Hırvatistan, İngiltere ve Çekya'nın da yer aldığı A Ligi, A3 Grubu kampanyası kapsamında 6 Ekim Salı günü Split'teki Poljud Stadyumu'nda son dünya şampiyonu İspanya'yı ağırlayacak. Bu maç, İspanya'nın Hırvatistan'ı Sevilla'da ağırlamasıyla başlayan çift ayaklı eşleşmenin rövanşı niteliğinde. Söz konusu karşılaşmanın biletleri, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası zaferinin ardından neredeyse anında tükenmişti.

GOAL şu anda Hırvatistan - İspanya bileti almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere sizin için derledi.

Hırvatistan - İspanya UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Hırvatistan - İspanya maçı Split'teki Stadion Poljud'da başlayacak ancak bu karşılaşmaya ilişkin resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil.

UEFA Nations League A - Hafta 4 6 Eki 2026 - 14:45 Stadion Poljud

Hırvatistan - İspanya biletleri nereden alınır?

Bu karşılaşmanın biletleri ilk olarak Hırvat Futbol Federasyonu'nun (HNS) resmî bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor. HNS genellikle iç saha maçlarının satışını maç gününden yaklaşık 20 gün önce açtığı için resmî biletler henüz genel satışta değil.

Bu karşılaşma için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta şöyle:

Resmî genel satış - HNS kanalları üzerinden maç gününden yaklaşık 20 gün önce başlaması bekleniyor

Dünya şampiyonu etkisi - İspanya'nın 2026 Dünya Kupası zaferi, bu grubun tamamında olağanüstü bir ilgi yarattı ve Sevilla'daki ilk maç şimdiden tükendi

İkincil pazar - Ticombo resmî sitedeki listelemeler tükendiyse başvurabileceğiniz yer

Sevilla'daki ilk maçın ne kadar hızlı tükendiği göz önüne alındığında, bu karşılaşma için de erken rezervasyon şiddetle tavsiye ediliyor.

Hırvatistan - İspanya biletleri ne kadar?

Genel satışın, federasyonun olağan takvimine göre maç gününe daha yakın bir tarihte, genellikle yaklaşık 20 gün kala başlaması beklendiğinden, HNS üzerinden resmî fiyatlandırma henüz doğrulanmadı.

Ticombo, resmî sitedeki listelemeler tükendiyse veya mevcut değilse ya da resmî satışlar henüz başlamamışken başvurabileceğiniz yer. Bu karşılaşma için mevcut listelemeler şu anda yaklaşık 199 €'dan başlıyor; bu da son dünya şampiyonu olarak sahaya çıkan bir İspanya takımına yönelik güçlü talebi yansıtıyor.

Dünya şampiyonunun yer aldığı her maçta olduğu gibi, maç günü yaklaştıkça ve resmî satış açıldıkça fiyatlar hızla değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız koltuğunuzu erkenden ayırtmak genellikle daha güvenli seçenektir.

Hırvatistan - İspanya UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Hırvatistan - İspanya form durumu

Hırvatistan son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi aldı; bu süreçte altı gol atıp yedi gol yedi. Takımın son maçı, Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'e karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet oldu. Bu serinin daha önceki bölümünde deplasmanda Gana'yı 2-1 ve Panama'yı 1-0 mağlup eden Hırvatistan, grup aşamasında ise İngiltere'ye 4-2 kaybetti.

İspanya'nın son beş maçı beşte beş galibiyetle sonuçlandı; takım dokuz gol atarken iki gol yedi. Son sonuç, Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı alınan 1-0'lık galibiyetti. Bu seri ayrıca Fransa, Belçika, Portekiz ve Avusturya galibiyetlerini de içerdi; İspanya bu beş maçta iki kez kalesini gole kapattı.

Hırvatistan - İspanya: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki en son karşılaşma Euro 2024'te oynandı ve İspanya 3-0 kazandı. Ondan önce iki takım, Haziran 2023'te Hırvatistan'da oynanan bir Uluslar Ligi maçında 0-0 berabere kaldı. Son beş karşılaşmanın genelinde daha güçlü istatistik İspanya'ya ait; İspanya'nın üç galibiyetine karşılık Hırvatistan'ın bir galibiyeti ve bir beraberlik var. Eylül 2018'de İspanya'nın aldığı 6-0'lık galibiyet, bu veri setindeki en farklı sonuç olarak öne çıkıyor.



