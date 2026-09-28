Hırvatistan ile İngiltere, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ve Çekya'nın da yer aldığı zorlu A Ligi A3 Grubu programı kapsamında iki kez karşı karşıya gelecek. Rijeka'da 3 Ekim'de oynanacak ilk maç, geçen sezon Fransa'ya karşı oynanan çeyrek finalde yaşanan seyirci olaylarının ardından UEFA'nın Hırvatistan'a verdiği ceza nedeniyle tamamen seyircisiz oynanacak, bu nedenle bu karşılaşma için genel satış bileti bulunmuyor.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere şu anda Wembley'de oynanacak maç için Hırvatistan - İngiltere biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Hırvatistan - İngiltere UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Hırvatistan - İngiltere maçı, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü yerel saatle 18.00'de Rijeka'daki Stadion Rujevica'da başlayacak. Bu karşılaşmanın resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil.

UEFA Nations League A - Hafta 3 3 Eki 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

Hırvatistan - İngiltere biletleri nereden alınır?

3 Ekim'deki Rijeka maçında genel satış bileti bulunmuyor, çünkü karşılaşma Hırvatistan'ın UEFA cezası kapsamında seyircisiz oynanacak. Bu sezon bu iki takımı sahada izlemek isteyenlerin bunun yerine 12 Kasım'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak maça yönelmesi gerekiyor.

Wembley'deki rövanşın biletleri ilk olarak resmî England Football biletleme portalı üzerinden satışa sunuluyor; öncelik genellikle İngiltere Supporters Travel Club üyelerine ve FA bağlantılı sezonluk bilet sahiplerine veriliyor, ardından kalan kontenjan genel satışa açılıyor.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta şöyle:

3 Ekim maçı (Rijeka) – resmî ya da ikinci el fark etmeksizin genel satış bileti olmadan seyircisiz oynanacak

Resmî genel satış (Wembley) – üye öncelik dönemleri sona erdikten sonra, genellikle maç gününe daha yakın bir tarihte açılır

Garantili transferler – Ticombo'daki her satın alma, doğrulanmış çeşitli satıcılardan temin edilir

İkincil pazar – resmî sitedeki listeler tükenirse başvurulacak yer Ticombo'dur

Bu maçın profili göz önüne alındığında, genel satış açıldıktan sonra Wembley ayağı için erken rezervasyon öneriliyor.

Hırvatistan - İngiltere biletleri ne kadar?

Rijeka'da 3 Ekim'de oynanacak maç için, karşılaşma tamamen seyirciye kapalı olduğu için resmî ya da ikincil pazar fiyatlandırması bulunmuyor.

Wembley'deki maçın resmî fiyatları England Football biletleme portalı üzerinden belirleniyor; standart koltuklardan premium oturma alanlarına kadar tüm seçenekler, kontenjan sürdüğü sürece liste fiyatıyla satışa sunuluyor. Wembley'de oynanan önceki İngiltere Uluslar Ligi maçlarında resmî fiyatlar yaklaşık £40'tan başlıyordu.

Ticombo, resmî sitedeki listeler tükenmişse başvurulacak yerdir; bu profildeki bir maç için ikincil pazar fiyatları, listeler erişilebilir hâle geldiğinde üst tribün koltuklarında genellikle yaklaşık £45 ile £60 arasında başlar.

Yüksek talep gören her millî maçta olduğu gibi, fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir; bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız yerinizi erkenden ayırtmak genellikle daha güvenli seçenektir.

Hırvatistan - İngiltere UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Hırvatistan - İngiltere form durumu

Hırvatistan son beş maçının üçünü kazanıp ikisini kaybetti; bu süreçte yedi gol atıp dokuz gol yedi. Takımın son karşılaşması, Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'e karşı alınan 2-1'lik yenilgiydi. Bu serinin daha önceki bölümünde Gana'yı 2-1, Panama'yı ise 1-0 yendi, ancak grup aşamasında İngiltere'ye 4-2 mağlup oldu.

İngiltere'nin son beş maçında dört galibiyet ve bir yenilgi geldi; takım bu süreçte 14 gol atıp yedi gol yedi. Son sonuç, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'ya karşı alınan 6-4'lük galibiyetti. Bu serideki tek yenilgi, İngiltere'yi yarı final aşamasında eleyen Arjantin'e karşı geldi. İngiltere ayrıca bu süreçte Norveç, Meksika ve DR Kongo'yu da mağlup etti.

Hırvatistan - İngiltere: Son maçlardaki ikili rekabet

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 2026 Dünya Kupası grup aşamasında oynandı ve İngiltere 4-2 kazandı. Ondan önce İngiltere, Euro 2020'de Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Son beş kafa kafaya maçta daha güçlü tablo İngiltere'nin elinde; bu veri setindeki tek yenilgisi, Hırvatistan'ın 2-1 kazandığı 2018 Dünya Kupası yarı finalinde geldi. Bu beş karşılaşma arasında ayrıca 2018-19 UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan 2-1'lik İngiltere galibiyeti ve 0-0'lık beraberlik de yer alıyor.