Hamburger SV, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Hamburg'daki Volksparkstadion'da FC Köln ile karşı karşıya gelecek.

İki takım daha önce Mart 2026'da aynı statta karşılaşmış ve çekişmeli geçen maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Hamburger SV, sezonun erken bölümünde kritik puanları almak için iç saha avantajını kullanmaya çalışacak.

GOAL, Hamburger SV - FC Köln maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizin için derledi.

Hamburger SV - FC Köln Bundesliga maçı ne zaman başlıyor?

Hamburger SV - FC Köln maçı, 2026/27 Bundesliga sezonu kapsamında Hamburg'daki Volksparkstadion'da oynanacak.

Bundesliga - Hafta 4 19 Eyl 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Hamburger SV - FC Köln Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Hamburger SV - 1. FC Köln maçı için biletleri resmî ve ikincil platformlar üzerinden satın alabilirsiniz:

HSV Resmî Bilet Mağazası: Hamburger SV bu maça Volksparkstadion'da ev sahipliği yaptığı için biletler öncelikli olarak HSV'nin resmî bilet satış sitesi (hsv.de/tickets) üzerinden satışa sunuluyor. Kulüp üyeleri, kalan biletler genel satışa çıkmadan önce öncelikli ön satış erişimi elde ediyor.

Resmî Bilet Devir Platformu (Zweitmarkt): Maç genel satışta tükenirse HSV, internet sitesinde sezonluk kombine sahiplerinin koltuklarını nominal değer üzerinden yeniden sattığı resmî bir ikincil bilet platformu işletiyor.

Deplasman Taraftarı Kontenjanı (FC Köln): Deplasman ekibi FC Köln taraftarları, kayıtlı kulüp üyesi olmaları hâlinde ayrılan deplasman tribünü biletlerini resmî 1. FC Köln üye portalı (fc.de) üzerinden satın alabilir.

İkincil Pazar Yerleri: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında yeniden satışa çıkan maç biletleri sıkça listelenir, ancak giriş garantisi sağlamak ve yüksek ek ücretlerden kaçınmak için doğrudan kulübün resmî kanallarından satın alınması kuvvetle tavsiye edilir.

Hamburger SV - FC Köln Bundesliga biletleri ne kadar?

Volksparkstadion'daki Hamburger SV - 1. FC Köln maçı için bilet fiyatları, biletleri doğrudan kulüpten nominal değer üzerinden mi yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor.

Resmî nominal bilet fiyatları (HSV Bilet Mağazası)

Ayakta Seyirci Bölümü (Nordtribüne / Stehplatz): Yaklaşık 16 € - 22 €.

Standart oturma yerleri (Unterrang & Oberrang): Bölüme ve görüş açısına bağlı olarak yaklaşık 30 € - 76 €.

Ağırlama & VIP paketleri: Lounge erişimi, ikram ve premium orta blok koltuklar dâhil yaklaşık 220 € - 450 €+.

İkincil ve yeniden satış pazar yerleri

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bu özel karşılaşma için yeniden satış fiyatları genellikle şu seviyelerden başlar:

Giriş seviyesi / En düşük fiyatlı mevcut koltuklar: Temel kategori oturma yerleri için yaklaşık 58 € - 92 €'dan başlar.

Ortalama alt tribün / Orta saha koltukları: 93 € - 175 € aralığında.

Premium ve son dakika ilanları: Sahaya yakın merkezi görüş açısına sahip yerler için 186 € - 326 €+ aralığında.

Hamburger SV - FC Köln Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Hamburger SV - FC Köln form durumu

Hamburger SV, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Takımın son maçı, 24 Ağustos'ta DFB-Pokal'da SC Verl karşısında alınan 3-0'lık galibiyetti ve bu sonuç onlara resmî maçlarda güven veren bir başlangıç sundu. Daha önce sezon öncesi dönemde HSV, Lille ile 2-2 berabere kaldı ve Toulouse'u 2-1 mağlup etti, ancak Everton'a 2-1 kaybedilmesi savunmada hâlâ yapılması gereken işler olduğunu gösterdi. Bu beş maçta Rothosen dokuz gol attı ve altı gol yedi.

FC Köln ise son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlikle geliyor. En son maç, 24 Ağustos'ta Wuerzburger Kickers karşısında DFB-Pokal'da alınan 2-1'lik galibiyetti. Köln ayrıca sezon öncesi dönemde Real Sociedad karşısında üst üste iki galibiyet aldı ve 2-1 ile 2-0 kazandı, Hertha Berlin ile de 2-2 berabere kaldı. Bu serideki tek yenilgileri, hücum güçlerini ortaya koyan Bergisch Gladbach karşısındaki 8-0'lık hazırlık maçı galibiyetiydi. Köln, son beş maçında 15 gol attı ve beş gol yedi.

Hamburger SV - FC Köln: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma, 14 Mart 2026'da Bundesliga'da oynandı ve Hamburger SV ile FC Köln, Volksparkstadion'da 1-1 berabere kaldı. Ondan önce Köln, Kasım 2025'te HSV'ye deplasmanda 4-1'lik ağır bir yenilgi yaşattı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Köln, bire bir eşleşmelerde daha iyi durumda; HSV'nin bir galibiyetine karşılık üç galibiyet aldı ve taraflar bir kez berabere kaldı.