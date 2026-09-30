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Hamburger SV - VfB Stuttgart maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Hamburger SV
VfB Stuttgart
Bundesliga

Hamburger SV, Bundesliga'da VfB Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Hamburger SV, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Hamburg’daki Volksparkstadion’da VfB Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

Tarihsel olarak bu iki köklü Alman kulübü, üst düzey ligde zengin bir rekabeti paylaşıyor ve toplam ikili rekabette galibiyet sayısında avantaj Stuttgart’ta bulunuyor. İki takımın Bundesliga’daki son karşılaşması Nisan 2026’da oynandı ve MHP Arena’da Stuttgart’ın sahasında 4-0’lık net galibiyetiyle sonuçlandı.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu dahil, Hamburger SV - VfB Stuttgart maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Hamburger SV - VfB Stuttgart Bundesliga maçının başlama saati ne zaman?

Hamburger SV - VfB Stuttgart maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Hamburg’daki Volksparkstadion’da başlayacak.

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Bundesliga - Hafta 6
Volksparkstadion

Hamburger SV - VfB Stuttgart Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Hamburger SV - VfB Stuttgart maçına bilet almak için kulüplerin resmî satış kanallarını ya da doğrulanmış ikincil pazar platformlarını kullanmak gerekiyor.

Resmî kulüp satışı (önerilen)

Hamburger SV, Volksparkstadion’daki bu maçın ev sahibi olduğu için resmî biletler HSV’nin bilet satış portalı üzerinden yönetiliyor.

  • Resmî HSV bilet mağazası: HSV’nin resmî bilet satış sitesinde bir hesap oluşturun. Bu, kulüpten doğrudan ve nominal fiyat üzerinden birincil maç bileti satın alabileceğiniz tek resmî kanaldır.
  • Satış aşamaları: Biletler yapılandırılmış aşamalar hâlinde satışa sunulur:
    1. Kulüp üyeleri: HSV’nin resmî üyeleri, ön satış döneminde biletleri ilk alma konusunda öncelikli erişime sahip olur.
    2. Kombine sahipleri: Mevcut kombine sahipleri ek münferit koltuklar satın alma imkânına sahip olabilir.
    3. Genel satış: Kalan bilet stoğu, üye olmayan taraftarlara açılır.
  • Resmî bilet değişim platformu (Zweitmarkt): Maç genel satışta tükenirse HSV, bilet portalı üzerinde kombine sahiplerinin tek maçlık biletleri yasal olarak nominal fiyat üzerinden yeniden sattığı resmî bir kulüp yeniden satış platformu işletir.
  • VfB Stuttgart deplasman tribünü: Stuttgart’ı destekliyorsanız ve deplasman taraftar bloğunda oturmak istiyorsanız, deplasman tribünü biletleri yalnızca kayıtlı VfB üyeleri ve taraftar kulüpleri için VfB Stuttgart’ın resmî bilet portalı (vfb.de/tickets) üzerinden dağıtılır.
  • İkincil pazar platformları ve yeniden satış: Resmî birincil kontenjan tamamen tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında ikincil pazar biletleri listelenir.

Hamburger SV - VfB Stuttgart Bundesliga biletleri ne kadar?

Volksparkstadion’daki Hamburger SV - VfB Stuttgart maçı için bilet fiyatları genellikle kategoriye, oturma bölümüne ve satın alma yöntemine göre değişiklik gösterir:

  • Resmî genel giriş (birincil nominal fiyat):
    • Ayakta seyir alanı (Stehplatz): 16 € ila 20 €
    • Oturmalı alan (Sitzplatz - standart/üst kat): 35 € ila 60 €
    • Oturmalı alan (Sitzplatz - premium/alt kat): 65 € ila 90 €+
  • Resmî bilet yeniden satışı (Zweitmarkt): HSV’nin resmî platformu üzerinden nominal fiyatla doğrudan satılır (birincil satışla aynı fiyatlandırma, artı standart işlem ücretleri).
  • İkincil pazar platformları: Biletler kulübün resmî kanalları üzerinden tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre değişir ve temel koltuklar için çoğu zaman yaklaşık 70 € ila 120 € seviyesinden başlayıp premium ya da son dakika seçeneklerinde çok daha yukarı çıkabilir.

Hamburger SV - VfB Stuttgart Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Hamburger SV - VfB Stuttgart form durumu

Hamburg, son beş maçında tüm kulvarlarda bir galibiyet aldı, hiç berabere kalmadı ve üç yenilgi yaşadı. Son maçında Bundesliga’da deplasmanda RB Leipzig’e 5-0 yenilen ekip, bundan bir hafta önce de sahasında Mainz 05’e 0-5 kaybetmişti. Bu süreçteki tek olumlu sonuç, DFB-Pokal’da SC Verl karşısında alınan 3-0’lık galibiyetti. Hamburg bu beş maçta beş gol atarken kalesinde 14 gol gördü ve bu tablo mevcut sıkıntılarının boyutunu yansıtıyor.

Stuttgart, son beş maçının üçünü kazandı ve ikisini kaybetti. Son sonucu Hoffenheim deplasmanında alınan 1-2’lik yenilgiydi; bu maçtan önce Viking karşısında Şampiyonlar Ligi’nde 3-1 kazanmıştı. Stuttgart bu serinin daha önceki bölümünde Bundesliga’da Cologne’u 4-1 mağlup etti, ardından Bayern Münih’e 1-5 kaybetti. Bu beş maçta 13 gol attı ve 10 gol yedi.

HSV

HSV - Form

VEL
K0-3
BVB
K2-0
M05
K0-5
RBL
K5-0
KOE
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
1/5
VFB

VFB - Form

FCB
K5-1
KOE
K4-1
VIK
K3-1
TSG
K2-1
BVB
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Hamburger SV - VfB Stuttgart: Son karşılaşmaların kaydı

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 12 Nisan 2026’da oynandı ve Stuttgart Bundesliga’da sahasında 4-0 kazandı. Bundan önce Hamburg, Kasım 2025’te Volksparkstadion’da 2-1 galip gelmişti. Taraflar arasında kayda geçen son beş maçta Stuttgart üç galibiyetle önde bulunurken, Hamburg’un bir galibiyeti ve bir beraberlik var.

Kafa Kafaya

Hamburger SVÇizimVfB Stuttgart
1
0
4
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
4
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
MS
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
MS
Bundesliga I - Play Off/Out
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
MS
Bundesliga I - Play Off/Out
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
MS
Club Friendlies
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
MS
5Attığı Gol14
Maç 2.5 üstü golle bitti5/5
Her iki takım da gol attı3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
DortmundDortmundBVB
440092+712
K
K
K
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
4310142+1210
K
K
B
K
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
B
K
K
K
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
B
K
K
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
K
B
K
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
K
K
K
B
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
B
K
K
K
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
K
B
K
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
K
K
K
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
B
K
K
B
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
B
K
B
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
K
K
K
B
13
FC KölnFC KölnKOE
411269-34
K
B
K
K
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
K
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
K
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
K
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
B
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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