Hoffenheim, 13 Aralık 2026 Pazar günü Bayern Münih'i Sinsheim'daki SNP Arena'da ağırlayacak.

İki takımın 8 Şubat 2026'da Allianz Arena'da oynadığı son maçta Bayern, hücumdaki üstün performansıyla Hoffenheim'ı rahat bir şekilde 5-1 mağlup etti. Hoffenheim'ın Bayern karşısındaki yakın dönemde elde ettiği en dikkat çekici başarı ise 2023-24 sezonunun son haftasında aldığı 4-2'lik çarpıcı galibiyetti.

Hoffenheim-Bayern Münih maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Hoffenheim-Bayern Münih Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Hoffenheim-Bayern Münih maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Sinsheim'daki SNP Arena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 13 13 Ara 2026 - 11:30 SNP Arena

Hoffenheim-Bayern Münih Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Hoffenheim-Bayern Münih Bundesliga maçının biletlerini satın almak için seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

TSG Hoffenheim resmî bilet satış sitesi: Sinsheim'da oynanan maçlar için Hoffenheim'ın çevrim içi bilet mağazasını kontrol edebilirsiniz. Kulüp genellikle kalan koltukları genel satışa açmadan önce üyelerine ön satış imkânı sunuyor.

Sinsheim'da oynanan maçlar için Hoffenheim'ın çevrim içi bilet mağazasını kontrol edebilirsiniz. Kulüp genellikle kalan koltukları genel satışa açmadan önce üyelerine ön satış imkânı sunuyor. FC Bayern resmî bilet satış sitesi ve bilet değişim platformu: Münih'te oynanan Bayern-Hoffenheim gibi yoğun ilgi gören maçların biletleri, ilk satıştaki çekilişler yoluyla genellikle hızla tükeniyor. Ancak kulüp üyeleri, maç yaklaştığında kombine sahiplerinin ve diğer üyelerin biletlerini nominal fiyatından güvenli şekilde yeniden sattığı resmî FC Bayern bilet değişim platformuna erişebiliyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Hoffenheim-Bayern Münih Bundesliga biletlerinin fiyatı ne kadar?

Hoffenheim-Bayern Münih Bundesliga maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart 2. kategori koltuklar (üst kat/uzun kenar tribünleri): Fiyatlar genellikle yaklaşık 35 ila 70 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında değişiyor. Standart 1. kategori koltuklar (uzun kenar alt kat tribünleri): Fiyatlar genellikle 75 ila 80 avro arasında.

Fiyatlar genellikle arasında. Ayakta seyir alanları (Stehplatz): Fiyatlar genellikle 15 ila 20 avro civarında.

Fiyatlar genellikle civarında. VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle 300 ila 800 avro ve üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Standart / kale arkası biletleri: Fiyatlar genellikle 110 ila 135 avro civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Uzun kenar ve alt kattaki premium biletler: Fiyatlar 250 ila 500 avro ve üzerine çıkıyor.

Fiyatlar çıkıyor. Talebin zirve yaptığı dönemlerde yeniden satış: Ortalama fiyat kolaylıkla 450 ila 600 avro ve üzerine ulaşabiliyor.

Hoffenheim-Bayern Münih Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Hoffenheim ve Bayern Münih'in form durumu

Hoffenheim, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Bundesliga'da Schalke'yi 2-1 yenen ekip, bu süreçte Bayer Leverkusen karşısında da 3-0'lık galibiyet elde etti. Ancak Werder Bremen ve Holstein Kiel karşısında üst üste alınan yenilgiler, sonuncusu Almanya Kupası'nda penaltılarla olmak üzere, istikrarsızlığın hâlâ sorun olduğunu gösteriyor. Hoffenheim bu beş maçta yedi gol atıp beş gol yedi.

Bayern Münih, son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Son maçında Bundesliga'da Mainz'ı deplasmanda 2-1 yenen Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde de Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti. Bu süreçte puan kaybettiği tek maç, Borussia Dortmund deplasmanındaki 2-2'lik beraberlikti. Bayern'in söz konusu beş maçta 13 gol atıp altı gol yemesi, hücumdaki üretkenliğini ortaya koyuyor.

Hoffenheim-Bayern Münih: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Şubat 2026'da karşılaştı ve Bayern Münih, Hoffenheim'ı Münih'te 5-1 yendi. Aralarındaki son beş maçın dördünü Bayern, birini ise Hoffenheim kazandı. Hoffenheim'ın galibiyeti, Mayıs 2024'te sahasında aldığı 4-2'lik sonuçtu. Bu beş maçta Bayern 18, Hoffenheim ise sekiz gol attı.