Hırvatistan - Çekya biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Hırvatistan, 2026'daki uluslararası maç takvimini ve UEFA Uluslar Ligi grup aşaması fikstürünü 15 Kasım Pazar günü Osijek'te Çekya'yı ağırlayarak tamamlayacak. Luka Modric, Ivan Perisic ve takım arkadaşlarını sahada izlemek istiyorsanız, maç biletlerini bugünden ayırtabilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi serüveninin ilk bölümünde Rijeka'da İngiltere'ye ve Split'te dünya şampiyonu İspanya'ya karşı sahaya çıkan Slaven Bilić'in öğrencileri, şimdi doğu Hırvatistan'daki Slavonya bölgesinin ekonomik ve kültürel merkezi olan şehirde iyi bir kapanış yapmayı umuyor.

Hırvatistan daha önce Osijek'te 17 uluslararası maça çıkmış olsa da bu, 'Vatreni'nin Opus Arena'daki yalnızca dördüncü maçı olacak. Statta oynadıkları son karşılaşma Temmuz 2025'teydi ve bu maç Hırvat yıldızlara güzel anılar hatırlatacak, Çek yıldızlara ise pek değil. O karşılaşmada Osijek seyircisi büyük coşku yaşarken, Hırvatistan Dünya Kupası elemelerinde Çekya'yı 5-1 mağlup etmişti.

GOAL, Hırvatistan - Çekya UEFA Uluslar Ligi biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil, sizin için derledi.

Hırvatistan - Çekya UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Hırvatistan - Çekya maçı, 15 Kasım Pazar günü Osijek'teki Opus Arena'da oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati CET ile 20.45 olarak planlandı.

UEFA Nations League A - Hafta 6 15 Kas 2026 - 14:45 Opus Arena

Hırvatistan - Çekya UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

Hırvatistan - Çekya UEFA Uluslar Ligi maçının resmi biletleri yalnızca Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun (HNS) Biletleme Portalı üzerinden dağıtılıyor.

Federasyonlar genellikle bilet satışlarını ilgili maç gününden 4-6 hafta önce açar. Satışlar ilk etapta kayıtlı taraftar kulübü üyeleri veya federasyon kartı sahipleri için öncelikli özel bir dönemle başlar. Kalan biletler ise maçtan yaklaşık 2-3 hafta önce genel satışa sunulur.

Son dakika bilet bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

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Hırvatistan - Çekya UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Yaklaşan Hırvatistan - Çekya UEFA Uluslar Ligi maçı için resmi biletler, kategoriye ve stat bölümüne bağlı olarak standart koltuklarda €40-€95+ aralığında değişiyor. Dağılım şu şekilde:

Kategori 3 / Kısa kenar (Kalelerin arkası) : Bunlar statta en uygun fiyatlı bölgelerdir ve genellikle €40-€80 arasında fiyatlandırılır. Ağların arkasındaki tribünlerde yer alırlar; buralarda çoğu zaman en gürültülü ev sahibi taraftarlar veya ayrılmış deplasman taraftarı blokları bulunur.

Kategori 2 / Köşeler ve üst uzun kenar : Stadın köşelerinde veya yanlardaki daha yüksek sıralarda konumlanır. Bu bölümlerde nominal fiyatlar genellikle €50-€100 arasında değişir.

Kategori 1 / Standart uzun kenar ve alt kat : Taç çizgisi boyunca ve orta sahaya en yakın konumda bulunan merkezi oturma seçenekleridir. Sahayı en net gören bu biletlerin başlangıç fiyatı €75-€145 arasındadır.

Premium ana tribün ve VIP/Hospitality : Üst düzey kapalı oturma alanları, yastıklı koltuklar ve özel lounge ya da fine dining erişimi içeren lüks seçenekler, hospitality paketinin seviyesine bağlı olarak €250-€900+ arasında değişir.

Ek bilgi için maç tarihi yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel uygunluk durumu için de Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Opus Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Opus Arena, Hırvatistan'ın Osijek kentinde bulunan son teknoloji bir futbol stadyumudur ve gayriresmî olarak Stadion Pampas adıyla da bilinir. Yerel spor altyapısı için anıtsal bir sıçramayı temsil eden bu tesis, ülkedeki en modern stat olarak kabul görüyor.

Temmuz 2023'te açılan stat, Hırvatistan Futbol Ligi kulübü NK Osijek'in resmi iç saha sahası olarak hizmet veriyor ve Hırvatistan milli futbol takımının uluslararası maçlarına da sık sık ev sahipliği yapıyor.

Opus Arena'da unutulmaz anlar

Büyük açılış (Temmuz 2023) : Tesis kapılarını ilk kez resmi bir maç için açtı. Hırvat Ligi'ndeki (HNL) bu karşılaşmada NK Osijek, Slaven Belupo ile karşılaştı. Ev sahibi ekip etkileyici bir 6-1 galibiyet alarak yeni sahasında patlayıcı bir başlangıç yaptı.

İlk milli takım maçı (Ekim 2023) : Hırvatistan milli futbol takımının bu statta oynadığı ilk resmi maç, Türkiye'ye karşı UEFA Euro 2024 elemesiydi. Konuk ekip 1-0'lık zorlu bir galibiyetle geceyi bozmuş olsa da stat 12.000'den fazla taraftarla tamamen doluydu ve atmosfer harikaydı.

Yerli devlerin kapışması (Eylül 2026) : Yakın dönemde oynanan yerel bir büyük maçta NK Osijek, Dinamo Zagreb'i 4-2'lik tempolu bir mücadelede mağlup ederek statta taraftarlarını sevince boğdu.

Her şey dahil antrenman mega üssü: Stat, sadece maç günü kullanılan bir tesisin çok ötesinde. Aynı zamanda yerden ısıtmalı yedi bitişik futbol antrenman sahası, oyuncular için modern konaklama blokları ve takıma özel bir taraftar mağazası içeren 15,3 hektarlık dev bir kompleksin parçası.

Hırvatistan - Çekya UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Hırvatistan - Çekya: Son durum

FIFA sıralaması: Hırvatistan (#13) - Çekya (#48)

Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Çekya karşısında aldığı açılış galibiyetine rağmen İspanya'ya (1-4) ve İngiltere'ye (0-7) karşı üst üste ağır yenilgiler yaşadı. Son beş maçının hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

Çekya, Kasım 2025'te Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 yendiği maçtan bu yana normal sürede resmi maç kazanamadı ve Eylül 2025'ten beri deplasmanda da galibiyet alamadı. Uluslar Ligi'nde üst üste gelen üç yenilgi, galibiyet hasretini altı maça çıkardı.

Hırvatistan - Çekya: Son maçlardaki ikili rekabet

Hırvatistan, Çekya karşısında toplam 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle tüm zamanlardaki ikili rekabette yenilgisiz durumda. Toplam gollerde de Hırvatistan'ın 16 golüne karşılık Çekya'nın 9 golü bulunuyor.

Hırvatistan ile Çekya arasındaki son karşılaşma, eylül ayında UEFA Uluslar Ligi serüveninin başında oynandı. Hırvatistan, Prag'daki Fortuna Arena'da 2-1 kazandı. Luka Modric ikinci yarının başlarında Hırvatistan'ı öne geçirdi, ancak Çekya kısa süre sonra Adam Karabec ile eşitliği sağladı. Maçın kaderini belirleyen an 77. dakikada geldi; Marco Pasalic'in golünde asisti Ivan Perisic yaptı.

Grp. 3 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 İspanya ESP 3 3 0 0 10 4 +6 9 K K K 2 İngiltere ENG 3 2 0 1 11 3 +8 6 K K K 3 Hırvatistan CRO 3 1 0 2 3 12 -9 3 K K K 4 Çek Cumhuriyeti CZE 3 0 0 3 2 7 -5 0 K K K Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme



