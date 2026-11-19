Hamburger SV, 11 Aralık 2026 Cuma günü Schalke 04'ü Hamburg'daki Volksparkstadion'da ağırlayacak.

İki takım arasındaki son resmî maçlar, üst ligden yıllarca uzak kaldıkları dönemlerde çoğunlukla 2. Bundesliga'da oynandı. Bunlar arasında 2024–25 sezonundaki iki çekişmeli 2-2'lik beraberlik de vardı. Nisan 2025'te Veltins-Arena'da oynanan son karşılaşmaları da bu eşleşmeden beklenen heyecana sahne oldu. Schalke, on kişi kalmasına rağmen son bölümde bir puan kurtardı ve mücadele, olaylı bir 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Hamburger SV - Schalke 04 maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Hamburger SV - Schalke 04 Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Hamburger SV - Schalke 04 maçı, 11 Aralık 2026 Cuma günü Hamburg'daki Volksparkstadion'da oynanacak.

Bundesliga - Hafta 13 11 Ara 2026 - 14:30 Volksparkstadion

Hamburger SV - Schalke 04 Bundesliga maçına bilet nasıl alınır?

Hamburger SV - Schalke 04 Bundesliga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: En güvenilir ve emniyetli yöntem, biletleri ev sahibi taraftar tribünleri için Hamburger SV'nin, deplasman taraftarlarına ayrılan kontenjan içinse FC Schalke 04'ün resmî bilet satış kanallarından doğrudan satın almak. Köklü ve geniş taraftar kitlelerine sahip bu iki takımın yüksek ilgi gören karşılaşmasının biletleri, kulüplerin resmî satış kanallarında çok hızlı tükeniyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satışa yönelik biletler, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, resmî satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Hamburger SV - Schalke 04 Bundesliga maçı biletleri ne kadar?

Hamburger SV - Schalke 04 Bundesliga maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyir alanı (Stehplatz): 19–25 €.

19–25 €. Kategori 4 / Üst tribün: 35–50 €.

35–50 €. Kategori 3 / Alt ve orta tribün: 50–70 €.

50–70 €. Kategori 1 ve 2 / En iyi konumlardaki koltuklar: 70–90 € ve üzeri.

70–90 € ve üzeri. VIP / Ağırlama paketleri: 250–500 € ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satışlarında biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

Ayakta seyir alanı / Üst tribün köşe bölümü: 130–160 €.

130–160 €. Standart koltuklar (Kategori 2 ve 3): 175–260 €.

175–260 €. En iyi konumlardaki koltuklar (Kategori 1): 280–400 € ve üzeri.

280–400 € ve üzeri. Yeniden satıştaki VIP ve ağırlama paketleri: 500–800 € ve üzeri.

Hamburger SV - Schalke 04 Bundesliga maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Hamburger SV ve Schalke 04'ün form durumu

Hamburger SV, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgi aldı. Son maçında Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 mağlup etti. Bu beş maçlık dönemde daha önce VfB Stuttgart'ı 1-0 yenen HSV, Eintracht Frankfurt'a karşı ise üst üste iki kez kaybetti: DFB-Pokal'da 1-3, Bundesliga'da 1-3. Takım bu beş maçta yedi gol atıp yedi gol yedi.

Schalke 04, resmî maçlardaki son beş karşılaşmasından yalnızca bir puan çıkardı; bir beraberlik ve dört yenilgi aldı. Son maçında Bundesliga'da Hoffenheim'a 1-2 yenildi. Bundan önce RB Leipzig'e 0-2 kaybeden Schalke, DFB-Pokal'dan da Dynamo Dresden karşısında elendi. Kulüp, bu beş maçlık süreçte yalnızca iki gol atarken altı gol yedi.

Hamburger SV - Schalke 04: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son 19 Nisan 2025'te 2. Bundesliga'da karşılaştı ve VELTINS-Arena'daki maç 2-2 sona erdi. Tamamı 2. Bundesliga'da oynanan kayıtlı son beş karşılaşmada iki taraf da üstünlük kuramadı. Bu maçlar arasında iki beraberlik ve bir HSV galibiyeti bulunuyor; sonuçlar rekabetin çekişmeli yapısını yansıtıyor. HSV'nin bu verilerdeki en farklı galibiyeti, Temmuz 2023'te Volksparkstadion'da aldığı 5-3'lük sonuçtu.