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UEFA Nations League A
team-logoHırvatistan
Opus Arena
team-logoÇek Cumhuriyeti
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Hırvatistan-Çekya maçı biletleri nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Hırvatistan
Çek Cumhuriyeti

2026 uluslararası futbol takvimi sona ermeden Hırvatistan'ı sahada izleme fırsatını kaçırmayın.

Hırvatistan, 2026 yılındaki millî maç programını ve UEFA Uluslar Ligi grup aşaması fikstürünü 15 Kasım Pazar günü Osijek'te Çekya'yı ağırlayarak tamamlayacak. Luka Modric, Ivan Perisic ve takım arkadaşlarını sahada izlemek istiyorsanız maç biletinizi bugün alabilirsiniz.

GOAL, Hırvatistan-Çekya UEFA Uluslar Ligi maçı için bilet fiyatları, biletlerin bulunabilirliği ve satın alınabilecek en iyi yerler dâhil, bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Hırvatistan-Çekya UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Hırvatistan-Çekya maçı, 15 Kasım Pazar günü Osijek'teki Opus Arena'da oynanacak. Başlama saati 20.45 (CET) olarak planlanıyor.

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UEFA Nations League A - Hafta 6
Opus Arena

Hırvatistan-Çekya UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Hırvatistan-Çekya UEFA Uluslar Ligi maçının resmî biletleri yalnızca Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun (HNS) bilet portalı üzerinden satışa sunuluyor.

Federasyonlar genellikle bilet satışını maç gününden 4-6 hafta önce başlatır. İlk etapta kayıtlı taraftar kulübü üyelerine veya federasyon kartı sahiplerine öncelikli satış hakkı tanınır. Kalan biletler ise maçtan yaklaşık 2-3 hafta önce genel satışa çıkarılır.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet devirleri: StubHub, tüm bilet devirlerini ve satın alma işlemlerini TixProtect adlı güvenlik programıyla koruyor. Bu program, biletlerinizin zamanında elinize ulaşmasını ve etkinlikte geçerli olmasını garanti ediyor; aksi takdirde ödediğiniz tutarın %100'ü iade ediliyor.

Hırvatistan-Çekya UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Hırvatistan-Çekya UEFA Uluslar Ligi maçının resmî biletleri, kategoriye ve stadyumdaki bölüme bağlı olarak standart koltuklar için 40-95 avro ve üzeri fiyatlardan satılıyor. Kategorilere göre fiyatlar şöyle:

  • Kategori 3 / Kale arkası: Genellikle 40-80 avro arasında fiyatlandırılan bu alanlar, stadyumun en uygun fiyatlı bölümleri. Kalelerin arkasındaki tribünlerde yer alıyor ve genellikle ev sahibi takımın en coşkulu taraftarlarını veya deplasman taraftarlarına ayrılan blokları ağırlıyor.
  • Kategori 2 / Köşeler ve yan tribünlerin üst sıraları: Stadyumun köşelerinde veya yan tribünlerin üst sıralarında yer alıyor. Bu bölümlerdeki biletlerin normal satış fiyatı genellikle 50-100 avro arasında değişiyor.
  • Kategori 1 / Yan tribünlerdeki standart koltuklar ve alt kademe: Taç çizgileri boyunca, orta saha çizgisine en yakın konumdaki merkezi koltuk seçenekleri. Sahaya en net görüşü sunan bu biletlerin başlangıç fiyatları 75-145 avro arasında değişiyor.
  • Ana tribünde premium koltuklar ve VIP/ağırlama seçenekleri: Üstü kapalı premium koltuklar, minderli koltuklar ve özel dinlenme alanına veya seçkin yemek hizmetine erişim içeren lüks seçenekler, ağırlama paketinin düzeyine göre 250-900 avro ve üzeri fiyatlardan sunuluyor.

Ek bilgiler için maç tarihi yaklaştığında millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Opus Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Stadion Pampas olarak da anılan Opus Arena, Hırvatistan'ın Osijek kentinde bulunan son teknoloji ürünü bir futbol stadyumu. Yerel spor altyapısı açısından büyük bir ilerlemeyi temsil eden tesis, yaygın biçimde ülkenin en modern stadyumu olarak görülüyor.

Temmuz 2023'te açılan stadyum, Hırvatistan Futbol Ligi kulübü NK Osijek'in resmî iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Hırvatistan millî futbol takımının uluslararası maçları da burada sık sık oynanıyor.

Opus Arena'dan unutulmaz anlar

  • Görkemli açılış (Temmuz 2023): Stadyumda ilk resmî maç, NK Osijek ile Slaven Belupo arasında Hırvatistan Ligi'nde (HNL) oynandı. Ev sahibi ekip, 6-1'lik çarpıcı bir galibiyet alarak yeni stadındaki serüvenine etkileyici bir başlangıç yaptı.
  • İlk millî takım maçı (Ekim 2023): Hırvatistan millî futbol takımının stadyumdaki ilk resmî maçı, Türkiye'ye karşı oynanan UEFA Euro 2024 eleme karşılaşmasıydı. Konuk ekip 1-0'lık zorlu bir galibiyetle ev sahibinin sevincini kursağında bıraksa da tribünler 12.000'den fazla taraftarla tamamen dolmuştu ve atmosfer son derece coşkuluydu.
  • Ülkenin devleri karşı karşıya (Eylül 2026): Yakın zamanda oynanan önemli bir lig maçında NK Osijek, ülke futbolunun köklü güçlerinden Dinamo Zagreb'i bol pozisyonlu bir karşılaşmada 4-2 yenerek stadyumdaki taraftarlarını sevindirdi.

Her şeyiyle donatılmış büyük antrenman merkezi: Stadyum, maçların oynandığı bir tesisten çok daha fazlası. Yerden ısıtmalı yedi bitişik futbol antrenman sahası, oyuncular için modern konaklama binaları ve takıma özel bir taraftar mağazası içeren 15,3 hektarlık geniş bir kompleksin parçası.

Hırvatistan-Çekya UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Hırvatistan-Çekya: Son durum

FIFA sıralaması: Hırvatistan (13.) ve Çekya (48.)

Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'ne deplasmanda Çekya karşısında aldığı galibiyetle başlamasına rağmen İspanya (1-4) ve İngiltere (0-7) karşısında üst üste ağır yenilgiler yaşadı. Son beş maçında kalesini gole kapatamadı.

Çekya, Kasım 2025'teki Dünya Kupası eleme maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendiğinden bu yana normal sürede hiçbir resmî maç kazanamadı. Eylül 2025'ten bu yana da deplasmanda galip gelemedi. Uluslar Ligi'nde üst üste aldığı üç yenilgi, galibiyet hasretini altı maça çıkardı.

CRO

CRO - Form

POR
K2-1
CZE
K1-2
ESP
K4-1
ENG
K0-7
ESP
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/16
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
CZE

CZE - Form

MEX
K0-3
CRO
K1-2
ENG
K0-2
ESP
K3-1
ENG
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
2/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Hırvatistan-Çekya: İki takım arasındaki maçların sonuçları

Hırvatistan, Çekya'ya karşı oynadığı toplam 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle yenilmezlik serisini sürdürüyor. Bu maçlarda Hırvatistan 16, Çekya ise 9 gol attı.

Hırvatistan ile Çekya arasındaki son karşılaşma, eylülde UEFA Uluslar Ligi mücadelesinin başında oynandı. Hırvatistan, Prag'daki Fortuna Arena'da 2-1 kazandı. Luka Modric, ikinci yarının başlarında Hırvatistan'ı öne geçirdi ancak Çekya kısa süre sonra Adam Karabec'in golüyle eşitliği sağladı. Galibiyeti getiren gol, 77. dakikada Ivan Perisic'in asistinde Marco Pasalic'ten geldi.

Kafa Kafaya

HırvatistanÇizimÇek Cumhuriyeti
2
3
0
UEFA Nations League A
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
1
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
2
MS
World Cup Qualification UEFA
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
0
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
0
MS
World Cup Qualification UEFA
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
5
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
1
MS
European Championship
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
1
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
1
MS
European Championship
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
2
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
2
MS
10Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

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