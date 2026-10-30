Hoffenheim, 8 Kasım 2026 Pazar günü Schalke 04'ü Sinsheim'daki SNP Arena'da ağırlayacak.

İki takım arasındaki maçlarda Hoffenheim'ın 14, Schalke 04'ün ise 9 galibiyeti bulunuyor. 7 karşılaşma da berabere bitti. Hoffenheim, Schalke'ye karşı oynadığı son üç resmî maçı kazandı. Bunlar arasında 2022-23 sezonundaki 2-0'lık lig galibiyeti ve 3-0'lık DFB-Pokal galibiyeti de yer alıyor.

GOAL, Hoffenheim-Schalke 04 maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Hoffenheim-Schalke 04 Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Hoffenheim-Schalke 04 maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Sinsheim'daki SNP Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 9 8 Kas 2026 - 13:30 SNP Arena

Hoffenheim-Schalke 04 Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

TSG Hoffenheim ile FC Schalke 04 arasındaki Bundesliga maçına bilet almak isteyen taraftarların, bilet durumuna ve tercihlerine göre genellikle birkaç temel seçeneği bulunuyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Hoffenheim (ev sahibi taraftarlar): Hoffenheim maça Sinsheim'daki PreZero Arena'da ev sahipliği yapacağı için biletler doğrudan TSG Hoffenheim'ın resmî çevrim içi bilet mağazasından aranabilir. İç saha maçlarında biletler, genel satışa çıkmadan önce genellikle kulüp üyelerine öncelikli olarak sunulur.

Hoffenheim maça Sinsheim'daki PreZero Arena'da ev sahipliği yapacağı için biletler doğrudan TSG Hoffenheim'ın resmî çevrim içi bilet mağazasından aranabilir. İç saha maçlarında biletler, genel satışa çıkmadan önce genellikle kulüp üyelerine öncelikli olarak sunulur. Schalke 04 (deplasman taraftarları): Deplasman taraftarlarına ayrılan tribünlerde oturmak isteyenler, FC Schalke 04'ün S04 Ticketshop'unu kontrol etmeli. Deplasman kontenjanındaki biletler önce kulüp üyelerine sunulur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında çoğu zaman bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçlarının biletlerini alıp satmasına imkân tanır.

Hoffenheim-Schalke 04 Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

TSG Hoffenheim ile FC Schalke 04 arasındaki Bundesliga maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî kategorilerine ve ikincil piyasadaki güncel ilanlara göre şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kategorie 3 (S1 ve S2 blokları): Standart yetişkin biletleri yaklaşık 18,00 € dan, çocuk biletleri ise yaklaşık 15,00 € dan başlıyor.

Standart yetişkin biletleri yaklaşık dan, çocuk biletleri ise yaklaşık dan başlıyor. Familienblock (U ve V blokları): Aile bölümündeki biletler yetişkinler için yaklaşık 29,00 € , çocuklar için 18,00 € .

Aile bölümündeki biletler yetişkinler için yaklaşık , çocuklar için . Kategorie 2B (R ve T blokları): Standart kategorideki koltuklar yetişkinler için yaklaşık 37,00 € , çocuklar için 21,00 € .

Standart kategorideki koltuklar yetişkinler için yaklaşık , çocuklar için . Kategorie 2A (B-F ve O-Q blokları): Orta kategorideki koltuklar yetişkinler için yaklaşık 52,00 € , çocuklar için 39,00 € .

Orta kategorideki koltuklar yetişkinler için yaklaşık , çocuklar için . Kategorie 1B (I ve N blokları): Alt ve üst tribünlerin düz bölümlerindeki premium koltuklar yetişkinler için 80,00 € , çocuklar için 39,00 € .

Alt ve üst tribünlerin düz bölümlerindeki premium koltuklar yetişkinler için , çocuklar için . Kategorie 1A (J-M blokları): Ana tribünün merkezindeki seçkin koltuklar yetişkinler için 90,00 € (indirimli biletler yaklaşık 88,00 € ), çocuklar için ise 39,00 € .

Ana tribünün merkezindeki seçkin koltuklar yetişkinler için (indirimli biletler yaklaşık ), çocuklar için ise . Tekerlekli sandalye kullanıcıları ve refakatçileri: Erişilebilir koltukların fiyatı 18,00 €.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

En uygun fiyatlı / üst tribün ilanları: Üst tribün veya köşe bölümlerindeki biletler yaklaşık 30,00 € ile 40,00 € arasında başlıyor.

Üst tribün veya köşe bölümlerindeki biletler yaklaşık arasında başlıyor. Uzun kenardaki standart koltuklar: Taç çizgisi boyunca uzanan bölümlerdeki biletler, bloğa ve sahaya yakınlığa göre genellikle 75,00 € ile 150,00 € arasında değişiyor.

Taç çizgisi boyunca uzanan bölümlerdeki biletler, bloğa ve sahaya yakınlığa göre genellikle arasında değişiyor. Premium koltuklar ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Yoğun talep gören merkezî koltukların veya ağırlama paketlerinin fiyatları, piyasa talebine göre 170,00 €dan başlayıp 350,00 €yu aşabiliyor.

Hoffenheim-Schalke 04 Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Hoffenheim ve Schalke 04'ün form durumu

Hoffenheim, son beş resmî maçında yalnızca bir galibiyet alıp dört kez yenilerek bu karşılaşmaya formsuz geliyor. Bu süreçteki tek galibiyeti, VfB Stuttgart karşısında Bundesliga'da aldığı 2-1'lik sonuçtu. Ardından Paderborn'a, Avrupa Ligi'nde OFI Crete'e, Borussia Dortmund'a ve FC Köln'e yenildi. Hoffenheim bu beş maçta sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Bu tablo, takımın savunmada istikrar bulmakta zorlandığını gösteriyor.

Schalke 04 ise bu maç öncesinde daha olumlu bir durumda. Son beş karşılaşmasının üçünde yenilgi yaşamadı; Bundesliga'da hem Bayern Münih hem de Elversberg ile 0-0 berabere kaldı ve Union Berlin deplasmanında 3-1 kazandı. Oberhausen ve Austria Lustenau karşısındaki iki hazırlık maçı galibiyeti de, lig sonuçları dalgalı olsa bile Muslic yönetiminde özgüvenin arttığına işaret eden bu seriyi tamamlıyor.

Hoffenheim-Schalke 04: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son Nisan 2023'te karşılaştı. Hoffenheim, SNP Arena'daki Bundesliga maçında Schalke'yi 2-0 yendi. Aralarındaki son beş karşılaşmada Hoffenheim, Schalke'nin bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle daha iyi bir performans gösterdi; bu maçlardan biri de DFB-Pokal'da Hoffenheim'ın lehine sonuçlandı. Beş maçta toplam 24 gol atılması, bu eşleşmenin geçmişte açık ve bol gollü karşılaşmalara sahne olduğunu gösteriyor.