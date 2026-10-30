24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Bundesliga
team-logoHoffenheim
SNP Arena
team-logoSchalke 04
Book Hoffenheim vs Schalke 04 Tickets
GOAL-e
Yardımcı:

Hoffenheim-Schalke 04 maçı için bilet nasıl alınır? Bundesliga bilet fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Hoffenheim
Schalke 04
Bundesliga

Hoffenheim, Bundesliga'da Schalke 04 ile karşılaşıyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Hoffenheim, 8 Kasım 2026 Pazar günü Schalke 04'ü Sinsheim'daki SNP Arena'da ağırlayacak.

İki takım arasındaki maçlarda Hoffenheim'ın 14, Schalke 04'ün ise 9 galibiyeti bulunuyor. 7 karşılaşma da berabere bitti. Hoffenheim, Schalke'ye karşı oynadığı son üç resmî maçı kazandı. Bunlar arasında 2022-23 sezonundaki 2-0'lık lig galibiyeti ve 3-0'lık DFB-Pokal galibiyeti de yer alıyor.

GOAL, Hoffenheim-Schalke 04 maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Hoffenheim-Schalke 04 Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Hoffenheim-Schalke 04 maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Sinsheim'daki SNP Arena'da başlayacak.

crest
Bundesliga - Hafta 9
SNP Arena

Hoffenheim-Schalke 04 Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

TSG Hoffenheim ile FC Schalke 04 arasındaki Bundesliga maçına bilet almak isteyen taraftarların, bilet durumuna ve tercihlerine göre genellikle birkaç temel seçeneği bulunuyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Hoffenheim (ev sahibi taraftarlar): Hoffenheim maça Sinsheim'daki PreZero Arena'da ev sahipliği yapacağı için biletler doğrudan TSG Hoffenheim'ın resmî çevrim içi bilet mağazasından aranabilir. İç saha maçlarında biletler, genel satışa çıkmadan önce genellikle kulüp üyelerine öncelikli olarak sunulur.
  • Schalke 04 (deplasman taraftarları): Deplasman taraftarlarına ayrılan tribünlerde oturmak isteyenler, FC Schalke 04'ün S04 Ticketshop'unu kontrol etmeli. Deplasman kontenjanındaki biletler önce kulüp üyelerine sunulur.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında çoğu zaman bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçlarının biletlerini alıp satmasına imkân tanır.

Hoffenheim-Schalke 04 Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

TSG Hoffenheim ile FC Schalke 04 arasındaki Bundesliga maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî kategorilerine ve ikincil piyasadaki güncel ilanlara göre şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Kategorie 3 (S1 ve S2 blokları): Standart yetişkin biletleri yaklaşık 18,00 €dan, çocuk biletleri ise yaklaşık 15,00 €dan başlıyor.
  • Familienblock (U ve V blokları): Aile bölümündeki biletler yetişkinler için yaklaşık 29,00 €, çocuklar için 18,00 €.
  • Kategorie 2B (R ve T blokları): Standart kategorideki koltuklar yetişkinler için yaklaşık 37,00 €, çocuklar için 21,00 €.
  • Kategorie 2A (B-F ve O-Q blokları): Orta kategorideki koltuklar yetişkinler için yaklaşık 52,00 €, çocuklar için 39,00 €.
  • Kategorie 1B (I ve N blokları): Alt ve üst tribünlerin düz bölümlerindeki premium koltuklar yetişkinler için 80,00 €, çocuklar için 39,00 €.
  • Kategorie 1A (J-M blokları): Ana tribünün merkezindeki seçkin koltuklar yetişkinler için 90,00 € (indirimli biletler yaklaşık 88,00 €), çocuklar için ise 39,00 €.
  • Tekerlekli sandalye kullanıcıları ve refakatçileri: Erişilebilir koltukların fiyatı 18,00 €.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

  • En uygun fiyatlı / üst tribün ilanları: Üst tribün veya köşe bölümlerindeki biletler yaklaşık 30,00 € ile 40,00 € arasında başlıyor.
  • Uzun kenardaki standart koltuklar: Taç çizgisi boyunca uzanan bölümlerdeki biletler, bloğa ve sahaya yakınlığa göre genellikle 75,00 € ile 150,00 € arasında değişiyor.
  • Premium koltuklar ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Yoğun talep gören merkezî koltukların veya ağırlama paketlerinin fiyatları, piyasa talebine göre 170,00 €dan başlayıp 350,00 €yu aşabiliyor.

Hoffenheim-Schalke 04 Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Hoffenheim ve Schalke 04'ün form durumu

Hoffenheim, son beş resmî maçında yalnızca bir galibiyet alıp dört kez yenilerek bu karşılaşmaya formsuz geliyor. Bu süreçteki tek galibiyeti, VfB Stuttgart karşısında Bundesliga'da aldığı 2-1'lik sonuçtu. Ardından Paderborn'a, Avrupa Ligi'nde OFI Crete'e, Borussia Dortmund'a ve FC Köln'e yenildi. Hoffenheim bu beş maçta sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Bu tablo, takımın savunmada istikrar bulmakta zorlandığını gösteriyor.

Schalke 04 ise bu maç öncesinde daha olumlu bir durumda. Son beş karşılaşmasının üçünde yenilgi yaşamadı; Bundesliga'da hem Bayern Münih hem de Elversberg ile 0-0 berabere kaldı ve Union Berlin deplasmanında 3-1 kazandı. Oberhausen ve Austria Lustenau karşısındaki iki hazırlık maçı galibiyeti de, lig sonuçları dalgalı olsa bile Muslic yönetiminde özgüvenin arttığına işaret eden bu seriyi tamamlıyor.

TSG

TSG - Form

BJK
K2-3
BMG
K1-2
OL
K3-0
B04
K3-0
HSK
K1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
S04

S04 - Form

LUS
K0-1
SCF
K2-1
M05
K0-1
KOE
B0-0
DOD
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
2/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Hoffenheim-Schalke 04: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son Nisan 2023'te karşılaştı. Hoffenheim, SNP Arena'daki Bundesliga maçında Schalke'yi 2-0 yendi. Aralarındaki son beş karşılaşmada Hoffenheim, Schalke'nin bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle daha iyi bir performans gösterdi; bu maçlardan biri de DFB-Pokal'da Hoffenheim'ın lehine sonuçlandı. Beş maçta toplam 24 gol atılması, bu eşleşmenin geçmişte açık ve bol gollü karşılaşmalara sahne olduğunu gösteriyor.

Kafa Kafaya

HoffenheimÇizimSchalke 04
4
0
1
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
MS
DFB Kupası
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
5
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
MS
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
MS
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
MS
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
4
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
MS
14Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı2/5

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin