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UEFA Nations League A
team-logoHollanda
Philips Stadion
team-logoSırbistan
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Hollanda - Sırbistan bileti nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi A bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Hollanda
Sırbistan

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A'da Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Hollanda, 4 Ekim 2026'da Eindhoven'daki Philips Stadion'da yüksek önem taşıyan bir UEFA Uluslar Ligi maçında Sırbistan'ı ağırlayacak. Bu dikkat çekici karşılaşma, grup sıralamasında kritik puanları almak isteyen Avrupa'nın üst düzey iki milli takımını karşı karşıya getiriyor.

GOAL, Philips Stadion'da yerinizi almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm önemli ayrıntıları sunuyor. Biletlerin nereden satın alınacağını, fiyat seçeneklerini ve rezervasyonunuzu bugün nasıl tamamlayabileceğinizi öğrenin.

Hollanda - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Hollanda - Sırbistan maçı Eindhoven'daki Philips Stadion'da başlayacak, ancak bu karşılaşma için resmî yayın bilgisi şu anda mevcut değil.

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UEFA Nations League A - Hafta 4
Philips Stadion

Hollanda - Sırbistan biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, Hollanda'nın iç sahadaki milli maçlarının birincil satışını yürüten Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (KNVB) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmî KNVB portalı, ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal değerli koltukları güvence altına almak için ilk başvurmanız gereken yerdir.

Resmî sitedeki ilanlar tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar tercih edilebilir.

Hollanda - Sırbistan biletleri ne kadar?

Resmî KNVB bilet satış portalında standart bilet fiyatları, kale arkası genel giriş için €35'ten başlıyor ve Philips Stadion'daki oturma kategorisine ile görüş açısına göre artıyor.

StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde ise ikincil piyasa bilet fiyatları şu anda koltuk başına €70'ten başlıyor; nihai fiyatlandırma anlık piyasa talebine ve mevcut envantere bağlı olarak değişiyor.

Hollanda - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Hollanda - Sırbistan form durumu

Hollanda, son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son sonucu, 30 Haziran'da Dünya Kupası'nda Fas ile oynadığı ve turnuvadaki serüvenini sona erdiren 1-1'lik beraberlik oldu. Bundan önce aynı turnuvada İsveç'i 5-1, Tunus'u 3-1 mağlup etti ve Japonya ile 2-2 berabere kaldı. Hollanda bu beş maçta 12 gol attı.

Sırbistan, son beş maçının ikisini kazandı ve üçünü kaybetti. Son maçı Meksika'ya 5-1 mağlubiyetle sonuçlandı, ayrıca Cabo Verde ve İspanya'ya da 3-0 kaybetti. Galibiyetlerini ise Suudi Arabistan ve Letonya karşısında, iki maçta da 2-1'lik skorlarla aldı. Sırbistan bu süreçte sekiz gol attı ve 14 gol yedi.

NED

NED - Form

SWE
K5-1
TUN
K1-3
MAR
K1-1
GER
B1-1
SER
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
5/5
SER

SER - Form

KSA
K2-1
CPV
K3-0
MEX
K5-1
GRE
K1-2
NED
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Hollanda - Sırbistan: Son karşılaşmalar

Kayda geçen tek maçta Hollanda, 11 Haziran 2006'daki Dünya Kupası'nda Sırbistan'ı 1-0 yendi. Bu tek karşılaşma, ikili rekabet verisinde Hollanda'ya kusursuz bir kayıt veriyor.

Kafa Kafaya

HollandaÇizimSırbistan
2
0
0
UEFA Nations League A
Sırbistan badge
Sırbistan
SER
1
Hollanda badge
Hollanda
NED
2
MS
Dünya Kupası
Sırbistan badge
Sırbistan
SER
0
Hollanda badge
Hollanda
NED
1
MS
3Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti1/2
Her iki takım da gol attı1/2


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