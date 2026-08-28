Hoffenheim, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Sinsheim'daki SNP Arena'da VfB Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın Mayıs 2026'daki son lig karşılaşması, aynı statta nefes kesen bir 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Genel kafa kafaya istatistiklerde Stuttgart'ın az da olsa üstünlüğü bulunsa da, Sinsheim'daki maçlar iki taraf için de düzenli olarak öngörülemez geçiyor.

Bırakın GOAL, Hoffenheim ile VfB Stuttgart maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, onları nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Hoffenheim - VfB Stuttgart maçı Sinsheim'daki SNP Arena'da başlayacak. Bölgenizdeki kesin başlama saatini öğrenmek için yerel yayın akışlarını kontrol edin.

Bundesliga - Hafta 3 12 Eyl 2026 - 09:30 SNP Arena

Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga bileti nasıl alınır?

12 Eylül 2026'daki Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga maçı için bilet almak istiyorsanız, iki temel seçeneğiniz var:

Resmi kulüp kanalları: Biletleri liste fiyatı üzerinden almanın en güvenli yolu, ev sahibi ekip olarak maça Sinsheim'daki PreZero Arena'da ev sahipliği yapan TSG Hoffenheim'ın resmi çevrimiçi bilet portalı üzerinden doğrudan satın almaktır. Deplasman taraftarları da deplasman tribünü kontenjanı satışları için VfB Stuttgart'ın resmi bilet mağazasını kontrol edebilir, ancak bunlar çoğu zaman resmi kulüp üyeliği gerektirir.

İkincil pazar ve toplayıcı platformlar: Resmi kontenjanlar tükenirse, biletler StubHub gibi yeniden satış platformları ve karşılaştırma sitelerinde bulunabilir.

Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga biletleri ne kadar?

12 Eylül 2026'daki Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga maçı için bilet fiyatları; koltuk konumu, bilet kategorisi ve resmi kulüp kanalları ya da ikincil yeniden satış platformları üzerinden satın alıp almamanıza göre değişiklik gösterir:

Resmi liste fiyatındaki biletler: Resmi kulüp kanalları üzerinden doğrudan satın alınan standart biletler, ayakta izleme alanı (Stehplatz) biletleri için genellikle yaklaşık £15 ila £20 'den başlar. Oturmalı biletler (Sitzplatz) ise sahaya ya da orta tribünlere ne kadar yakın olduğunuza bağlı olarak genellikle £30 ile £70 arasında değişir.

İkincil pazar ve toplayıcı platformlar: Üçüncü taraf yeniden satış ve bilet toplayıcı platformlarında (StubHub gibi) fiyatlar talebe göre dalgalanır. İkincil pazardaki giriş seviyesi biletler şu anda yaklaşık £40 ila £85 'den başlarken, premium veya alt orta seviye merkez koltuklar bilet başına £100 ila £150+ seviyesine çıkabiliyor.

Hoffenheim - VfB Stuttgart Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Hoffenheim - VfB Stuttgart form durumu

Hoffenheim maça son beş karşılaşmasında aldığı üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle çıkıyor. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta DFB-Pokal'da Erzgebirge Aue karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetti; bu ikna edici kupa zaferi, Tottenham Hotspur ile oynanan hazırlık maçındaki 2-2'lik beraberliğin ardından geldi. Hoffenheim sezon öncesinin daha erken bölümünde Karlsruher SC'yi 3-0, Holstein Kiel'i ise 3-1 mağlup etti. Bu beş maçta Hoffenheim 12 gol attı ve kalesinde sekiz gol gördü.

Stuttgart da maça üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetlik bir seriyle geliyor. Takımın son karşılaşması, 21 Ağustos'ta Hansa Rostock deplasmanında alınan 4-0'lık DFB-Pokal galibiyetiydi, ancak bu sonuç maç sırasında yaşanan sakatlıkların gölgesinde kaldı. Stuttgart, temmuz sonlarında Paris FC ile 2-2 berabere kalırken 15 Ağustos'taki hazırlık maçında Fulham'a 1-0 kaybetti. Beş maçta 16 gol attılar ancak sekiz gol yediler; bu tablo, Hoeness'in takımının savunmada açık verebildiğini gösteriyor.

Hoffenheim - VfB Stuttgart: Son kafa kafaya rekor

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 2 Mayıs 2026'da oynandı ve Hoffenheim ile Stuttgart Bundesliga mücadelesinde SNP Arena'da 3-3 berabere kaldı. Ondan önce, Aralık 2025'te Stuttgart'ta oynanan Bundesliga maçı golsüz sona ermişti. Taraflar arasındaki son beş Bundesliga karşılaşmasında iki ekipten hiçbiri üstünlük kuramadı; kayıtlarda iki beraberlik, bir Stuttgart galibiyeti ve Şubat 2025'teki 1-1 ile Ekim 2024'teki 1-1 dahil iki beraberlik daha yer alıyor. Veri setindeki son galibiyet Stuttgart'a ait; ekip Mart 2024'te Sinsheim'da Hoffenheim'ı 3-0 mağlup etti.