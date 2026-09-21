Hamburger SV, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Hamburg'daki Volksparkstadion'da FC Koeln ile karşı karşıya gelecek.

İki takım daha önce Mart 2026'da yine aynı statta karşılaşmış ve çekişmeli geçen mücadele 1-1 berabere sona ermişti. Hamburger SV, sezonun erken bölümünde kritik puanları almak için iç saha avantajını kullanmaya çalışacak.

Bırakın GOAL, Hamburger SV - FC Koeln bileti almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere size sunsun.

Hamburger SV - FC Koeln Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Hamburger SV - FC Koeln karşılaşması, 2026/27 Bundesliga sezonunun bir parçası olarak Hamburg'daki Volksparkstadion'da oynanacak.

Bundesliga - Hafta 4 19 Eyl 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Hamburger SV - FC Koeln Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Hamburger SV - 1. FC Köln maçı için biletleri resmî ve ikincil platformlar üzerinden satın alabilirsiniz:

HSV Resmî Bilet Mağazası: Hamburger SV bu maça Volksparkstadion'da ev sahipliği yapacağı için biletler öncelikli olarak resmî HSV bilet satış sitesi (hsv.de/tickets) üzerinden satışa sunuluyor. Kulüp üyeleri, kalan biletler genel satışa çıkmadan önce ön satışta öncelikli erişim elde ediyor.

Resmî Bilet Devir Pazarı (Zweitmarkt): Maç genel satışta tükenirse HSV, internet sitesinde sezonluk bilet sahiplerinin koltuklarını liste fiyatı üzerinden yeniden sattığı resmî bir ikincil bilet değişim platformu işletiyor.

Deplasman Taraftarı Kontenjanı (FC Köln): Deplasman ekibi FC Köln taraftarları, kayıtlı kulüp üyesi olmaları hâlinde ayrılan deplasman tribünü biletlerini resmî 1. FC Köln üye portalı (fc.de) üzerinden satın alabilir.

İkincil Pazar Yerleri: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında yeniden satışa çıkarılan maç biletleri sıkça listelenir, ancak stada giriş garantisi sağlamak ve ek fiyat artışlarından kaçınmak için doğrudan kulübün resmî kanallarından satın alınması şiddetle tavsiye edilir.

Hamburger SV - FC Koeln Bundesliga biletleri ne kadar?

Volksparkstadion'daki Hamburger SV - 1. FC Köln maçının bilet fiyatları, biletleri doğrudan kulüpten liste fiyatı üzerinden mi yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor.

Resmî liste fiyatlı biletler (HSV Bilet Mağazası)

Ayakta seyir bölümü (Nordtribüne / Stehplatz): Yaklaşık 16 € - 22 €.

Standart oturma yerleri (Unterrang & Oberrang): Bölüme ve görüş açısına bağlı olarak yaklaşık 30 € - 76 €.

Ağırlama & VIP paketleri: Lounge erişimi, ikram ve premium merkezi koltuklar dahil yaklaşık 220 € - 450 €+.

İkincil ve yeniden satış pazar yerleri

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bu özel karşılaşma için yeniden satış fiyatları genellikle şu seviyelerden başlıyor:

Giriş seviyesi / En düşük mevcut koltuklar: Temel kategori oturma yerleri için yaklaşık 58 € - 92 €'dan başlıyor.

Ortalama alt kat / Orta saha koltukları: 93 € - 175 € arasında değişiyor.

Premium ve son dakika ilanları: Sahaya yakın merkezi görüş açısı sunan yerler için 186 € - 326 €+ aralığında.

Hamburger SV - FC Koeln Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Hamburger SV - FC Koeln form durumu

Hamburger SV, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması, 24 Ağustos'ta DFB-Pokal'da SC Verl karşısında alınan 3-0'lık galibiyetti ve bu sonuç onlara resmî maçlara güvenli bir başlangıç sağladı. Daha önce sezon öncesinde HSV, Lille ile 2-2 berabere kalmış ve Toulouse'u 2-1 mağlup etmişti, ancak Everton'a 2-1 kaybedilmesi savunmada hâlâ yapılması gereken işler olduğunu gösterdi. Bu beş maçta Rothosen dokuz gol attı ve altı gol yedi.

FC Koeln ise son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlikle geliyor. Bunların en yenisi, 24 Ağustos'ta Wuerzburger Kickers karşısında DFB-Pokal'da alınan 2-1'lik galibiyetti. Koeln ayrıca sezon öncesinde Real Sociedad'a karşı arka arkaya 2-1 ve 2-0'lık galibiyetler aldı, Hertha Berlin ile de 2-2 berabere kaldı. Bu serideki tek yenilgileri ise Bergisch Gladbach karşısındaki 8-0'lık hazırlık maçı galibiyetiydi ve bu sonuç hücum üretkenliklerini ortaya koydu. Koeln, son beş maçında 15 gol attı ve beş gol yedi.

Hamburger SV - FC Koeln: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 14 Mart 2026'da Bundesliga'da oynandı ve Hamburger SV ile FC Koeln, Volksparkstadion'da 1-1 berabere kaldı. Bundan önce Koeln, Kasım 2025'te HSV'ye evinde ağır bir 4-1 yenilgi yaşattı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşma baz alındığında, Koeln kafa kafaya rekabette üstün durumda. Koeln'in üç galibiyetine karşılık HSV'nin bir galibiyeti bulunuyor ve taraflar bir kez de berabere kaldı.