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Hoffenheim - Bayer Leverkusen biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Hoffenheim
Bayer Leverkusen
Bundesliga

Hoffenheim, Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Hoffenheim, 25 Ekim 2026 Pazar günü Sinsheim'daki SNP Arena'da Bayer Leverkusen'i ağırlıyor.

Tarihsel olarak bu rekabette üstün taraf Bayer 04 Leverkusen. İki takım arasında daha önce oynanan 36 karşılaşmada Leverkusen 21 galibiyet alırken, Hoffenheim 9 kez kazandı. Bu iki ekip arasındaki maçlar geleneksel olarak tempolu ve gollü geçiyor; maç başına 3'ün üzerinde gol ortalaması yakalanırken, iki takım da düzenli olarak skor üretiyor.

GOAL, Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizin için derledi.

Hoffenheim - Bayer Leverkusen Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçı, 25 Ekim 2026 Pazar günü Sinsheim'daki SNP Arena'da başlayacak.

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Bundesliga - Hafta 7
SNP Arena

Hoffenheim - Bayer Leverkusen Bundesliga biletleri nasıl alınır?

İşte TSG 1899 Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen Bundesliga maçının PreZero Arena'da (SNP Arena) biletlerini almak için başlıca seçenekler:

1. Resmî TSG Hoffenheim Bilet Mağazası

  • Kulüp internet sitesi: En doğrudan seçenek, bileti doğrudan TSG Hoffenheim'ın resmî çevrim içi bilet portalı üzerinden satın almak.
  • Üye önceliği: Resmî kulüp üyeleri, kalan biletler genel satışa açılmadan önce öncelikli erken erişim hakkı elde eder.

2. Resmî deplasman kontenjanı (Bayer Leverkusen taraftarları)

  • Deplasman tribünü: Leverkusen'i destekleyen taraftarlar, ayrılan deplasman tribünü biletlerini doğrudan resmî Bayer 04 Leverkusen Bilet Mağazası üzerinden satın alabilir.

3. İkincil bilet pazarları

  • İkincil bilet platformları: Resmî kulüp seçenekleri tamamen tükenirse, genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, birincil kontenjanlar tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Hoffenheim - Bayer Leverkusen Bundesliga biletleri ne kadar?

TSG 1899 Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen maçının PreZero Arena'daki (SNP Arena) bilet fiyatları, oturma kategorisine ve yaş/indirim durumuna göre değişiklik gösteriyor:

1. Resmî kulüp biletleri (liste fiyatı)

  • Ayakta izleme biletleri (Stehplätze / Deplasman blokları G1 & G2):
    • Tam fiyat: €15 - €18
    • İndirimli fiyat: €12 - €17
  • Aile tribünü oturma yerleri (U & V blokları):
    • Çocuklar (14 yaşa kadar): €12 - €20
    • Yetişkin paketleri: €30 - €45
  • Standart oturmalı biletler (Sitzplätze):
    • Kategori 2 / Köşeler ve üst kat: €30 - €65
    • Kategori 1 / Ana tribün ve uzun kenar alt kat: €65 - €115+
  • VIP ve kurumsal ağırlama:
    • Fiyatlar, lounge erişimi ve ikram paketine bağlı olarak kişi başı €100 - €250+ arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

Resmî biletler kulübün birincil satış kanallarında tükenirse, StubHubgibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre listeler:

  • Ayakta / Genel giriş: Yaklaşık €33 - €55'ten başlar
  • Rezerve oturmalı biletler: Talep ve koltuk konumuna bağlı olarak €70 - €200+ arasında değişir.

Hoffenheim - Bayer Leverkusen Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Hoffenheim - Bayer Leverkusen form durumu

Hoffenheim, son beş resmî maçının birini kazanıp dördünü kaybetti ve bu seri, Ilzer'i bekleyen görevin zorluk derecesini ortaya koyuyor. Son maçlarında Bundesliga'da Paderborn'a deplasmanda 3-1 yenildiler, ayrıca Avrupa Ligi'nde OFI Crete'e de 2-0 kaybettiler. VfB Stuttgart'a karşı iç sahada alınan 2-1'lik galibiyet, bu süreçteki tek olumlu sonuç oldu. Hoffenheim bu beş maçta yedi gol attı ve 11 gol yedi.

Leverkusen ise daha ikna edici bir son dönem performansı ortaya koydu; son beş maçının üçünü kazandı ve sadece birini kaybetti. En dikkat çeken sonuç, Union Berlin karşısındaki 4-0'lık galibiyetti ve bunun ardından son maçta RB Leipzig'e karşı 2-0 kazandılar. Bu serideki tek yenilgileri, dizinin başında Elversberg karşısında aldıkları 3-2'lik mağlubiyet oldu. Leverkusen bu beş maçta dokuz gol attı ve beş gol yedi.

TSG

TSG - Form

KOE
K3-2
BVB
K2-3
VFB
K2-1
OFI
K2-0
SCP
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
B04

B04 - Form

ELV
K3-2
FCU
K4-0
FCA
B2-2
CEL
K2-0
RBL
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Hoffenheim - Bayer Leverkusen: Son karşılaşmalardaki tablo

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 17 Ocak 2026'da oynandı ve Hoffenheim, Bundesliga'da sahasında 1-0 kazandı. Son beş karşılaşmada Leverkusen, Hoffenheim'ın iki galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda, ancak TSG'nin SNP Arena'da rakibinden puan alabilecek kapasiteyi gösterdiği de görüldü.

Kafa Kafaya

HoffenheimÇizimBayer Leverkusen
2
0
3
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
0
MS
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
MS
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
MS
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
4
MS
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
MS
6Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

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