Hapoel Beer Sheva, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Juventus'u Bükreş'teki Stadionul Rapid-Giulesti'de ağırlayacak.

Bu UEFA Avrupa Ligi maçı, Hapoel Beer Sheva ile Juventus arasındaki ilk resmî karşılaşma olacak. Lig aşamasının sonu yaklaşırken 6. hafta, bir üst tura yükselme ve sıralama açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle iki kulüp de farklı baskılar altında sahaya çıkacak.

Hapoel Beer Sheva - Juventus maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Hapoel Beer Sheva - Juventus Avrupa Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Hapoel Beer Sheva - Juventus maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Bükreş'teki Stadionul Rapid-Giulesti'de oynanacak.

Ligi Europa - Hafta 6 10 Ara 2026 - 12:45 Stadionul Rapid-Giulesti

Hapoel Beer Sheva - Juventus Avrupa Ligi maçına nasıl bilet alınır?

Yaklaşan Hapoel Beer Sheva - Juventus Avrupa Ligi maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletleri doğrudan Hapoel Beer Sheva veya Juventus'un resmî bilet portallarından satın almak, ilk satış fiyatından ve kulüplere ayrılan kontenjanlardan bilet edinmenin en güvenilir yoludur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri, Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Avrupa Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Hapoel Beer Sheva - Juventus Avrupa Ligi maçı biletleri ne kadar?

Hapoel Beer Sheva - Juventus Avrupa Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart uzun kenar tribünü: Fiyatlar yaklaşık 52 € seviyesinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında biletler, piyasadaki talebe göre şu fiyatlarla listeleniyor:

En uygun fiyatlı biletler: Genellikle 140 € ile 215 € civarından başlıyor.

Hapoel Beer Sheva - Juventus Avrupa Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Hapoel Beer Sheva ve Juventus'un form durumu

İstikrarlı sonuçlar almakta zorlanan Hapoel Beer Sheva, son beş maçında dört mağlubiyet ve bir beraberlik aldı; hiç kazanamadı. Son maçında Avrupa Ligi'nde OFI Crete'e 2-0 yenilen takım, bu organizasyonun önceki maçlarından birinde de Union St. Gilloise'a 4-0 mağlup oldu. Bu beş maçta yedi gol atıp dokuz gol yiyen Hapoel Beer Sheva, tek puanını Dinamo Zagreb karşısındaki 0-0'lık beraberlikle aldı.

Juventus, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A'da Fiorentina deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Juventus, daha önce Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'ı 2-1, Serie A'da ise Napoli'yi 2-0 mağlup etti. Torino ekibi bu süreçte yedi gol atıp dört gol yedi. Genoa karşısındaki yenilgi ise takımın genel olarak yükselişe geçen form grafiğinde yakın dönemdeki olumsuz sonuç olarak öne çıkıyor.

Hapoel Beer Sheva - Juventus: Geçmiş karşılaşmalar

Hapoel Beer Sheva ile Juventus arasında daha önce oynanmış maçlara ilişkin veri bulunmuyor.