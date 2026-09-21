Hoffenheim, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Sinsheim'daki SNP Arena'da VfB Stuttgart'ı konuk ediyor.

İki takımın Mayıs 2026'daki son lig buluşması aynı statta nefes kesen bir 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Genel ikili rekabet verilerinde Stuttgart'ın hafif bir üstünlüğü bulunsa da Sinsheim'daki maçlar iki taraf için de düzenli olarak öngörülemez geçiyor.

Bırakın GOAL, Hoffenheim ile VfB Stuttgart arasındaki maç için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Hoffenheim - VfB Stuttgart maçı Sinsheim'daki SNP Arena'da başlayacak. Bölgenizdeki kesin başlangıç saati için yerel yayın akışınızı kontrol edin.

Bundesliga - Hafta 3 12 Eyl 2026 - 09:30 SNP Arena

Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga biletleri nasıl alınır?

12 Eylül 2026'daki Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga maçı için bilet almak istiyorsanız, iki temel seçeneğiniz var:

Resmi kulüp kanalları: Biletleri liste fiyatı üzerinden güvence altına almanın en güvenli yolu, maçın ev sahibi olan TSG Hoffenheim'ın Sinsheim'daki PreZero Arena'da oynanacak karşılaşma için resmi çevrimiçi bilet portalını doğrudan kullanmaktır. Deplasman taraftarları da ayrılan deplasman bileti satışları için VfB Stuttgart'ın resmi bilet mağazasını kontrol edebilir, ancak bunlar çoğu zaman resmi kulüp üyeliği gerektirir.

İkincil pazar ve toplayıcı platformlar: Resmi kontenjanlar tükenmişse, biletler StubHub gibi yeniden satış platformları ve karşılaştırma sitelerinde bulunabilir.

Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga biletleri ne kadar?

12 Eylül 2026'daki Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga maçı için bilet fiyatları; koltuk konumu, bilet kategorisi ve satın alımın resmi kulüp kanalları mı yoksa ikincil yeniden satış platformları mı üzerinden yapıldığına göre değişiyor:

Resmi liste fiyatlı biletler: Resmi kulüp kanalları üzerinden doğrudan alınan standart biletler, ayakta izleme alanı (Stehplatz) biletleri için genellikle yaklaşık £15 ila £20 'den başlıyor. Oturmalı tribün biletleri (Sitzplatz) ise sahaya ya da orta tribünlere ne kadar yakın olduğunuza bağlı olarak genel olarak £30 ile £70 arasında değişiyor.

İkincil pazar ve toplayıcı platformlar: Üçüncü taraf yeniden satış ve bilet toplayıcı platformlarında (StubHub gibi) fiyatlar talebe göre dalgalanıyor. İkincil pazardaki giriş seviyesi biletler şu anda yaklaşık £40 ila £85 'ten başlarken, premium ya da alt kat orta bölüm koltuklarda bilet başına fiyat £100 ila £150+ seviyesine çıkabiliyor.

Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Hoffenheim - VfB Stuttgart form durumu

Hoffenheim maça son beş karşılaşmasında aldığı üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgiyle çıkıyor. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta DFB-Pokal'da Erzgebirge Aue karşısında alınan 4-0'lık galibiyetti; bu ikna edici kupa zaferi, Tottenham Hotspur ile oynanan hazırlık maçındaki 2-2'lik beraberliğin ardından geldi. Hoffenheim sezon öncesinde daha önce Karlsruher SC'yi 3-0, Holstein Kiel'i ise 3-1 mağlup etmişti. Bu beş maçta Hoffenheim 12 gol atarken kalesinde sekiz gol gördü.

Stuttgart da maça üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgilik bir grafikle geliyor. Takımın son karşılaşması, 21 Ağustos'ta Hansa Rostock deplasmanında DFB-Pokal'da alınan 4-0'lık galibiyetti, ancak bu sonuç maç sırasında yaşanan sakatlıkların gölgesinde kaldı. Stuttgart, temmuz sonlarında Paris FC ile 2-2 berabere kaldı ve 15 Ağustos'taki hazırlık maçında Fulham'a 1-0 yenildi. Beş maçta 16 gol atan takım, sekiz gol de yedi; bu tablo Hoeness'in ekibinin savunmada açık verebildiğini gösteriyor.

Hoffenheim - VfB Stuttgart: Son karşılıklı maçlar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 2 Mayıs 2026'da oynandı ve Hoffenheim ile Stuttgart, Bundesliga maçında SNP Arena'da 3-3 berabere kaldı. Ondan önce, Aralık 2025'te Stuttgart'ta oynanan Bundesliga maçı golsüz sona ermişti. Taraflar arasındaki son beş Bundesliga karşılaşmasına bakıldığında, hiçbir takım net bir üstünlük kuramadı; kayıtlarda iki beraberlik, bir Stuttgart galibiyeti ve Şubat 2025'teki 1-1 ile Ekim 2024'teki 1-1 dahil iki beraberlik daha yer alıyor. Verilerdeki en son galibiyet Stuttgart'a ait; ekip, Mart 2024'te Sinsheim'da Hoffenheim'ı 3-0 mağlup etmişti.