resmen açıldı. Ajax'ın çok sevilen ancak artık eski kalan stadı De Meer'in yerine inşa edildi, çünkü De Meer kulübün devasa taraftar kitlesine artık ayak uyduramıyordu. 2018'de stat resmen Johan Cruyff Arena olarak yeniden adlandırıldı. Bu değişiklik, ikonik 'Total Football' felsefesini popülerleştiren ve 2016'da hayatını kaybeden efsanevi Ajax 14 numarasına sonsuz bir saygı duruşu niteliği taşıdı.

Johan Cruyff Arena'da unutulmaz anlar

Pop dünyasının kraliyeti : Tina Turner, 1996'da burada sahne alan ilk pop yıldızı oldu. Hemen ardından ise 1997'de HIStory World Tour kapsamında beş tarihi konserin biletlerini tüketen Michael Jackson geldi.

Real Madrid - Juventus (1998 Şampiyonlar Ligi finali) : Stat, Avrupa'nın en büyük kulüp maçına ev sahipliği yaptı. Predrag Mijatović'in tek golü Real Madrid'e 1-0'lık galibiyeti getirdi ve takımın Avrupa Kupası'ndaki 32 yıllık hasretini sona erdirdi.

Chelsea - Benfica (2013 UEFA Avrupa Ligi finali) : Chelsea adına Fernando Torres'in gol attığı, Benfica'nın ise eşitliği sağladığı nefes kesen bir finaldi. 93. dakikada Branislav Ivanović yükselip duraklama anlarında dramatik bir kafa golü attı ve Chelsea'yi Avrupa Ligi şampiyonu yaptı.

Avrupa'nın öncü çatısı: Tamamen açılıp kapanabilen çatıya sahip Avrupa'daki ilk stattı. O dönemde elit bir stat üzerine devasa bir kayar çatı inşa etmek, daha sonra küresel bir endüstri standardı hâline gelen büyük bir mimari kumar olarak görülüyordu.

Hollanda - Yunanistan UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Hollanda - Yunanistan: Son form durumu

FIFA sıralaması: Hollanda (#9) - Yunanistan (#46)

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi serüvenine ve 'Xavi' dönemine Almanya ile sahasında berabere kalarak başladı, ardından Belgrad'da Sırbistan'ı 2-1 yendi. Yaz aylarında 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasını yenilgisiz geçmesine rağmen, Japonya ile berabere kalıp İsveç ve Tunus'u mağlup eden takım, eleme turunun ilk aşamasında Fas'a penaltılarla yenilerek turnuvaya veda etti.

Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi serüvenine etkileyici bir başlangıç yaptı ve Sırbistan (2-1) ile Almanya (1-0) deplasmanlarında önemli galibiyetler aldı. Bu, Mart 2025'ten bu yana ilk kez üst üste deplasman galibiyeti almaları anlamına geliyordu ve aynı zamanda beş maçlık galibiyet hasretini bitirerek 10 ay sonra genel olarak kazandıkları ilk maç oldu.

Hollanda - Yunanistan: Son karşılaşmalar

Hollanda, Yunanistan karşısında tarihsel olarak açık bir üstünlüğe sahip. İki takım arasındaki önceki 11 maçın 9'unu kazanan Hollanda, 24 gol atarken yalnızca üç gol yedi.

Taraflar arasındaki son maç, Ekim 2023'te UEFA Euro 2024 Elemeleri'nde oynandı. Hollanda, Atina'da Virgil van Dijk'ın uzatma dakikalarında penaltıdan attığı golle dramatik bir 1-0'lık galibiyet aldı.

Grp. 2 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Yunanistan GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 K K 2 Hollanda NED 2 1 1 0 3 2 +1 4 K B 3 Almanya GER 2 0 1 1 1 2 -1 1 K B 4 Sırbistan SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 K K Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme



