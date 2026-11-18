Heart of Midlothian, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Borac Banja Luka'yı Edinburgh'daki Tynecastle Park'ta ağırlayacak.

Heart of Midlothian ile Borac Banja Luka'nın Avrupa kupalarında daha önce karşılaştığına dair bir kayıt bulunmuyor. Dolayısıyla bu maç, iki kulüp arasındaki ilk karşılaşma olacak. Tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın yalnızca birini kazanan Heart of Midlothian, istikrarsız bir dönemden geçerek bu maça çıkacak.

GOAL, Heart of Midlothian - Borac Banja Luka maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Heart of Midlothian - Borac Banja Luka Konferans Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Heart of Midlothian - Borac Banja Luka maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Edinburgh'daki Tynecastle Park'ta başlayacak.

Konferans Ligi - Hafta 5 10 Ara 2026 - 15:00 Tynecastle Park

Heart of Midlothian - Borac Banja Luka Konferans Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Heart of Midlothian - Borac Banja Luka Konferans Ligi maçı için mevcut bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri doğrudan Heart of Midlothian'ın resmî kanallarından satın alabilirsiniz. Bilet bulunduğu sürece, nominal fiyattan bilet almanın başlıca ve en güvenilir yolu budur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri, Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. İlk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarlar, yaklaşan Konferans Ligi maçlarının biletlerini bu platformlarda alıp satabilir.

Heart of Midlothian - Borac Banja Luka Konferans Ligi maçının biletleri ne kadar?

Heart of Midlothian - Borac Banja Luka Konferans Ligi maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Standart yetişkin biletleri: Yaklaşık 30 ila 55 €.

Yaklaşık İndirimli biletler (yaşlılar / genç yetişkinler / çocuklar): Yaklaşık 15 ila 35 €.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışa sunduğu resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeler:

Genel giriş biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar genellikle 45 ila 70 € civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. Premium / uzun kenar koltukları: Fiyatlar 90 ila 150 € ve üzeri olabilir.

Heart of Midlothian - Borac Banja Luka Konferans Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Heart of Midlothian ve Borac Banja Luka'nın form durumu

Heart of Midlothian, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta yalnızca bir galibiyet alırken bir kez berabere kaldı ve üç kez yenildi. Son maçında Premiership'te Falkirk'e 5-2 gibi ağır bir skorla mağlup olan ekip, bir önceki Konferans Ligi karşılaşmasında da Thun'a 3-1 yenildi. Heart of Midlothian bu beş maçta sekiz gol atıp 12 gol yedi. Bu tablo, son dönemdeki performansında görülen istikrarsızlığı yansıtıyor.

Borac Banja Luka'nın son dönemdeki performansı daha değişken olsa da biraz daha umut verici: Son beş maçının üçünü kazanıp ikisini kaybetti. Son maçında Premier League'de Radnik Bijeljina'yı 4-1 gibi net bir skorla yendi ancak bir önceki hafta Konferans Ligi'nde Mjaellby'ye 2-0 mağlup oldu. Son beş maçında sekiz gol atıp üç gol yedi.

Heart of Midlothian - Borac Banja Luka: Önceki karşılaşmalar

Mevcut verilerde Heart of Midlothian ile Borac Banja Luka'nın daha önce karşılaştığına dair bir kayıt bulunmuyor. Bu maç, iki kulübün ilk karşılaşması olacak.